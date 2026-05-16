Il silenzio che accompagna lo stupro dei palestinesi

Questo è stato un articolo difficile da scrivere ed è un articolo difficile da leggere, ma spero che lo farete. Ho riferito in Cisgiordania di stupro e altre violenze sessuali di prigionieri palestinesi maschi e femmine da parte delle autorità israeliane, e trovo che sia diffusa. Come mi ha detto un avvocato israeliano, le autorità concedono “il permesso di stupro”. (Le autorità israeliane lo negano). L’articolo è ora pubblicato.

Le vittime dell’aggressione sono state avvertite di non parlare di ciò che hanno sopportato – a volte è stato detto loro che sarebbero state uccise o stuprate se avessero rilasciato interviste – ma lo hanno fatto con riluttanza. Sono molto grato a loro per il loro coraggio.

Un uomo ha descritto di essere stato stuprato tre volte in un solo giorno nella prigione israeliana, la terza volta dopo aver tentato di protestare. Una giovane donna ha detto che le guardie sarebbero entrate all’inizio di ogni turno, la avrebbero spogliata e abusata di lei. Un altro ha riferito che le sono state mostrate foto di se stessa stuprata e ha avvertito che sarebbero state rilasciate a meno che lei non avesse collaborato con l’intelligence.

La risposta dell’Ambasciata Israeliana negli USA:

“Oggi, il The New York Times ha scelto di pubblicare una delle peggiori diffamazione di sangue mai apparse sulla stampa moderna.

In un’insondabile inversione della realtà, e attraverso un flusso infinito di bugie infondate, il propagandista Nicholas Kristof trasforma la vittima nell’imputato Israele – i cui cittadini sono stati vittime dei più orribili crimini sessuali commessi da Hamas il 7 ottobre, e i cui ostaggi sono stati poi sottoposti a ulteriori abusi sessuali – viene ritratto come il colpevole.

Questa pubblicazione non è un caso. Fa parte di una falsa e ben orchestrata campagna anti-Israele volta a inserire Israele nella lista nera del Segretario generale delle Nazioni Unite.

Israele combatterà queste menzogne con la verità – e la verità prevarrà.”

Nota della Redazione di Contropiano.

Ci sono molte espressioni nella lingua italiana, anche e soprattutto dialettali, per commentare una simile dichiarazione. Nessuno di esse è all’altezza di quel che si prova, neanche quelle che augurano a chi l’ha scritta le peggiori cose possibili.

L’umanità cancellerà questo abisso di infamia suprematista e razzista dalla sua storia. Come e quando non sappiamo. Ma se vuol sopravvivere, l’umanità lo farà sicuramente.

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È una proposta semplice: qualunque sia la nostra opinione sul conflitto mediorientale, dovremmo essere in grado di unirci nel condannare lo stupro.

I sostenitori di Israele hanno sottolineato questo punto dopo le brutali aggressioni sessuali contro donne israeliane durante l’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023. Donald Trump, Joe Biden, Benjamin Netanyahu e molti senatori statunitensi, tra cui Marco Rubio, hanno condannato quella violenza sessuale, e Netanyahu ha giustamente invitato “tutti i leader civili” a “parlare”.

Eppure, in interviste strazianti, i palestinesi mi hanno raccontato di un diffuso pattern di violenza sessuale israeliana contro uomini, donne e persino bambini – da parte di soldati, coloni, interrogatori dello Shin Bet (l’agenzia di sicurezza interna) e, soprattutto, guardie carcerarie.

Non ci sono prove che i leader israeliani ordinino stupri. Ma negli anni hanno costruito un apparato di sicurezza in cui la violenza sessuale è diventata – come ha affermato un rapporto delle Nazioni Unite l’anno scorso – una delle “procedure operative standard” di Israele e “un elemento importante nei maltrattamenti dei palestinesi“.

Un rapporto pubblicato il mese scorso dall’Euro-Med Human Rights Monitor, un gruppo di advocacy con sede a Ginevra spesso critico verso Israele, conclude che Israele impiega “violenza sessuale sistematica” che è “ampiamente praticata come parte di una politica statale organizzata“.

Che aspetto ha questa procedura operativa standard? Sami al-Sai, 46 anni, giornalista freelance, racconta che mentre veniva portato in una cella dopo la sua detenzione nel 2024, un gruppo di guardie lo gettò a terra.

“Mi stavano tutti colpendo, e uno mi mise un piede sulla testa e sul collo“, ha detto. “Qualcuno mi abbassò i pantaloni. Mi abbassarono le mutande“. E poi una delle guardie tirò fuori un bastone di gomma usato per picchiare i prigionieri.

“Cercavano di forzarmelo nel retto, e io mi irrigidivo per impedirlo, ma non ci riuscivo“, ha detto, parlando con crescente ansia. “Faceva così male“. Le guardie lo deridevano, ha detto. “Poi ho sentito qualcuno dire: ‘Date a me le carote’“, ha ricordato, aggiungendo che poi hanno usato una carota. “Era estremamente doloroso“, ha detto. “Pregavo di morire“.

Al-Sai era bendato, ha detto, e ha sentito qualcuno dire in ebraico, che lui capisce, “non fare foto“. Questo gli ha suggerito che qualcuno aveva tirato fuori una macchina fotografica. Una delle guardie era una donna che, ha detto, lo afferrò per il pene e i testicoli, scherzando “questi sono miei“, e poi strinse finché lui non urlò dal dolore.

Le guardie lo lasciarono ammanettato a terra, e lui sentì odore di fumo di sigaretta. “Capii che era la loro pausa sigaretta“, ha detto.

Dopo essere stato scaricato nella sua cella, concluse che il punto in cui era stato stuprato era già stato usato in precedenza, perché trovò sulla sua pelle vomito, sangue e denti rotti di altre persone.

Al-Sai ha detto che gli era stato chiesto di diventare informatore per i servizi segreti israeliani, e crede che lo scopo del suo arresto e della sua prigionia nell’ambito del sistema di detenzione amministrativa fosse quello di fare pressione su di lui affinché accettasse. Poiché era orgoglioso della sua professionalità giornalistica, ha detto, ha rifiutato.

Ho passato una carriera a coprire guerre, genocidi e atrocità tra cui lo stupro, a volte in luoghi dove la scala della violenza sessuale è di gran lunga maggiore di qualsiasi cosa commessa dai militanti di Hamas o dalle guardie o dai coloni israeliani. Nel conflitto del Tigray in Etiopia pochi anni fa, potrebbero essere state violentate 100.000 donne. Gli stupri di massa stanno ora avvenendo in Sudan.

Eppure, le nostre tasche americane sovvenzionano l’apparato di sicurezza israeliano, quindi questa è una violenza sessuale di cui gli Stati Uniti sono complici.

Mi sono interessato a fare reportage sulle aggressioni sessuali contro prigionieri palestinesi dopo che Issa Amro, un attivista nonviolento talvolta chiamato “il Gandhi palestinese”, mi aveva detto durante una mia precedente visita di essere stato aggredito sessualmente da soldati israeliani e che riteneva che questa fosse una pratica comune ma sottostimata a causa della vergogna.

Secondo una stima, Israele ha detenuto 20.000 persone solo in Cisgiordania dagli attacchi del 7 ottobre, e più di 9.000 palestinesi erano ancora detenuti a questo mese. Molti non sono stati accusati, ma sono stati detenuti per vaghi motivi di sicurezza, e dal 2023, alla maggior parte è stato negato l’accesso della Croce Rossa e degli avvocati.

“Le forze israeliane impiegano sistematicamente stupro e tortura sessuale per umiliare le detenute palestinesi“, dice il rapporto dell’Euro-Med. Cita una donna di 42 anni che ha detto di essere stata incatenata nuda a un tavolo di metallo mentre soldati israeliani facevano sesso con lei per due giorni mentre altri soldati filmavano le aggressioni. Successivamente, ha detto, le sono state mostrate le foto mentre veniva stuprata e le è stato detto che sarebbero state pubblicate se non avesse collaborato con i servizi segreti israeliani.

È impossibile sapere quanto siano comuni le aggressioni sessuali contro i palestinesi. Il mio reportage per questo articolo si basa su conversazioni con 14 uomini e donne che hanno dichiarato di essere stati aggrediti sessualmente da coloni israeliani o membri delle forze di sicurezza. Ho parlato anche con familiari, investigatori, funzionari e altri.

Ho trovato queste vittime chiedendo in giro tra avvocati, gruppi per i diritti umani, operatori umanitari e gli stessi palestinesi comuni. In molti casi è stato possibile corroborare in parte le storie delle vittime parlando con testimoni o, più comunemente, con coloro a cui le vittime si erano confidate, come familiari, avvocati e assistenti sociali; in altri casi non è stato possibile, forse perché la vergogna ha reso le persone riluttanti a riconoscere l’abuso persino ai propri cari.

Save the Children ha commissionato l’anno scorso un’indagine su bambini di età compresa tra 12 e 17 anni che erano stati in detenzione israeliana; più della metà ha riferito di aver assistito o vissuto violenza sessuale. Save the Children ha detto che la cifra reale è probabilmente più alta perché lo stigma ha reso alcuni riluttanti ad ammettere ciò che era loro accaduto.

Il Committee to Protect Journalists, una rispettata organizzazione americana, ha intervistato 59 giornalisti palestinesi che erano stati rilasciati dalle autorità israeliane dopo gli attacchi del 7 ottobre. Il 3% ha detto di essere stato stuprato, e il 29% ha detto di aver subito altre forme di violenza sessuale.

Il governo israeliano respinge le accuse di abusi sessuali sui palestinesi, proprio come Hamas ha negato di aver violentato donne israeliane. Israele ha accolto un rapporto delle Nazioni Unite che documentava le aggressioni sessuali contro donne israeliane da parte dei palestinesi, ma ha respinto la richiesta del rapporto di indagare sulle aggressioni israeliane contro i palestinesi. Netanyahu ha denunciato “accuse infondate di violenza sessuale” mosse contro Israele.

Il Ministero della Sicurezza Nazionale israeliano ha declinato di commentare per questo articolo. Il servizio carcerario “respinge categoricamente le accuse” di abusi sessuali, ha detto un portavoce che ha chiesto l’anonimato, aggiungendo che i reclami sono “esaminati dalle autorità competenti“. Il portavoce ha rifiutato di dire se un membro dello staff carcerario sia mai stato licenziato o perseguito per aggressioni sessuali.

I palestinesi che ho intervistato hanno raccontato vari tipi di abusi oltre allo stupro. Molti hanno riferito di aver subito frequenti strattoni ai genitali o colpi ai testicoli. I rilevatori di metallo portatili venivano usati per sondare tra le gambe nude degli uomini e poi schiacciati contro i loro genitali; alcuni uomini hanno dovuto farsi amputare i testicoli dai medici dopo le percosse, secondo il monitor di Euro-Med.

Una ragione per cui questi abusi non ricevono maggiore attenzione sono le minacce delle autorità israeliane, che periodicamente avvertono i prigionieri al momento del rilascio di tacere, secondo palestinesi che sono stati liberati.

Un’altra ragione, mi hanno detto i sopravvissuti palestinesi, è che la società araba scoraggia la discussione dell’argomento per paura di danneggiare il morale delle famiglie dei prigionieri e minare la narrativa palestinese di detenuti fieri ed eroici.

Le norme sociali conservatrici inibiscono anche la discussione: due vittime mi hanno detto che un prigioniero che ammette di essere stato stuprato danneggerebbe la possibilità delle sue sorelle e figlie di trovare marito.

Un agricoltore inizialmente ha acconsentito a far usare il suo nome in questo articolo. Rilasciato all’inizio di quest’anno dopo mesi di detenzione amministrativa – senza alcuna accusa formale – ha raccontato ciò che secondo lui è accaduto un giorno dell’anno scorso: una mezza dozzina di guardie lo immobilizzarono tenendolo per braccia e gambe mentre gli abbassavano pantaloni e mutande e gli inserivano un bastone di metallo nell’ano. Gli stupratori ridevano e facevano il tifo, ha detto.

Diverse ore dopo, ha detto, svenne e fu portato all’infermeria della prigione. Dopo essersi ripreso, ha detto, fu stuprato di nuovo, ancora con il bastone di metallo.

“Sanguinavo“, ha ricordato. “Sono crollato completamente. Stavo piangendo“.

Dopo essere stato riportato in cella, ha detto, chiese a una guardia carta e penna per scrivere un reclamo sulle aggressioni. La richiesta fu negata. E quella sera, un gruppo di guardie venne in cella.

“Chi è quello che vuole presentare un reclamo?“, sbeffeggiò una guardia, ha detto, e un’altra guardia lo indicò. “Le botte iniziarono immediatamente“, ha ricordato. E poi lo stuprarono con il bastone per la terza volta quel giorno, ha detto.

Ricorda che uno disse: “Ora hai ancora più cose da mettere nel tuo reclamo“.

Alcuni giorni dopo che lo intervistai, l’agricoltore chiamò per dire che non voleva più che il suo nome fosse usato. Era stato appena visitato dallo Shin Bet e avvertito di non causare problemi, e temeva anche che la sua famiglia avrebbe reagito male all’attenzione.

“L’abuso sessuale dilagante dei prigionieri palestinesi è una realtà; è stato normalizzato“, ha detto Sari Bashi, un’avvocata israelo-americana per i diritti umani che è direttrice esecutiva del Comitato Pubblico Contro la Tortura in Israele. “Non vedo prove che sia stato ordinato. Ma ci sono prove persistenti che le autorità sappiano che sta accadendo e non lo stiano fermando“.

Un altro avvocato israeliano, Ben Marmarelli, mi ha detto che, basandosi sulle esperienze dei detenuti palestinesi che ha rappresentato, lo stupro di prigionieri palestinesi con oggetti “sta avvenendo a tutti i livelli“.

Bashi ha detto che la sua organizzazione ha presentato centinaia di denunce che descrivono abusi orribili contro detenuti palestinesi – e non in un singolo caso queste hanno portato a accuse formali. L’impunità, ha detto, crea un “via libera” per gli abusatori.

Un prigioniero palestinese di Gaza sarebbe stato ricoverato in ospedale nel luglio 2024 con una lacerazione al retto, costole incrinate e un polmone perforato. Gli investigatori hanno ottenuto un video della prigione che presumibilmente mostra l’abuso.

Le autorità hanno arrestato nove soldati di riserva – ma la destra israeliana è esplosa di indignazione, con una folla di manifestanti furiosi, tra cui politici, che hanno fatto irruzione nella prigione per mostrare sostegno alle guardie. Le ultime accuse contro i soldati sono state ritirate a marzo, e il mese scorso i militari hanno approvato il ritorno in servizio dei soldati.

Netanyahu ha salutato il ritiro delle accuse come la fine di una “lega di sangue“. “Lo Stato di Israele deve dare la caccia ai suoi nemici – non ai suoi eroici combattenti“, ha detto.

Bashi ha descritto l’esito in questo modo: “Direi che ritirare le accuse – questo è dare il permesso di stuprare“.

Quel prigioniero, che in seguito avrebbe avuto bisogno di una sacca per stomia per raccogliere i suoi rifiuti, è stato rispedito a Gaza, e un suo conoscente ha detto che ha passato mesi in ospedale a riprendersi dalle lesioni interne. Il conoscente ha detto che l’ex prigioniero ha rifiutato di essere intervistato.

I procedimenti giudiziari e l’attenzione pubblica possono frenare tale violenza. Nel 1997, agenti di polizia di New York violentarono un immigrato haitiano, Abner Louima, con un bastone in modo così brutale che dovette essere ricoverato e sottoposto a interventi chirurgici. I newyorkesi erano indignati, il sindaco Rudy Giuliani visitò Louima in ospedale e gli agenti di polizia furono perseguiti in un caso storico. Ciò ha inviato un messaggio potente in tutta la polizia: coloro che aggrediscono i detenuti possono essere puniti. E questo è il messaggio che deve essere inviato in tutte le forze di sicurezza israeliane.

Se l’amministrazione Trump insistesse per la ripresa delle visite della Croce Rossa ai prigionieri, se l’ambasciatore americano visitasse i sopravvissuti allo stupro con le telecamere al seguito, se condizionassimo il trasferimento di armi alla fine delle aggressioni sessuali, potremmo inviare un messaggio morale e pratico che la violenza sessuale è inaccettabile indipendentemente dall’identità della vittima. Per cominciare, l’ambasciatore potrebbe assicurarsi che quei palestinesi che hanno osato parlare per questo articolo non vengano nuovamente brutalizzati per il loro coraggio.

Come avviene questo tipo di violenza? Decenni di copertura dei conflitti mi hanno insegnato che una combinazione di disumanizzazione e impunità può spingere le persone in uno stato di natura hobbesiano. Ho incontrato questa deriva verso la barbarie in campi di sterminio dal Congo al Sudan al Myanmar, e penso che spieghi anche approssimativamente come i soldati americani siano arrivati ad abusare sessualmente dei prigionieri ad Abu Ghraib in Iraq.

La dura realtà è che quando non ci sono conseguenze, noi umani siamo capaci di una profonda depravazione verso coloro che ci viene insegnato a disprezzare come subumani.

Itamar Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, ha definito i detenuti “feccia” e “nazisti” e si è vantato di aver reso le condizioni carcerarie più dure per i palestinesi. Quando prevalgono tali atteggiamenti, l’abuso sessuale può diventare uno strumento in più per infliggere dolore e umiliazione ai palestinesi.

Ben-Gvir ha declinato, tramite una portavoce, di commentare le aggressioni sessuali da parte dei servizi di sicurezza.

B’Tselem, un’organizzazione israeliana per i diritti umani, ha documentato “un grave pattern di violenza sessuale” verso i palestinesi. Ha citato il racconto di un prigioniero di Gaza, Tamer Qarmut, che ha detto di essere stato stuprato con un bastone. La tortura, ha detto B’Tselem, “è diventata una norma accettata“.

Un ex ufficiale israeliano in un’infermeria carceraria ha descritto in una testimonianza al gruppo israeliano Breaking the Silence cosa significhi nella pratica questo tipo di accettazione: “Vedi persone normali, piuttosto ordinarie, che arrivano a un punto in cui abusano delle persone per il proprio divertimento, nemmeno per un interrogatorio o altro. Per divertimento, per avere qualcosa da raccontare ai ragazzi, o per vendetta“.

La maggior parte degli stupri e altre violenze sessuali sono state dirette contro uomini, se non altro perché i prigionieri palestinesi sono per oltre il 90% maschi. Ma ho parlato con una donna palestinese che è stata arrestata all’età di 23 anni dopo l’attacco di Hamas dell’ottobre 2023. Ha detto che i soldati che l’hanno arrestata hanno minacciato di violentare lei, sua madre e la sua giovane nipote. Il suo calvario carcerario è iniziato con una perquisizione a corpo nudo condotta da guardie femminili, “ma poi è entrato un soldato maschio, quando ero completamente nuda“, ha aggiunto.

Nei giorni successivi, ha detto, è stata ripetutamente denudata, picchiata e perquisita da squadre di guardie sia maschili che femminili. Lo schema era sempre lo stesso: diverse guardie, uomini e donne insieme, venivano nella sua cella, la spogliavano forzatamente, le ammanettavano le mani dietro la schiena e la piegavano in avanti dalla vita, a volte spingendole la testa nel water. In questa posizione, veniva picchiata e palpeggiata dappertutto, ha detto.

“Avevano le mani su tutto il mio corpo“, ha detto. “Ad essere onesta, non so se mi hanno violentata“, ha detto, perché a volte perdeva conoscenza a causa delle percosse.

Lo scopo dell’abuso era duplice, pensa: schiacciare il suo spirito e anche permettere agli uomini israeliani di molestare una donna palestinese nuda con impunità.

“Venni denudata e picchiata diverse volte al giorno“, ha detto. “Era come se mi presentassero a tutti coloro che lavoravano lì. All’inizio di ogni turno, portavano i ragazzi per spogliarmi“.

Quando stava per essere rilasciata dal carcere, ha detto, fu convocata in una stanza con sei funzionari e ricevette un severo avvertimento di non rilasciare mai interviste.

“Minacciarono che se avessi parlato, mi avrebbero violentata, uccisa e ucciso mio padre“, ha detto. Non sorprende che abbia rifiutato di essere nominata in questo articolo.

Alcuni dei peggiori abusi sessuali sembrano essere stati diretti contro prigionieri di Gaza. Un giornalista di Gaza mi ha raccontato la sua versione degli abusi che ha subito dopo essere stato detenuto nel 2024.

“Nessuno è sfuggito alle aggressioni sessuali“, ha detto. “Non tutti sono stati violentati, direi, ma tutti hanno subito aggressioni sessuali umilianti e sporche“. In un’occasione, ha detto, le guardie gli hanno legato con fascette i testicoli e il pene per ore mentre colpivano i suoi genitali. Nei giorni successivi, ha detto, ha urinato sangue.

In un’occasione, ha detto, è stato bloccato, spogliato nudo e, mentre era bendato e ammanettato, è stato chiamato un cane. Con l’incoraggiamento di un conduttore in ebraico, ha detto, il cane lo è montato.

“Usavano le telecamere per fare foto, e ho sentito le loro risate e le loro risatine“, ha detto. Ha cercato di rimuovere il cane, ha detto, ma lo ha penetrato.

Altri prigionieri palestinesi e monitor dei diritti umani hanno anche citato segnalazioni di cani della polizia addestrati a violentare i prigionieri. Il giornalista ha detto che quando è stato rilasciato, un funzionario israeliano lo ha avvertito: “Se vuoi restare vivo quando torni, non parlare con i media“.

Allora perché era disposto a parlare?

“Ci sono momenti in cui ricordare sembra insopportabile“, ha detto. “Il mio cuore sentiva che si sarebbe fermato mentre ti parlavo proprio ora. Ma ricordo che ci sono ancora persone là dentro. Quindi parlo.”

Diversi racconti indicano che la violenza sessuale è stata diretta persino contro bambini palestinesi, che sono tipicamente imprigionati per aver lanciato pietre. Ho individuato e intervistato tre ragazzi che erano stati detenuti, e tutti hanno descritto abusi sessuali.

Uno, un ragazzo timido con una maglietta Hilfiger che aveva 15 anni al momento del suo arresto, ha rifiutato di dire se avesse anche assistito a stupri veri e propri. Ma ha detto che le minacce erano routine: “Dicevano: ‘Fai questo o ti metteremo questo bastone su per il sedere’“.

Gli altri ragazzi hanno raccontato storie molto simili di violenza sessuale come parte delle percosse e hanno notato che le minacce di stupro erano dirette non solo contro di loro ma anche contro le loro madri e fratelli.

I coloni israeliani non sono un braccio ufficiale dello stato nello stesso modo in cui lo è il sistema carcerario, ma le Forze di Difesa Israeliane proteggono sempre più i coloni mentre attaccano i villaggi palestinesi e usano la violenza sessuale per spingere i palestinesi alla fuga. “La violenza sessualizzata è usata per fare pressione sulle comunità” affinché abbandonino le loro terre, secondo un nuovo rapporto del West Bank Protection Consortium, una coalizione di gruppi di aiuto internazionali guidata dal Consiglio Norvegese per i Rifugiati.

Il consorzio ha intervistato agricoltori palestinesi e ha scoperto che oltre il 70% delle famiglie che erano state sfollate ha riferito che le minacce a donne e bambini, in particolare di violenza sessuale, erano la ragione decisiva per andarsene. “La violenza sessuale“, ha detto Allegra Pacheco della coalizione, “è uno dei meccanismi che spingono le persone via dalla loro terra“.

In una remota frazione di agricoltori beduini nella valle del Giordano, ho incontrato un agricoltore di 29 anni, Suhaib Abualkebash, che ha raccontato come una banda di circa 20 coloni abbia imperversato nelle case della sua famiglia, picchiando adulti e bambini, rubando gioielli e 400 pecore – e anche tagliandogli i vestiti con un coltello da caccia e poi stringendo forte il suo pene con una fascetta e strattonandolo.

“Avevo paura che mi tagliassero il pene”, mi ha detto Abualkebash. “Pensavo che questa fosse la fine per me“.

Qualcuno potrebbe chiedersi se i palestinesi abbiano fabbricato accuse di aggressioni sessuali per diffamare Israele. A me sembra inverosimile, perché nessuno di quelli che ho intervistato mi ha cercato, né sapeva con chi altro stessi parlando, ed erano riluttanti a parlare. Eppure ci sono prove che l’abuso sessuale israeliano sia diventato così frequente che le norme stanno cambiando e le vittime palestinesi stanno diventando un po’ più disposte a parlare.

“Per sei mesi non ho potuto parlarne, nemmeno con la mia famiglia“, ha detto Mohammad Matar, un funzionario palestinese che mi ha detto che i coloni lo hanno spogliato, picchiato e punto con un bastone sui glutei mentre parlavano di violentarlo. Durante l’attacco, gli aggressori hanno pubblicato una fotografia sui social media che lo ritraeva bendato e spogliato fino alle mutande.

Col tempo, Matar ha deciso di parlare per cercare di infrangere lo stigma. Ora tiene una stampa ingrandita della foto che i coloni hanno scattato di lui appesa al muro del suo ufficio.

Per cercare di dare un senso a ciò che ho scoperto, ho chiamato Ehud Olmert, che è stato primo ministro dal 2006 al 2009. Olmert mi ha detto di non sapere molto della violenza sessuale contro i palestinesi ma non è rimasto sorpreso dai racconti che avevo sentito.

“Credo che accada?” ha chiesto. “Decisamente“.

“Ci sono crimini di guerra commessi ogni giorno nei territori“, ha aggiunto.

Quindi torniamo al punto che ho notato all’inizio di questo articolo: i sostenitori di Israele avevano ragione nel 2023 sul fatto che, qualunque sia la nostra opinione sul Medio Oriente, dovremmo essere in grado di ripudiare lo stupro.

“Dove diavolo siete?” chiese allora Netanyahu alla comunità internazionale, chiedendo di condannare la violenza sessuale commessa da quello che il governo israeliano ha chiamato il “regime degli stupratori di Hamas“.

Hamas ha effettivamente brutalmente violato i diritti umani. Anche i funzionari israeliani dovrebbero guardare alle proprie violazioni – in particolare a ciò che un rapporto delle Nazioni Unite di 49 pagine l’anno scorso ha definito come il “sistematico” sottoporre i palestinesi a “tortura sessualizzata” commessa con almeno “un incoraggiamento implicito dai vertici della leadership civile e militare“.

Pensatela in questo modo: l’orribile abuso inflitto alle donne israeliane il 7 ottobre ora accade ai palestinesi giorno dopo giorno. Persiste a causa del silenzio, dell’indifferenza e del fallimento sia dei funzionari americani che israeliani nel rispondere alla domanda di Netanyahu: Dove diavolo siete?

* New York Times

16 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO