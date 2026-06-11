Bolivia. La rivolta popolare non arretra. Decine di blocchi in tutto il paese

I blocchi nel paese, in circa 90 punti in sei dipartimenti, rimangono invariati e il conflitto tende a peggiorare, dopo che il presidente Rodrigo Paz ha dichiarato che le mobilitazioni “sono guidate da narco-terroristi” e ha promulgato la Legge per la Regolamentazione dello Stato di Emergenza.

I blocchi continuano nei dipartimenti di La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca in un clima di crescente tensione e minacce di aumentare le misure di pressione fino alle dimissioni del presidente Paz.

Nel frattempo, il governo, tramite la Polizia e la Procura, ha proceduto ad arrestare circa 20 leader di diversi settori, accusandoli, tra gli altri, di terrorismo, ricorrendo anche alla tortura, secondo le organizzazioni sociali.

Un video è persino diventato virale sui social network in cui si vedono gli agenti di polizia che aggrediscono violentemente persone sdraiate a terra; secondo le organizzazioni, erano i leader della Centrale dei Lavoratori boliviani (COB) e di altri settori, imprigionati dal governo.

Nel frattempo, l’Amministrazione delle Autostrade boliviane (ABC) ha annunciato che i blocchi interessano sei dipartimenti del paese.

Cochabamba è quello con il numero più alto con 27, seguito da La Paz con 21, Oruro con 18, Potosí con 15, Chuquisaca con 10 e Santa Cruz con due.

A La Paz, diverse strade chiave che collegano l’interno del paese e il confine peruviano rimangono bloccate, rendendo difficile il trasporto di merci e il transito dei passeggeri. Migliaia di viaggiatori rimangono bloccati e i settori produttivi segnalano danni diretti.

Centinaia di membri della Centrale dei Lavoratori Boliviani (COB), della federazione Tupac Katari, della FEJUVE El Alto e di altri settori sociali sono scesi dalla città di El Alto a La Paz in una marcia che chiedeva le dimissioni del presidente Rodrigo Paz. L’appello è stato lanciato martedì scorso, con l’indicazione di attuare una marcia pacifica che si aggiunge ai più di quaranta giorni di blocchi stradali che richiedono le dimissioni del presidente.

La carenza di cibo nei principali centri urbani preoccupa i residenti che criticano il governo per non aver risolto il conflitto. Nei mercati di La Paz e di altre città, i prodotti di prima necessità non esistono, mentre il prezzo degli articoli aumenta di almeno il 50 percento.

I leader della Federazione Chimoré hanno annunciato “l’occupazione pacifica” delle caserme militari e delle unità di polizia situate nel Tropico di Cochabamba, rifiutando l’entrata in vigore della Legge per la Regolamentazione degli Stati di Emergenza.

La decisione nasce da un incontro di organizzazioni sociali, che respingono la nuova legge emanata questo lunedì dal presidente Rodrigo Paz perché viola i diritti umani e dà via libera alle Forze Armate e alla Polizia per “uccidere” la popolazione mobilitata.

Secondo i leader, l’occupazione delle caserme e delle unità di polizia sarà pacifica e cerca di esprimere il disaccordo della popolazione con la legge emanata da Paz Pereira in un contesto di minacce alla popolazione.

Una delegazione di contadini della provincia di Chayanta, nel nord di Potosí, è arrivata martedì nel dipartimento di La Paz con l’obiettivo di rafforzare i blocchi e chiedere le dimissioni del presidente Rodrigo Paz.

“Vogliamo le dimissioni di Rodrigo Paz (…). Siamo venuti a rimuovere Rodrigo Paz,” ha detto uno dei manifestanti.

I manifestanti si sono uniti alle proteste promosse dai settori sociali che si sono mobilitati e che hanno mantenuto blocchi e altre misure di pressione in diverse regioni del paese da più di un mese.

Settimane fa, sono arrivate delegazioni dal Tropico di Cochabamba, legate all’ex presidente Evo Morales, i cui membri si sono mobilitati anche nell’ ovest del paese per sostenere le azioni di protesta e ampliare la capacità di mobilitazione dei settori legati all’Evismo.

Si segnalano intanto circa 26 feriti, due di questi molto gravi, e più di una dozzina di detenuti nel bilancio dei gravi scontri avvenuti sabato nella città di San Julián, nel dipartimento di Santa Cruz (roccaforte della destra che esprime il governo), quando gruppi di polizia, militari e civili come la Santa Cruz Youth Union (UJC) hanno cercato di sbloccare l’autostrada che collega la capitale Santa Cruz con Beni.

L’operazione di polizia e militari è iniziata intorno alle 5:30 del mattino, con più di cento soldati, con l’uso indiscriminato di gas lacrimogeni, proiettili, alla testa di gruppi paramilitari civili, appartenenti all’UJC, armati di machete, bastoni ed esplosivi.

Il paese sta attraversando un’escalation del conflitto con blocchi stradali, difficoltà nella fornitura di prodotti di prima necessità e un dibattito crescente sull’applicazione di misure straordinarie per ristabilire il traffico e l’ordine pubblico.

Fonte: Resumen Latinoamericano

11 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO