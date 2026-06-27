Il “clan dei decisori” alla corte di Peter Thiel

Venti anni fa, il miliardario della tecnologia Peter Thiel e un socio fondarono Dialog, una rete su invito riservata a élite del mondo degli affari, del mondo accademico e della politica. Dialog era così segreta da non avere mai aperto un sito web pubblico, e i suoi partecipanti non venivano mai identificati all’esterno.

Fino ad ora.

Dati relativi a Dialog, che Thiel ha creato con l’investitore della Silicon Valley Auren Hoffman, sono stati esposti online, aprendo una finestra su questa organizzazione influente ma discreta.

I dati, forniti a Straight Arrow da un ricercatore di sicurezza, rivelano i nomi dei membri attuali e passati, i loro indirizzi email personali e numeri di telefono, nonché dettagli in precedenza privati sulle discussioni riservate dell’organizzazione, incluso un evento in programma per agosto a Dublino, in Irlanda.



Dialog è stato spesso paragonato dai media al Gruppo Bilderberg, un forum privato istituito nel 1954 per favorire conversazioni tra i leader europei e nordamericani. Anch’esso è avvolto nel segreto.

Non è chiaro dai dati trapelati se Dialog si impegni in attività politica, sebbene l’organizzazione abbia acquistato un terreno fuori Washington lo scorso anno per un campus permanente.

Thiel — co-fondatore di PayPal e della società di data mining Palantir Technologies — è un prominente sostenitore del vicepresidente JD Vance, ha dichiarato di aver votato per il presidente Donald Trump e di aver donato denaro per la costruzione della sala da ballo della Casa Bianca di Trump. Secondo i dati federali, Thiel ha donato più di 1,7 milioni di dollari a candidati e partiti politici nel 2024.



Thiel si identifica come “libertario” e una volta disse: “Non credo più che libertà e democrazia siano compatibili“.

Un portavoce di Thiel non ha risposto martedì a un’email di Straight Arrow che cercava un commento.

Profili dei Partecipanti a Dialog

I dati trapelati da Dialog mostrano che il suo sito web — in precedenza disponibile solo a membri e ospiti — conteneva un codice che rivelava 113 nomi di persone di spicco legate al gruppo, secondo un ricercatore di sicurezza svizzero, Maia Arson Crimew, noto soprattutto per aver scoperto una copia esposta della lista dei divieti di volo del governo statunitense nel 2023.

I nomi legati a Dialog includono il Segretario al Tesoro Scott Bessent; Sarah Bond, ex presidente di Xbox presso Microsoft; il senatore Ted Cruz, (Repubblicano, Texas); l’attore di Hollywood Joseph Gordon-Levitt; il conduttore di podcast e autore Sam Harris; e l’imprenditore tecnologico e appassionato di longevità Bryan Johnson.



L’elenco non indica se queste persone siano membri, partecipanti a conferenze o ospiti di Dialog. Altri dati esposti, tuttavia, forniscono maggiori dettagli su coloro che sono associati all’organizzazione.

I “Profili dei Partecipanti a Dialog” elencano i dettagli forniti dalle persone che dovrebbero partecipare all’evento di agosto: nomi, datori di lavoro, sedi, indirizzi email, indirizzi email degli assistenti, date di nascita, numeri di cellulare, contatti di emergenza, restrizioni dietetiche, biografie, previsioni per il 2031, “curiosità”, talenti e interessi, consigli di libri — e persino se stanno “cercando l’amore” a Dialog.

Ai partecipanti viene anche chiesto di fornire la loro “inclinazione politica” e vengono date le scelte “Estrema Sinistra“, “Sinistra“, “Destra” ed “Estrema Destra“. Una nota informativa accanto all’opzione afferma che “le risposte NON saranno condivise nell’app o con altri partecipanti — mai“.

Un profilo compilato dall’attore di Hollywood Josh Brolin include gran parte delle informazioni richieste dal modulo. Straight Arrow ha chiamato il numero di telefono indicato per Brolin, che nei dati risulta essere un “Dialogante per la Prima Volta“. La chiamata è andata alla segreteria telefonica con quella che sembrava essere la voce di Brolin. Egli non ha risposto al messaggio.

Altri profili includono quelli di Shmuel Abramzon, Capo Economista presso il Ministero delle Finanze di Israele; Scott Cook, co-fondatore della società di software finanziario Intuit; e “Membro Attivo” Lisa Gevelber, vicepresidente globale di Google.

‘È Divertente Essere al Comando’

L’incontro di Dialog a Dublino prevederà sessioni su argomenti importanti e, forse, meno seri.

Una sessione è intitolata “Riportare il Nucleare“. Un’altra si concentrerà su “Disinformazione e Deepfake“. I partecipanti ascolteranno “Punti di Vista Contrarian sull’IA“, “Tre Previsioni per l’Iran” e “Democrazia sotto Sorveglianza“.



Una sessione è intitolata “Costruisci un Culto (Tribuna Libera)“, mentre un’altra dichiara: “È Divertente Essere al Comando“.



Le attività opzionali includono visite private a una distilleria, alla Cattedrale di San Patrizio e alla Guinness Storehouse. Non è chiaro se la fuga di dati cambierà i piani per l’evento.

In ogni caso, Crimew, il ricercatore di sicurezza, ha detto a Straight Arrow che è sorprendente che le informazioni di questa organizzazione segreta su alcune delle persone più potenti del mondo siano diventate pubbliche.



“È semplicemente incredibile per me come questo dimostri ancora una volta che le persone che governano il mondo sono così fiduciose nella loro sicurezza che non si preoccupano davvero di alcuna adeguata sicurezza operativa“, ha detto, “nemmeno per le loro convention segrete ‘off the record’ dove fanno tutti rete e discutono del nostro futuro collettivo“.

* da Straight Arrow

27 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO