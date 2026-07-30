La guerra aperta di Israele contro la giustizia internazionale

Non ci vuole molto per capire chi ha destituito il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan. Dopo aver emesso mandati di arresto contro il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per il loro ruolo nel genocidio di Gaza, è stata dichiarata guerra a Karim Khan.

Questa guerra è culminata in una clamorosa vittoria israeliana sul diritto internazionale, distruggendo brutalmente l’eredità di una delle menti giuridiche più rinomate al mondo e lasciandolo per sempre disonorato da accuse di cattiva condotta sessuale e di una relazione con una collaboratrice subalterna.

Tale è Israele nelle sue battaglie immorali, dove non solo si toglie i guanti, ma abbandona anche ogni pretesa di onore. L’onore non trova posto nella sua inimicizia, nemmeno nelle sue amicizie.

Da quando la Corte ha emesso quei mandati, Israele ha condotto una feroce campagna contro l’avvocato britannico. Ma due settimane prima di quella campagna e prima della fuga di notizie sulle molestie che ha portato al licenziamento del procuratore, l’avvocato israelo-britannico Nicholas Kaufman incontrò Karim Khan, offrendogli, come disse lui stesso, “un modo per scendere dall’albero“.

Khan rivelò all’epoca, come riportato da Middle East Eye, di aver ricevuto un avvertimento: “Se non ritira i mandati di arresto, la Corte penale internazionale verrà distrutta, e lui con essa”. Questo è accaduto l’altro ieri.

Quanto alla Corte stessa, sembra che l’amministrazione americana se ne occuperà, soprattutto perché la rimozione del procuratore non annulla i mandati di arresto. È questo che fa sì che la persecuzione di questa coppia fuorilegge – Washington e Tel Aviv – continui.

C’è una completa separazione tra Israele e la giustizia; sono opposti che non possono coesistere. La giustizia non accetta l’occupazione di un altro popolo, né accetta che una nazione domini o controlli un’altra, opprimendola e confiscandole i diritti e i sogni nazionali. Pertanto, Israele si è trovato in uno stato di perenne ostilità nei confronti della giustizia internazionale e dei suoi simboli.

Il giudice britannico Karim Khan, la cui nomina è stata revocata dai rappresentanti degli Stati membri della Corte penale internazionale, non è stato un caso isolato di Israele che ha preso di mira figure giuridiche internazionali.

Nel 2009, Israele ha lanciato un’ampia campagna politica e diplomatica contro il giudice ebreo sudafricano Richard Goldstone, incaricato all’epoca di indagare sulla guerra israeliana a Gaza. Il suo rapporto concludeva che Israele aveva fatto uso di forza eccessiva e aveva preso di mira i civili, commettendo crimini di guerra che avrebbero dovuto essere oggetto di indagine.

Sebbene il rapporto muovesse le stesse accuse contro fazioni palestinesi, Israele ha attaccato il giudice, esercitando su di lui una notevole pressione e mobilitando tutte le sue risorse, incluso il Congresso ebraico mondiale, per costringere Goldstone a ritrattare le sue conclusioni in un articolo scritto sotto costrizione e diffamatorio.

Anche Fatou Bensouda, ex procuratrice della Corte penale internazionale, è stata oggetto di una campagna altrettanto feroce per costringerla a chiudere l’indagine sui crimini di guerra israeliani contro i palestinesi. Fu inoltre intimidita dopo che degli sconosciuti si presentarono a casa sua all’Aia lasciandole una somma di denaro.

L’amministrazione Trump, durante il suo primo mandato, coinciso con quello di Bensouda, le impose dure sanzioni a causa delle indagini del tribunale. Queste sanzioni includevano il congelamento dei suoi conti bancari, la chiusura del suo mutuo, il congelamento del conto del figlio e l’avvio di operazioni di sorveglianza e monitoraggio nei confronti del marito.

Senza dimenticare quanto accaduto mesi prima alla procuratrice militare israeliana, Yifat Tomer-Yerushalmi, quando, sospettata di discostarsi dalla linea ufficiale, fece trapelare foto dal carcere di Sde Teiman, dove palestinesi venivano uccisi e violentati. Fu licenziata senza pietà.

Questa è la storia di Israele, in fatto di giustizia e verità. Si dice sempre che il criminale odia la luce; vuole commettere il suo crimine nell’oscurità, dove non può essere visto. Ma se qualcuno arriva a illuminare la scena del crimine, spara senza esitazione.

Questo è ciò che è accaduto a tutti coloro che hanno cercato giustizia e hanno osato far luce su crimini che non potevano più essere celati dal colabrodo dell’apparato di sicurezza, del Mossad, della corruzione e del ricatto.



Israele ha commesso un genocidio in pieno giorno e, pur non vergognandosi del crimine commesso, si vergogna di affrontarlo. Israele ha lanciato una feroce campagna contro un procuratore israeliano non per il crimine in sé, ma per aver rivelato e divulgato informazioni ai media.

L’ironia della giustizia è ulteriormente aggravata dai casi di Karim Khan ed Epstein, con ogni nuovo sviluppo. Solo dieci giorni fa, il vicepresidente degli Stati Uniti Jay D. Vance ha ammesso i legami di Epstein con i servizi segreti israeliani nel podcast “Joe Rogan Experience”.

Nonostante la natura atroce delle azioni di Epstein, la questione è stata insabbiata. Nessuno è stato perseguito, processato o nemmeno accusato di questi crimini contro l’umanità, i suoi valori e la sua morale. Nel frattempo, Karim Khan è sotto processo per aver avuto una relazione con una dipendente o stagista maggiorenne.

Ecco come si presenta la giustizia quando Israele assume una posizione di autorità e gli viene conferito il potere di minare le istituzioni internazionali. Il mondo rimane in silenzio di fronte all’enormità delle sue azioni, come se non avesse assistito a come Israele abbia portato l’intero pianeta sull’orlo del collasso incitando il presidente Trump a intraprendere una guerra sconsiderata e costosa per tutti.

Questo è Israele: uno stato che non smette mai di diffondere il male. Se il mondo non lo ferma, ne subirà le conseguenze devastanti.

* Scrittore e giornalista del quotidiano palestinese Al-Ayyam

(Traduzione a cura di Bassam Saleh)

30 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO