Trump sabota il suo accordo

Trattare con le bombe è un’arte, ma né Trump né, a maggior ragione il genocida Netanyahu, sono degli artisti.

Neanche il tempo di far incontrare nella stessa stanza la delegazione iraniana – di altissimo livello, come vedremo – e quella statunitense che già il tycoon prendeva a minacciare la controparte in modo quasi ridicolo, nella sua sguaiataggine.

“L’Iran deve immediatamente impedire ai suoi miliziani ben pagati in Libano di causare problemi. Se non lo faranno, colpiremo di nuovo l’Iran molto duramente, proprio come abbiamo fatto la settimana scorsa, solo più duramente!!!“, ha scritto sul suo social Truth.

Non soddisfatto si è fatto intervistare dalla rete Fox, molto vicina al mondo Maga, per sparare bordate ancora più stupide. Parlando di Hormuz (richiuso il giorno prima perché Israele continuava bombardare il Libano dopo la dichiarazione di cessate il fuoco): “Se lo chiudete, non avrete più un Paese. Lo farò saltare in aria. Gli Stati Uniti prenderanno il controllo dello stretto, se necessario“. “Non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto Paese“e gli Stati Uniti potrebbero diventare “l’angelo custode dello Stretto di Hormuz e prendersi il 20% del petrolio“.

L’ideale, per arrivare ad un accordo di pace, no? Eppure avrebbe dovuto sapere che se dopo aver usato “tanta forza” l’avversario è in condizioni di andare avanti – mentre gli Usa devono fermarsi, visto il peso economico globale che ha una guerra nel Golfo Persico – minacciarne un altro po’ non cambia nulla.

Inevitabile la pacata risposta diplomatica iraniana, già irritata dalle bombe di Netanyahu sul Libano: si sono alzati e usciti dalla sala, facendo notare che “In base alla clausola 2 dell’accordo, qualsiasi minaccia è considerata una palese violazione del testo“. E anche della logica di qualsiasi trattativa, che dà per scontato il ritorno al conflitto se non si raggiunge un accordo.

Il capo della delegazione Qalibaf, presidente del Parlamento, ha spiegato alla stampa mediorientale che il suo Paese “non dà alcun peso alle minacce degli americani“.

Ha poi aggiunto, chiedendosi: “Non pensano che se le loro minacce avessero avuto un qualche effetto, non si troverebbero in questa situazione di impotenza?“

A ben pensarci non si tratta di una dichiarazione soltanto propagandistica, perché tutti i commentatori al mondo hanno descritto la posizione negoziale degli Stati Uniti – dopo il fallimento della fase “bombardante” – decisamente debole. E riconosciuta peraltro dalla stessa amministrazione Usa, che ha controfirmato un “memorandum” considerato meno forte dell’accordo fatto da Obama nel 2015, senza guerra, ma poi disconosciuto dal Trump I.

A spingere per la ripresa della guerra è come sempre Israele, preda ormai di un delirio che non ammette “trattative”, ma solo “completamento del lavoro”, identificando la propria “sicurezza” come realizzabile soltanto con lo sterminio di mezzo mondo.

Nel tentativo di incentivare le sparate trumpiane, Netanyahu ha voluto dire che “Abbiamo istituito una zona di sicurezza a Gaza. Abbiamo istituito una zona di sicurezza in Siria. Abbiamo istituito una zona di sicurezza in Libano e la manterremo finché sarà necessario per proteggere il nostro popolo”. Tradotto: abbiamo occupato e non ce ne andremo.

In ogni caso almeno un soggetto raziocinante c’è, e pare proprio che sia l’Iran che, fatta la sua protesta formale, ha fatto sapere ai media, tramite un diplomatico, che ha chiesto di restare anonimo, che “La delegazione iraniana resta impegnata nelle discussioni e non ha comunicato ai mediatori alcuna intenzione di lasciare“.

Ma neanche di regalare nulla.

Tra i primi temi in discussione, prima dello stop, era stato raggiunta un’intesa sulla “bozza di esenzione temporanea dalle sanzioni sul petrolio e sui suoi derivati è stata finalizzata e a breve entrerà nella fase di attuazione“, secondo Hossein Ghorbanzadeh, membro della squadra negoziale iraniana citato dall’agenzia Fars.

Secondo il funzionario, “la questione del Libano è stata il punto focale principale dei negoziati odierni e ha ricevuto maggiore attenzione rispetto a qualsiasi altro tema negli incontri bilaterali, multilaterali e principali. Fino a quando non sarà risolta la questione della fine della guerra in Libano, le altre clausole del memorandum d’intesa non entreranno nella fase di attuazione“.

Per l’America si pone quindi la necessità di scegliere tra seguire la follia sionista, scatenando la più grave crisi economica che si sia mai vista, oppure somministrare una mega dose di valium al botolo ringhioso che ha sguinzagliato fin qui.

Per farlo non dovrebbe neanche sbraitare tanto, basterebbe chiudere – o limitare seriamente – il rubinetto delle forniture di armi. Come ricordava il vicepresidente J.D. Vance, “sono il 75% di quelle usate in questa guerra da Israele”. Se vogliono davvero arrivare almeno ad una “mezza pace”, quanto meno utile a rimandare di qualche anno altre avventure militari, non hanno in effetti molte altre soluzioni.

21 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO