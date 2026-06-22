La distruzione della ragione e l’ascesa dell’ecofascismo negli Stati Uniti

La crisi ecologica planetaria è una manifestazione della pulsione di morte del tardo imperialismo, per cui la riproduzione allargata del capitale monopolistico-finanziario dipende dalla distruzione delle condizioni di vita.¹ Man mano che vengono raggiunti i limiti assoluti del capitale, generando una crisi strutturale, lo Stato capitalista è diventato più autoritario, dando origine all’ecofascismo come manifestazione virulenta del neofascismo incarnato dall’amministrazione di Donald Trump.²

In questa era dell’irragionevolezza, la crisi ecologica creata dal capitale viene fermamente negata. Invece, la risposta ecofascista ha comportato una lotta intensificata per il dominio, il controllo delle risorse, l’ipernazionalismo, l’oppressione dei popoli, l’anti-immigrazione, il razzismo e l’annientamento dell’ecologia — tutto nell’interesse dell’accumulazione di capitale. Più che un semplice ossimoro, l’ecofascismo è l’ecologia dello sterminismo.

Nel 1953, ne La distruzione della ragione, György Lukács indicò che l’irrazionalismo era un prodotto del capitalismo, profondamente connesso agli interessi materiali della classe dominante e alla fase imperialista del sistema globale.

Spiegò che, in opposizione al marxismo, all’analisi storico-materialista e ai movimenti socialisti rivoluzionari, la filosofia borghese (ad es., Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Martin Heidegger e Carl Schmitt) si era spostata verso analisi non scientifiche, antirazionaliste e scettiche, affermando la preminenza della volontà di vita/volontà di potenza, degli istinti, dell’intuizione, dei miti e dei principi vitalistici della vita, nonché un profondo pessimismo sociale, sulla ragione critico-dialettica.³

Questo irrazionalismo rendeva il mondo privo di significato, costituendo un nichilismo e uno scetticismo che permeavano la società borghese, rafforzandone il dominio ideologico e di classe e difendendone le azioni sterminatrici.

La maggior parte de La distruzione della ragione di Lukács fu dedicata all’analisi del clima intellettuale che contribuì a promuovere l’ascesa del fascismo nazista in Germania; tuttavia, nell’epilogo del libro, egli sostenne che l’irrazionalismo era allora in ascesa negli Stati Uniti, come evidente nella “filosofia imperialista del dopoguerra prevalente”, che stava coltivando una forma unica di fascismo.⁴

La dittatura del capitale monopolistico durante il tardo imperialismo

Lukács scriveva La distruzione della ragione quando il Comando delle Nazioni Unite, guidato dagli Stati Uniti, stava conducendo una guerra brutale in Corea; Washington conduceva regolarmente test nucleari nelle Isole Marshall; e la repressione politica negli Stati Uniti era in pieno svolgimento come parte del maccartismo—tutti esempi di irragionevolezza reazionaria.

Spiegò che negli Stati Uniti la “classe dirigente riuscì, in particolare durante l’era imperialista, a preservare così efficacemente le forme democratiche [grazie a una costituzione che ‘era democratica fin dall’inizio’] che con mezzi legalmente democratici, raggiunse una dittatura del capitalismo monopolistico almeno altrettanto salda di quella che [Adolf] Hitler istituì con procedure tiranniche“.⁵

Dettagliò la struttura coordinata dello Stato capitalista, per cui, “questa cosiddetta democrazia che funziona senza intoppi è stata creata dalla prerogativa presidenziale, dall’autorità della Corte Suprema in materia costituzionale, dal monopolio finanziario sulla stampa, la radio, ecc., dai costi delle campagne elettorali, che hanno impedito con successo la nascita di partiti realmente democratici accanto ai due partiti del capitalismo monopolistico, e infine dall’uso di dispositivi terroristici (il sistema del linciaggio). E questa democrazia poteva, in sostanza, realizzare tutto ciò che Hitler cercava senza bisogno di rompere formalmente con la democrazia. Inoltre, c’era la base economica incomparabilmente più ampia e solida del capitalismo monopolistico“.⁶



Lukács indicò che la Guerra Fredda era “gestita dallo Stato da Washington“, impiegando “l’ideologia del ‘mondo libero’“, che deve essere riconosciuta come “una parte del fascismo“, per giustificare le sue ambizioni imperialiste in “difesa del capitalismo e della ‘libertà’ capitalista“.⁷

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in quanto “unica potenza imperiale“, gli Stati Uniti usarono la loro “supremazia economica nel mondo capitalista” come “un mezzo per intervenire negli affari interni di Stati politicamente indipendenti ma economicamente dipendenti“.

Cercarono di stabilire il dominio sul Sud del mondo per ottenere l’accesso a risorse critiche, creare nuovi mercati per le loro merci e minare i movimenti rivoluzionari.⁸ Mentre il “capitalismo imperialista” di Washington si consolidava, incorporò prontamente il “razzismo” nelle sue giustificazioni reazionarie “per l’aggressione, la guerra imperialista e per la condotta barbara delle guerre“, come la guerra di Corea.⁹

Lukács descrisse in dettaglio come gli apologeti del capitalismo curarono “una nuova forma di irrazionalismo travestita da razionalismo“.¹⁰

L’intellettuale della Guerra Fredda James Burnham presentò il capitalismo monopolistico come un tipo di ordine manageriale, in cui i tecnocrati sostituivano i proprietari capitalisti spietati. Walter Lippmann, con la sua posizione liberale-imperialista, mistificò la storia, le leggi del movimento e le relazioni sociali dello sfruttamento del capitalismo come mezzo per reprimere l’indignazione di massa verso l’ordine economico.¹¹

Karl Jaspers, un filosofo esistenzialista antimarxista, propose un puro “soggettivismo monotono” radicato in una concezione individualistica dell'”esistenza interiore” per sostenere l’ideologia borghese e contrastare l’azione sociale e politica. Propose, nelle parole di Lukács, un “vecchio irrazionalismo“, rivestito “in una veste adatta alle moderne esigenze americane“, propagando la nozione che non c’era “via d’uscita” dall’ordine esistente.¹²

La distruzione della ragione, spiegò Lukács, comportava lo spostamento dell’analisi del capitalismo verso l'”economia di libero mercato“, descrivendola come “l’ordine sociale ideale“, per cui qualsiasi problema sorto poteva essere efficacemente eliminato attraverso la legislazione, poiché gli Stati Uniti “vivevano nella ‘libertà’ di una ‘democrazia’ dove il voto della maggioranza era decisivo e onnipotente“.¹³

La distruzione della ragione su questo fronte, egli sosteneva, implicava la creazione di “tendenze antiscientifiche” che erano “intensificate per corrispondere alle condizioni dell’apologetica capitalistica diretta nell’era imperiale“, come l’“inviolabilità del capitalismo e le sue illimitate possibilità di sviluppo“.¹⁴

Avvertì che “la macchina della propaganda americana” era estremamente “potente“, ma il disprezzo generale per l’umanità di questo nuovo irrazionalismo era costantemente presente.¹⁵

Paul A. Baran e Paul M. Sweezy sostennero in Il capitale monopolistico nel 1966, all’epoca della guerra del Vietnam, che la distruzione della ragione radicata in tutto il sistema era associata al diffuso degrado della vita sociale con le sue disuguaglianze razziali, patriarcali e di classe; all’assalto ai sistemi di supporto comunitario; alla creazione di obsolescenza pianificata e psicologica; all’espansione della produzione di rifiuti per assorbire il surplus nel tentativo di limitare la stagnazione economica; e allo sviluppo di armi militari ad alta tecnologia utilizzate a sostegno del dominio imperiale.¹⁶

John Kenneth Galbraith descrisse in seguito la rinominazione del capitalismo come “libero mercato” come un caso di “frode innocente“, in cui il funzionamento effettivo dell’ordine economico dominante veniva cancellato, presentando il sistema come se non avesse una storia specifica, un insieme di relazioni di classe, tendenze monopolistiche e una spinta interna all’accumulazione.¹⁷

Tutte queste irrazionalità del capitale monopolistico furono amplificate attraverso il periodo del tardo imperialismo, producendo un “imperialismo nudo” più barbarico che contribuì aggressivamente al collasso socioecologico della civiltà.¹⁸

Il tardo imperialismo è consistito in tre fasi. Dal 1944 al 1991, gli Stati Uniti divennero la potenza egemonica globale dell’economia capitalista mondiale, mantenendo la loro posizione attraverso il dominio sul Sud del mondo e conducendo una Guerra Fredda contro l’Unione Sovietica e la Cina. Dal 1991 al 2008, dopo il crollo dell’Unione Sovietica e l’apertura della Cina all’economia mondiale, gli Stati Uniti imposero un sistema mondiale unipolare con sé stessi in cima.

Poi, a partire dal 2008 ad oggi, si è sviluppata una Nuova Guerra Fredda mentre Cina e Russia sono riemerse come grandi potenze, portando Washington a designarle come nemiche.

La Grande Crisi Finanziaria del 2007-2009 rivelò la vulnerabilità economica del sistema dominato dagli Stati Uniti, mentre sprofondava in una profonda recessione, mentre l’economia cinese continuava ad avanzare, indicando il declino accelerato dell’egemonia statunitense sull’economia mondiale. Ciò portò al “Pivot verso l’Asia” di Barack Obama nel 2011 e all’aperta Nuova Guerra Fredda contro la Cina, iniziata nel 2017, durante la prima amministrazione Trump.¹⁹

Questa Nuova Guerra Fredda, portata avanti fino ad oggi, è mirata a indebolire e infine sovvertire Pechino in particolare, dati gli estesi reti commerciali e di investimento della Cina. Questa posizione di confronto eretta da Washington ha incluso l’impiego del potere finanziario del dollaro per imporre severe sanzioni economiche agli avversari; l’uso della sua estesa rete di basi militari globali per accerchiare la Repubblica Popolare Cinese; la conduzione di numerosi e grandi esercitazioni militari congiunte nella regione indo-pacifica; e il perseguimento di azioni più recenti per minare l’accesso della Cina al petrolio dal Venezuela e dall’Iran.²⁰

István Mészáros indicò che questa terza fase del tardo imperialismo “era la più pericolosa“, dato l’immenso potere militare degli Stati Uniti, la capacità distruttiva del loro arsenale e la loro volontà di usare questa forza per imporre la loro supremazia sul resto del mondo.²¹

La crisi ecologica planetaria culminante e l’irragionevolezza climatica

L’emergere dell’Antropocene, tra la fine degli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, segnò un cambiamento storico, qualitativo e quantitativo, poiché l’umanità divenne la principale forza geologica nel cambiamento del sistema Terra.²²

Il capitalismo monopolistico avanzato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, intensificò e aumentò drammaticamente i suoi impatti sulla natura. La Grande Accelerazione, iniziata in quegli anni, che fu accompagnata dall’espansione globale della produzione di petrolio, dall’avvento dell’era nucleare e dalla rivoluzione nella produzione di sintetici radicata nell’industria petrolchimica, portò a un’enorme escalation delle emissioni di gas serra, alla proliferazione di fertilizzanti sintetici e all’inquinamento diffuso dell’ambiente.²³

Ecologi come Barry Commoner, Rachel Carson e Howard Odum, basandosi sulle critiche dell’economia politica, avvertirono che le operazioni del sistema produttivo capitalista minacciavano le condizioni di vita, inclusa la sopravvivenza umana.²⁴

Questo pericolo culminante è evidente nel continuo superamento dei confini planetari, che identificano i limiti ambientali entro i quali l’umanità deve operare per mantenere le condizioni che salvaguardano la propria esistenza. L’umanità ha già superato sette dei nove confini planetari, inclusi quelli legati al cambiamento climatico, all’acidificazione degli oceani, all’integrità della biosfera/biodiversità, al cambiamento dell’uso del suolo, al cambiamento dell’acqua dolce, ai flussi biogeochimici (i cicli dell’azoto e del fosforo) e alle nuove entità prodotte dall'”era sintetica”, come i radionuclidi, le sostanze chimiche sintetiche e le plastiche (in particolare le microplastiche e le nanoplastiche). (I confini associati allo strato di ozono e al carico di aerosol atmosferico sono ancora entro i livelli di sicurezza).²⁵

La scienza ecologica contemporanea è esplicita sul fatto che le radici di questo problema sono connesse al “business as usual” — ovvero alla logica del capitale, dato il suo imperativo di crescita economica focalizzato sull’accumulazione infinita di ricchezze private.

Questa conclusione si riflette anche nei più recenti rapporti internazionali sul clima, l’oceano e la biodiversità. Data l’emergenza planetaria generata dal sistema capitalista globale, più le prove scientifiche conclusive su questo tema, il Gruppo Intergovernativo delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (IPCC) ha chiesto una transizione radicale nel sistema socioeconomico.²⁶

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti vissero due decenni di rapida espansione e alti profitti in parte dovuti all’automobilizzazione dell’intero paese (inclusa la costruzione del sistema autostradale interstatale e l’aumento della domanda di acciaio, vetro e gomma sintetica); al boom edilizio legato alla suburbanizzazione; all’accesso a risorse e mercati nelle ex colonie europee; e alla ricostruzione dell’Europa e del Giappone — per non parlare di due importanti guerre regionali in Asia.²⁷

All’inizio degli anni Settanta, la stagnazione economica tornò poiché il boom economico fornito da questi fattori storici speciali si affievolì. Le imprese monopolistiche erano gravate dalla sovrapproduzione, poiché le corporazioni avevano più capitale in surplus di quanto potesse essere efficacemente assorbito dal reinvestimento nel mercato esistente.

Tuttavia, il consumo di energia e risorse continuò ad espandersi insieme alla produzione di inquinamento. Ci fu una proliferazione di materiali sintetici, come varietà sempre più ampie di plastiche, inquinanti organici persistenti e sostanze chimiche eterne, che non si decompongono facilmente nell’ambiente in un arco di tempo storico significativo.²⁸

Il peggioramento delle condizioni ecologiche contribuì all’emergere dei movimenti ambientalisti e pacifisti negli anni Sessanta e Settanta, insieme alle mobilitazioni per i diritti civili e alle lotte di genere. Sebbene gran parte dell’establishment politico non sostenesse le richieste di questi movimenti, la crescente pressione pubblica costrinse i funzionari eletti ad approvare alcune leggi.

Ciò includeva, nel dominio ecologico, il Clean Air Act, il Clean Water Act e l’Endangered Species Act, firmati dal presidente Richard Nixon, e la formazione dell’Agenzia per la Protezione Ambientale, creando il potenziale per regolare e vincolare le operazioni del capitale.

Tuttavia, come notò Sweezy, l’irrazionalismo del capitale monopolistico risiedeva al centro delle sue operazioni, poiché l’espansione costante del capitale aumentava continuamente l’energia e le risorse consumate nel processo produttivo, insieme all’inquinamento ambientale.²⁹

Il dominio del capitale monopolistico impedì l’attuazione di un’ampia e significativa protezione ambientale, che fu bloccata ogni volta che ostacolava l’accumulazione.

In risposta ai guadagni progressisti fatti dal lavoro e dai nuovi movimenti sociali, l’avvocato aziendale Lewis F. Powell scrisse un memorandum riservato, intitolato “Attack on American Free Enterprise System“, che inviò alla Camera di Commercio degli Stati Uniti nell’agosto 1971, poco prima di essere nominato giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Affermò che il “sistema di libera impresa” era sotto “ampio attacco” da parte di attivisti, intellettuali e opinionisti dei media.³⁰

Powell sostenne che gli sforzi per regolamentare il mercato stavano soffocando la crescita economica e le innovazioni. Chiese alle élite aziendali e ai politici conservatori di creare un contromovimento per sfidare le politiche progressiste esistenti, promuovendo al contempo un’agenda neoliberista. Ciò includeva la creazione di think tank conservatori mirati a proporre politiche, fare pressione su Washington, inquadrare i dibattiti pubblici, mettere in discussione la scienza e monitorare i media.

Il suo progetto delineava come questi interessi ultraconservatori dovessero sfidare la regolamentazione governativa nei tribunali per rovesciare le leggi esistenti e smantellare i programmi sociali e ambientali. Questa mobilitazione politica avrebbe dovuto governare l’agenda e le macchinazioni del Business Roundtable, dell’American Enterprise Institute, della Heritage Foundation e del Cato Institute, per cui una “versione interna di Shock and Awe” fu istituita come parte della guerra di classe e del dominio.³¹

Impose un nuovo “fondamentalismo di mercato”, portando alla privatizzazione delle funzioni statali, allo smantellamento delle disposizioni di welfare sociale, alla finanziarizzazione, ai tagli fiscali e all’erosione della capacità del governo di far rispettare le protezioni ambientali.³²

Alla fine del ventesimo secolo, Thomas Friedman celebrò il rilascio del capitalismo di libero mercato globalizzato, notando la notevole velocità, intensità e scala della crescita economica nel mondo — ironicamente in gran parte spinta dalla Cina.³³

Il significato di questo contromovimento reazionario esemplificativo della distruzione della ragione è evidente nel fallimento della comunità globale nel rispondere adeguatamente al cambiamento climatico.

Nel giugno 1988, lo scienziato della NASA James Hansen testimoniò al Congresso che il cambiamento climatico antropogenico stava già accadendo, indicando conseguenze socioecologiche catastrofiche se i gas serra non fossero stati drasticamente ridotti.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, suggerisce la giornalista radicale Naomi Klein, era ancora possibile affrontare il cambiamento climatico attraverso efficaci politiche politiche, regolamentazioni, cambiamenti sociali e pianificazione all’interno dell’esistente sistema capitalista.³⁴

Tuttavia, l’irragionevolezza dominò, poiché la classe dirigente perseguì riforme economiche che andavano esattamente nella direzione opposta, come l’ulteriore deregolamentazione del mercato, la globalizzazione della produzione all’estero per sfruttare i minori costi unitari del lavoro e la creazione di catene di approvvigionamento globali — tutte cose che aumentarono drammaticamente il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

Inoltre, una macchina della negazione ben finanziata, associata alle compagnie petrolifere e del gas e ad altri interessi costituiti, produsse disinformazione che gettava dubbi sulla scienza del clima, generando incertezza nel pubblico e minando l’azione collettiva. Gli interessi costituiti fecero pressione sul Congresso per prevenire accordi internazionali efficaci e politiche climatiche nazionali.

Le principali organizzazioni ambientaliste promossero soluzioni di mercato e tecnologiche attribuibili, in parte, ai loro consigli di amministrazione interconnessi con le corporazioni e ai loro investimenti (in particolare nel caso di organizzazioni per la conservazione, come il Nature Conservancy) in compagnie petrolifere e del gas.³⁵

Klein sostenne che questa inazione era culminata in una situazione in cui era richiesta una trasformazione radicale dell’ordine socioeconomico per affrontare la crisi del cambiamento climatico. Sostenne che “la destra ha ragione“, poiché gli interessi regressivi riconoscevano correttamente che un serio tentativo di affrontare il cambiamento climatico avrebbe richiesto la fine del capitalismo.³⁶

Di conseguenza, la destra politica, in linea con gli interessi costituiti, scelse di negare attivamente sia la scienza che la realtà del cambiamento climatico. Notò che i liberali sociali, al contrario, pur abbracciando aspetti della scienza climatica e riconoscendo la realtà del cambiamento climatico, hanno ingenuamente o in modo disingenuo sostenuto mezzi puramente tecnologici come soluzione, affermando che ciò poteva essere fatto all’interno dell’esistente sistema capitalista.

Qui, l’irragionevolezza ha generato una danza senza fine tra conservatori e liberali, impedendo l’azione sociale contro il sistema.³⁷

Non sorprende che il 2024 e il 2025 siano stati tra i tre anni più caldi mai registrati. Nel 2024, la temperatura media globale sull’intero arco dei dodici mesi ha superato il livello preindustriale di almeno 1,5°C, superando l’obiettivo concordato a livello internazionale di limitare il riscaldamento al di sotto di questo livello.

I cicli di feedback positivi come lo scongelamento del permafrost e lo scioglimento del ghiaccio marino artico, insieme alla continua espansione della combustione di combustibili fossili, stanno accelerando l’accumulo di carbonio nell’atmosfera, spingendo il mondo più rapidamente verso il punto di non ritorno dei 2°C.³⁸

Ecofascismo: sterminismo e annientamento ecologico

Il neoliberismo è sorto in risposta alla stagnazione economica degli anni Settanta e Ottanta per rafforzare i profitti attraverso la finanziarizzazione, la privatizzazione, gli attacchi ai sindacati, le misure di austerità e le relazioni di mercato imposte dallo Stato per conto del capitale. Questo cambiamento ha aumentato la disuguaglianza economica, creato maggiore instabilità del mercato e diminuito le istituzioni democratiche, contribuendo a “tendenze neofasciste“.³⁹

Man mano che i problemi ecologici aumentavano, alla fine del ventesimo e all’inizio del ventunesimo secolo, furono promossi approcci tecnocratici neoliberisti, come lo scambio di carbonio e la finanziarizzazione della natura, o la trasformazione dei servizi ecosistemici in merci da scambiare nei mercati. Questi sforzi per affrontare i problemi ecologici all’interno del sistema economico non ottennero nulla e generalmente peggiorarono la crisi planetaria.⁴⁰

Questi fallimenti coincisero con oltre quattro decenni di “assalti neoliberisti all”infrastruttura democratica’ degli Stati Uniti” dove la crescente crisi strutturale del capitale aprì la strada alla riemersione del fascismo.⁴¹

Come sostenne Samir Amin, il ritorno del fascismo come risposta strutturale alle crisi e alle contraddizioni all’interno del capitale monopolistico-finanziario coincise con l’ulteriore indebolimento del dominio statunitense sulla scena mondiale. Il fascismo cerca di proteggere gli interessi della classe dirigente monopolistica e di imporre l’egemonia imperiale nell’economia globale, usando l’ipermilitarismo, la violenza della polizia, la supremazia bianca e la xenofobia.⁴²

Il fascismo, in generale, indicò Sweezy, è lo Stato capitalista nella sua forma più reazionaria, “gestito da e per gli elementi dominanti del capitale monopolistico“.⁴³ Fa invariabilmente affidamento su un’alleanza tra la piccola borghesia/classi medie inferiori e i vertici del capitale monopolistico.⁴⁴

L’ecofascismo emerge dallo Stato neofascista. Comporta un rifiuto totale e uno sterminio dell’ambiente — una negazione degli ecosistemi del mondo. Sorge sopra l’espropriazione capitalista della terra, caratterizzata da numerose fratture metaboliche e da un diffuso degrado ecologico nella ricerca di una crescita infinita.⁴⁵

In termini materialisti, l’ecofascismo è la risposta del capitale monopolistico-finanziario all’avvicinamento asintotico ai limiti assoluti, per cui tratta l’ecologia come un regno di lotta per il dominio e il controllo delle risorse.⁴⁶

Il suo irrazionalismo si manifesta in un totale disprezzo per la scienza ecologica e per i pericoli del superamento dei confini planetari. Come indica l’ecosocialista Michael Löwy, un “elemento comune” del neofascismo “è il negazionismo — il rifiuto di riconoscere la crisi ecologica e il cambiamento climatico“.⁴⁷

Data la logica e l’organizzazione del capitale monopolistico-finanziario, con le sue dinamiche imperialiste, l’ecofascismo nel ventunesimo secolo assume una forma sterminatrice estrema che spinge il mondo verso l’Armageddon ecologico.⁴⁸

Klein sostiene che l’ecofascismo è diventato un tipo distinto di ideologia di destra, radicato nella supremazia bianca, usato per incolpare il degrado ambientale sugli immigrati.⁴⁹ Teme che il collasso climatico stia creando crisi globali in cui fascisti violenti dei “tempi della fine” stanno sfruttando il degrado generale dell’ambiente per perseguire i loro fini predatori come parte di un movimento autoritario generale.⁵⁰ Questo può ovviamente essere visto a livello nazionale nel ruolo brutale e omicida dell’U.S. Immigrant and Customs Enforcement (ICE).

Tuttavia, sebbene gli squadristi di questo tipo siano cruciali per l’ascesa dei regimi fascisti, qui ci preoccupiamo principalmente degli effetti sistemici più ampi dell’ecofascismo, legati all’ultima fase del capitale monopolistico-finanziario e del tardo imperialismo, che puntano all’annientamento ecologico.

Ad esempio, il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sul Clima e l’espansione dell’estrazione di combustibili fossili, in opposizione agli sforzi globali per contrastare il cambiamento climatico, possono essere descritti come espressioni di “barbarie ecologica o ecofascismo“.⁵¹

Durante l’amministrazione di George W. Bush, il Pentagono commissionò un rapporto sul cambiamento climatico, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for the United States. Peter Schwartz e Doug Randall, gli autori del rapporto del 2003, sottolinearono che le discontinuità climatiche dovute a un ulteriore riscaldamento presentavano gravi minacce per la società umana, tra cui gravi siccità, eventi meteorologici estremi e carenze alimentari.

Predissero che il cambiamento climatico improvviso avrebbe creato instabilità sociale e politica in tutto il mondo. In queste circostanze disperate, sostenevano, gli Stati Uniti avrebbero dovuto costruire una “fortezza difensiva”, costruendo muri per impedire agli immigrati—rifugiati economici, climatici e di guerra—di entrare nel paese. Il Pentagono percepiva la sua missione come quella di prontezza militare per mantenere il controllo del petrolio e di altre risorse preziose per la produzione di merci statunitense.⁵²

Qui, la formazione di Fortezza America come risposta al cambiamento climatico doveva essere raggiunta assicurando i confini, acquisendo le risorse desiderate attraverso la portata imperiale e cancellando i bisogni del resto del mondo mentre il collasso ecologico si approfondiva.

Nel 2021 e 2022, l’IPCC, che rappresenta il consenso scientifico mondiale, avvertì che il riscaldamento globale stava provocando la proliferazione di eventi meteorologici estremi, come megatempeste, ondate di calore, siccità, incendi boschivi, forti precipitazioni e inondazioni; lo sbiancamento delle barriere coralline e la distruzione delle foreste di alghe; l’intensificazione della perdita di biodiversità; l’aumento della diffusione di malattie trasmesse da cibo e acqua; e il declino della salute umana a causa di disagi respiratori e cardiovascolari legati al clima.⁵³

Durante la preparazione del “Sommario per i decisori politici” del Gruppo di Lavoro III nel rapporto AR6 dell’IPCC sulla “Mitigazione“, i leader globali e i lobbisti degli Stati-nazione di tutto il mondo tradirono il pubblico e la scienza riscrivendo questi documenti per eliminare le conclusioni scientifiche concordate che sottolineavano

(1) la chiusura di tutte le centrali a carbone;

(2) la trasformazione radicale del sistema economico;

(3) l’attuazione di soluzioni a basso consumo energetico;

(4) l’adozione di piani di mitigazione climatica accelerati;

(5) il sostegno ai movimenti sociali che chiedono una transizione giusta;

(6) l’attribuzione della responsabilità della maggior parte delle emissioni di carbonio alle persone più ricche del mondo; e

(7) il riconoscimento che le emissioni del Sud del mondo erano principalmente legate alle industrie di esportazione che servivano il Nord del mondo.⁵⁴

Al momento della pubblicazione del rapporto di sintesi, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres dichiarò che i leader globali non erano riusciti a rispondere all’urgenza del cambiamento climatico con una serie di “promesse climatiche infrante” e “impegni vuoti” che ci avevano messo “sulla strada verso un mondo invivibile“.⁵⁵

Negli Stati Uniti, amministrazioni successive democratiche e repubblicane fecero di tutto per sabotare la causa Juliana vs. gli Stati Uniti. Questa causa fu avviata nel 2015 da ventuno giovani ricorrenti, rappresentati da Our Children’s Trust, e fu infine archiviata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti con il diniego di un ricorso per certiorari nel marzo 2025.

Essa sosteneva che Washington aveva consapevolmente violato la fiducia pubblica riguardo al cambiamento climatico consentendo a interessi costituiti come le compagnie di combustibili fossili di minare le vite e la sopravvivenza delle persone nel presente e nel futuro. Ogni amministrazione (da Obama alla seconda amministrazione Trump) tentò di far fallire questa causa per fiducia pubblica, riuscendovi infine.⁵⁶

L’Inflation Reduction Act, creato dall’amministrazione di Joe Biden e approvato dal Congresso nell’agosto 2022, si astenne dal fissare obiettivi di emissione, sostenne le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (nonostante l’IPCC mettesse in dubbio l’efficacia di tali approcci) e continuò a promuovere l’espansione dell’industria dei combustibili fossili.⁵⁷

I capitalisti dominanti al potere presero il controllo dei colloqui delle Nazioni Unite sul clima, poiché le riunioni COP28 (2023) e COP29 (2024) furono presiedute da dirigenti petroliferi.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca nel 2025, queste irrazionalità sono proliferate. Il precedente obiettivo climatico di transizione energetica, dal combustibile fossile alle energie alternative, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2025, è stato fatto naufragare dagli interessi costituiti. Dopo la riunione COP29, le maggiori banche statunitensi hanno terminato la loro partecipazione alla Net-Zero Banking Alliance.

Ora si propone che il mondo debba abbracciare la coesistenza energetica, per cui le energie alternative si limitano a integrare l’uso dei combustibili fossili, che devono essere espansi al massimo. In Europa, la mitigazione del cambiamento climatico dall’inizio della guerra in Ucraina ha ceduto il passo alle spese militari, con il conseguente aumento della domanda di combustibili fossili.

Quindi, la transizione energetica è stata ora dichiarata finita dagli interessi dominanti in Occidente, sebbene rimanga viva in Cina.⁵⁸

La rapida espansione dell’intelligenza artificiale (IA) ha notevolmente aumentato la domanda di energia, contribuendo a un rinascimento nucleare. Una combinazione di combustibili fossili, energia nucleare e solare dovrebbe alimentare i nuovi giganteschi data center, portando a una vasta espansione del consumo energetico delle nazioni.

Si stima che il consumo energetico dell’IA sarà presto equivalente al consumo energetico del Giappone. Solo Google prevede di aumentare il suo consumo energetico del 48% nei prossimi cinque anni a causa dei suoi giganteschi investimenti nei data center.⁵⁹

Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha ordinato il riavvio, per presunte ragioni di sicurezza nazionale, di cinque centrali a carbone che erano state dismesse o fuori servizio per alimentare le richieste energetiche dell’IA.⁶⁰

Su ogni fronte, è presente un disprezzo per la natura e l’umanità, poiché i maggiori settori del capitale monopolistico-finanziario, in particolare gli “iper-scalatori” ad alta tecnologia con i loro data center in espansione, ignorano l’emergenza planetaria per amore dell’accumulazione illimitata.

Nel 2025, l’amministrazione Trump istituì il Climate Working Group, una congrega segreta composta da cinque scienziati che erano tutti negazionisti/scettici del cambiamento climatico con vari legami con compagnie petrolifere, think tank di destra e miliardari come Charles Koch. Questo gruppo preparò il rapporto, A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate, nel luglio 2025, con il solo scopo di ribaltare la constatazione di pericolo del 2009 del Clean Air Act, che è la base di tutta la legislazione federale sul clima.

L’amministrazione usò il rapporto del Climate Working Group, che si rivelò pieno di inesattezze, distorsioni e affermazioni strampalate e non sostanziate, contrarie al consenso scientifico mondiale sul cambiamento climatico, per revocare la constatazione di pericolo nel febbraio 2026 — una decisione che ora viene contestata nei tribunali.⁶¹

L’amministrazione Trump ha ordinato una revisione di tutte le aree marine protette degli Stati Uniti che salvaguardano le specie marine dalla pesca eccessiva e da altre operazioni estrattive. L’amministrazione Make America Great Again (MAGA) di Trump ha annunciato l’apertura del Pacific Islands Heritage Monument e del Northeast Canyons and Seamounts, entrambe aree marine protette istituite, alle operazioni di pesca commerciale industriale. Le popolazioni ittiche in entrambe le aree avevano mostrato segni di ripresa grazie alle protezioni messe in atto.

Nello “scatenare la pesca commerciale americana“, l’amministrazione ha dichiarato irrazionalmente che le popolazioni ittiche prospereranno, in conflitto diretto con i risultati degli scienziati marini e la storia delle pratiche di pesca capitaliste, minacciando così le oltre 1.000 aree marine protette degli Stati Uniti.⁶²

Un processo simile sta avvenendo in relazione alle terre pubbliche, con Trump e i suoi accoliti che dichiarano che queste proprietà pubbliche sono state mal gestite per decenni perché l’eccessiva regolamentazione ha impedito lo sviluppo economico e limitato la caccia.

Per correggere questo presunto problema, l’amministrazione sta lavorando per eliminare le restrizioni, come quelle che impediscono ai veicoli fuoristrada di accedere ad aree ecologiche sensibili, mentre espande le opportunità di caccia, aumenta le operazioni di disboscamento e vende terre pubbliche — il tutto sotto una parvenza di “conservazione”, usando lo slogan “Make America Beautiful Again”.⁶³

Nei tribunali federali, ci sono casi crescenti associati al cambiamento climatico. L’amministrazione MAGA di Trump ha rimosso un capitolo sottoposto a revisione paritaria sul cambiamento climatico dal “Reference Manual on Scientific Evidence”, che i giudici usano come guida sulla scienza e sulle leggi precedenti. La sua rimozione limita le informazioni e le basi scientifiche per le decisioni legali.

L’amministrazione ha anche concesso deroghe a oltre cento impianti industriali, consentendo loro di aumentare la quantità di inquinamento che rilasciano nell’ambiente, riducendo al contempo il monitoraggio di questi impianti.⁶⁴

Washington sta espandendo le sue ambizioni imperialiste ecologiche, cercando ad esempio il controllo della Groenlandia, ricca di terre rare e altri minerali critici.⁶⁵ Nel gennaio 2026, ha effettuato il rapimento militare del presidente venezuelano Nicolás Maduro per assicurarsi il controllo delle riserve petrolifere del Venezuela — le più grandi del mondo.

Questo ha permesso a Washington di tagliare Cuba dalle forniture di petrolio, senza spedizioni di petrolio all’isola tra il 9 gennaio 2026 e l’arrivo di una petroliera russa, che ha fornito sollievo temporaneo, il 31 marzo 2026. Poiché il petrolio venezuelano veniva venduto principalmente alla Cina, il controllo statunitense del petrolio venezuelano è stato visto dalla Casa Bianca come un modo per avere più leva su Pechino.

Queste operazioni sono condotte dai militari statunitensi, il più grande consumatore istituzionale singolo di combustibili fossili al mondo. La macchina da guerra statunitense, con i suoi mezzi di distruzione senza pari, viene impiegata oggi, insieme alle letali forze militari israeliane, in una guerra di aggressione contro l’Iran, colpendo migliaia di siti e uccidendo e ferendo migliaia di civili.

Ciò ha comportato il bombardamento di impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio, con conseguente disastro ecologico diffuso poiché “livelli di fumo asfissianti e gocce di pioggia nere piene di petrolio tossico” cadono su Teheran, che ospita oltre nove milioni di persone.⁶⁶ Sono stati bombardati anche impianti di energia nucleare. La guerra contro l’Iran è mirata a imporre il controllo sulle risorse petrolifere ed è parte di una più ampia mossa geopolitica contro la Cina.

L’ecofascismo sta accelerando l’annientamento ecologico, spingendo la società ben oltre i punti di non ritorno associati ai confini planetari. Tutto ciò è legato alle politiche “trivella, tesoro, trivella“; agli interventi militari per stabilire il controllo sulle risorse; alla promozione di data center IA ad alta intensità energetica; agli attacchi alla legislazione sul clima; alla deregolamentazione delle politiche ambientali; e alle azioni razziste anti-immigrazione.

L’alleanza dell’industria dei combustibili fossili, del settore ad alta tecnologia, della finanza monopolistica e del complesso militare-industriale è mirata ad aumentare i loro profitti e l’accumulo di attività finanziarie. Sta portando a un accumulo di catastrofe che accompagna l’accumulazione di capitale.⁶⁷

Mészáros avvertì che il periodo discendente del capitale monopolistico era la fase più letale dell’imperialismo, poiché la crisi strutturale spingeva il capitale verso direzioni più autoritarie e gangsteristiche, avanzando lo sterminismo planetario.⁶⁸

Sotto le profondamente irrazionali condizioni del sistema capitalista, Karl Marx osservò: “Il tempo è tutto, l’uomo è nulla; è al massimo il cadavere del tempo. La qualità non conta più. Solo la quantità decide tutto“.⁶⁹

Eco-marxismo: scienza, azione rivoluzionaria e proletariato ambientale

Nel ventunesimo secolo, il capitale monopolistico-finanziario ci ha imposto la questione della sopravvivenza. Non si tratta solo di preservare la vita e i mezzi di sussistenza umani, ma anche della sopravvivenza di innumerevoli esseri umani e altre specie.

L’eco-marxismo ha a lungo costruito sull’analisi storica, materialista e dialettica di Marx, che per molti aspetti anticipò la scienza ecologica moderna.⁷⁰ Questo approccio ha offerto una ricca analisi su come le cose sono arrivate a essere come sono, perché non sono diverse e come il mondo può essere cambiato, come proposero Richard Lewontin e Richard Levins.⁷¹ Ha fornito intuizioni critiche riguardo allo sviluppo storico del capitalismo, attraverso le sue fasi distinte, culminanti nell’ascesa del neofascismo.⁷² Ha prodotto una concezione materialista dei processi evolutivi ed ecosistemici, con cui l’umanità deve costantemente interagire come parte della propria riproduzione.

Questo approccio ha documentato le numerose fratture metaboliche, culminanti in una frattura planetaria, che è solo accelerata con l’ascesa dell’ecofascismo. All’interno di questa analisi materialista c’è anche una comprensione della necessità storica di un cambiamento rivoluzionario nella produzione finalizzato a stabilire un metabolismo sociale sostenibile, uno che non interrompa catastroficamente il metabolismo universale della natura, ma assicuri il ripristino metabolico, riproducendo le condizioni che sostengono la vita.⁷³

Lukács sosteneva che il marxismo, radicato nella tradizione materialista e dialettica, era l'”avversario della distruzione della ragione“. Questo approccio era cruciale per confrontare “la bandiera dell’irrazionalismo” dispiegata dai fascisti.⁷⁴ Propose che l’ampio movimento internazionale per la pace contro le bombe nucleari fosse essenziale per ripristinare e proteggere la ragione. Aiutò a gettare le basi per la sopravvivenza contro i desideri dei “capitalisti monopolistici e dei militaristi“.⁷⁵ Insistette anche sull’importanza dei movimenti socialisti nel far avanzare la ragione e nella possibilità di stabilire un’uguaglianza sostanziale all’interno della società, libera dallo sfruttamento e dall’espropriazione.

Oggi, ciò è rappresentato dalla nascente lotta rivoluzionaria del proletariato ambientale emergente, che include la maggior parte dell’umanità, come lavoratori, lavoratori non retribuiti, contadini, popoli indigeni e tutti coloro che sono soggetti alla distruzione dell’ambiente materiale.

Questa concezione onnicomprensiva del proletariato — non più concepita semplicemente in termini puramente economici ma in relazione a un materialismo più ampio — abbraccia la nozione di Marx e Friedrich Engels del proletariato come “il punto focale di tutte le condizioni disumane nella società contemporanea“.⁷⁶

Qui, possiamo trovare, come propose Lukács, un potenziale di mobilitazione che coinvolge una “sollevazione di massa contro la follia dell’irragionevolezza imperialista. Combattendo in nome della ragione, le masse hanno proclamato i loro diritti per le strade, il loro diritto a partecipare alla determinazione del nostro destino. Non rinunceranno più a questo diritto, [ovvero] l’uso della ragione per conto proprio e per conto dell’umanità, il diritto di vivere in un mondo guidato razionalmente e non in mezzo al caos folle della guerra” sotto il dominio di neofascisti rabbiosi che minacciano lo sterminismo mondiale.⁷⁷

È tempo, come scrisse Adrienne Rich, “di ricostituire il mondo“.⁷⁸

* da Monthly Review

Notes

22 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO