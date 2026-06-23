Israele ha chiesto a Facebook di censurare i contenuti relativi alla guerra contro l’Iran

I documenti aziendali esaminati da The Intercept mostrano che Israele ha sollecitato Facebook e Instagram a rimuovere i post a sostegno dell’Iran.

Dai registri aziendali emerge che Israele ha chiesto a Meta di rimuovere da Facebook e Instagram i post che esprimevano sostegno all’Iran, opposizione a Israele e persino immagini dell’impatto di missili iraniani.

Il governo ha segnalato diversi materiali relativi alla guerra, tra cui post che esprimevano cordoglio per la morte dell’ayatollah Khamenei, assassinato da Stati Uniti e Israele il primo giorno del conflitto, contenuti a sostegno delle rappresaglie iraniane e account iraniani che condividevano analisi militari e propaganda favorevoli alla posizione del regime iraniano.

In alcuni casi, Meta ha ottemperato alle richieste di censura, come dimostrano i documenti, sebbene non sia chiaro per quali motivi. Meta sostiene di rimuovere i contenuti solo se richiesto dalla legge o se violano le sue politiche in materia di libertà di espressione.

Alla domanda su quante richieste di rimozione di contenuti relativi all’Iran fossero state accolte dall’inizio della guerra, l’azienda non ha risposto. Il Ministero della Giustizia israeliano, che inoltra le richieste di rimozione alle piattaforme di social media, non ha risposto a una richiesta di commento.

L’attività di lobbying di Israele sui social media non è una novità; da anni il Paese si avvale della sua stretta relazione con Meta per promuovere un’applicazione mirata del regolamento di moderazione dei contenuti dell’azienda.

Secondo quanto riportato sul suo sito web, l’Ufficio del Procuratore Generale israeliano presenta regolarmente denunce alle piattaforme di social media per conto delle agenzie di sicurezza statali in merito a contenuti ritenuti illegali o che promuovono il “terrorismo”.

Nei documenti esaminati da The Intercept, in alcuni casi l’ufficio non ha affermato che i contenuti sui social media violassero la legge israeliana. Ha invece richiesto la rimozione di post o account perché in violazione del regolamento di moderazione dei contenuti di Meta.

Meta, ad esempio, classifica il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane come “Organizzazione Terroristica” e vieta agli utenti di esprimere opinioni positive sulle sue azioni. Ciò significa che i post a sostegno dei lanci missilistici di rappresaglia da parte delle Guardie Rivoluzionarie, ad esempio, potrebbero violare le regole della piattaforma. Non esiste invece alcun divieto per gli utenti che pubblicano commenti favorevoli sugli eserciti statunitense o israeliano.

Meta non ha risposto alle domande sulle richieste relative alla guerra in Iran, ma il portavoce Daniel Roberts ha rilasciato una dichiarazione a The Intercept: “Chiunque può segnalare contenuti che ritiene violino le nostre regole. Indipendentemente da chi o come un contenuto venga segnalato, lo valutiamo in base alle nostre politiche, che regolano ciò che è consentito e ciò che non lo è sulla nostra piattaforma. È sbagliato e irresponsabile insinuare che queste richieste siano in qualche modo insolite o inappropriate“.

Un’azienda con sede in California può decidere cosa sia o non sia consentito dire a miliardi di utenti in tutto il mondo, solo una piccola parte dei quali sono americani.

Meta è stata oggetto di critiche, soprattutto in Medio Oriente, per la rimozione di contenuti che non violavano le regole aziendali. Un audit del 2022, commissionato dalla stessa azienda, ha rilevato discrepanze nelle sue pratiche di moderazione dei contenuti tra quelli in arabo e quelli in ebraico.

“I contenuti in arabo sono stati soggetti a un’applicazione eccessiva delle regole (ad esempio, la rimozione errata di contenuti palestinesi) per singolo utente“, ha rilevato l’azienda. Un rapporto del 2023 del comitato di vigilanza interno all’azienda ha descritto l'”applicazione eccessiva” delle regole alla lista nera di organizzazioni e individui pericolosi, composta in modo sproporzionato da entità musulmane e mediorientali.

Meta sostiene da tempo che, in quanto azienda americana, sia legalmente obbligata a rimuovere talvolta contenuti relativi a determinate entità sanzionate dagli Stati Uniti, come il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Tuttavia, gli esperti legali affermano che tale affermazione non ha praticamente alcun precedente o fondamento nella legislazione vigente in materia di sanzioni, che si concentra sul sostegno materiale piuttosto che sulla libertà di espressione politica.

Si tratta di una politica che ha creato un’enorme distorsione ideologica: un’azienda con sede in California può decidere cosa sia o non sia lecito esprimere per miliardi di utenti in tutto il mondo, solo una piccola parte dei quali sono americani.

Ad aggravare ulteriormente lo squilibrio nella gestione delle crisi in Medio Oriente contribuisce il fatto che Meta ha concesso a Israele un accesso privilegiato ai suoi team responsabili delle politiche di moderazione dei contenuti. Nel 2024, The Intercept ha riportato come Jordana Cutler, dipendente di Meta ed ex collaboratrice di Benjamin Netanyahu, fungesse da referente dedicata presso il governo israeliano, promuovendo gli interessi del Paese e facilitando la rimozione di contenuti indesiderati.

Pochi altri Paesi al mondo hanno un rappresentante dedicato all’interno di Meta: nel 2020, una responsabile delle politiche per il mercato indiano si è dimessa dopo le rivelazioni sul suo coinvolgimento in attività di lobbying a favore del partito nazionalista indù al governo. Interpellata in merito a un possibile ruolo di Cutler nel facilitare le richieste israeliane di rimozione di contenuti relativi alla guerra, Meta non ha fornito risposta.

“Lo stretto rapporto di Meta con il governo israeliano per le richieste di rimozione dei contenuti è un problema di lunga data“, ha dichiarato a The Intercept Evelyn Douek, professoressa di diritto alla Stanford Law School ed esperta di politiche sulla libertà di espressione digitale. “L’acquiescenza di Meta a numerose richieste di rimozione è una prassi consolidata“.

Queste asimmetrie nel potere di censura sono particolarmente delicate in tempo di guerra, ha affermato Douek.

“La volontà dei governi di sopprimere la libertà di parola critica nei confronti dei loro sforzi bellici è antica quanto il mondo stesso“, ha affermato. “Consentire ai governi di invocare ragioni di sicurezza nazionale per sopprimere la libertà di parola a proprio piacimento annullerebbe il valore della tutela della libertà di espressione.”

Secondo una fonte a conoscenza dei fatti, Israele avrebbe fatto pressioni su Meta affinché implementasse una regola generale che limitasse la pubblicazione di immagini di danni bellici all’interno del suo territorio, ricalcando una politica di censura dei media israeliani che impedisce ai giornalisti di documentare l’impatto delle armi senza l’approvazione militare.

Meta si è finora rifiutata di implementare tale politica per i suoi miliardi di utenti in tutto il mondo, ha affermato la fonte. Meta non ha risposto alle domande sullo stato di questa richiesta.

Venerdì gli Stati Uniti e l’Iran hanno firmato un accordo di cessate il fuoco, sebbene Israele abbia lasciato intendere che non ne rispetterà i termini. Mentre molte delle richieste di censura riguardavano direttamente la guerra, altre erano tangenziali al conflitto stesso.

I documenti mostrano che Israele ha cercato di rimuovere contenuti che esprimevano indignazione per l’ assalto alla moschea di Al-Aqsa avvenuto il mese scorso per mano del ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir. Ha anche cercato di soffocare i post critici nei confronti della retorica israeliana che collegava la recente chiusura di Al-Aqsa alla guerra in corso.

In generale, Meta accoglie la stragrande maggioranza delle richieste di rimozione presentate dal governo israeliano. La Procura di Stato ha vantato un tasso di conformità del 92% nel 2023, e un rapporto del 2025 di Drop Site News ha affermato che il tasso complessivo è salito al 94% dopo l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas.

I documenti esaminati da The Intercept mostrano che Israele ha chiesto la rimozione di contenuti relativi alla guerra contro l’Iran usando esattamente lo stesso linguaggio, che evocava l’attacco di Hamas del 7 ottobre, che aveva utilizzato quando aveva richiesto la censura di discorsi filo-palestinesi e anti-israeliani in tutto il mondo durante la guerra di Israele a Gaza .

“Ciò suggerisce che non si aspettano che le loro richieste vengano esaminate con molta attenzione“, ha affermato Douek.

Douek sosteneva che le richieste di censura in tempo di guerra evidenziano il pericolo di controllare la libertà di parola completamente al di fuori della vista del pubblico attraverso “processi opachi” come i canali governativi segreti.

“Queste piattaforme hanno sempre sostenuto di essere neutrali, o di essere semplicemente uno spazio in cui le persone possono esprimere le proprie opinioni, ma è da tempo vero che queste aziende hanno sempre presentato una particolare visione del mondo e si sono sempre mostrate sensibili ai propri interessi geopolitici e commerciali, e da sempre più inclini a farsi influenzare da governi potenti“, ha affermato Douek.

Questo crea una dinamica profondamente squilibrata per quanto riguarda la guerra con l’Iran: i due governi probabilmente meglio rappresentati al mondo all’interno di Meta – Stati Uniti e Israele – sono belligeranti alleati in un conflitto contro uno stato fortemente sanzionato dalle regole di espressione dell’azienda. “Il dibattito finirà inevitabilmente per essere distorto“, ha affermato Douek.

* da The Intercept 18 giugno 2026. Nella foto d’apertura, un’area residenziale raggiunta da missili nalistici iraniani ad Arad, nel su di Israele, il 22 marzo del 2026. Foto: The Yomiuri Shimbun. via AP Images

23 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO