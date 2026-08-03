La dura aritmetica dietro la “via d’uscita” di Trump

THAAD e l’esaurimento del PAC-3

La “pausa” improvvisa di Trump sui bombardamenti contro l’Iran non è diplomazia. È il suono dell’Impero del Caos che si schianta a tutta velocità contro il muro industriale, per poi fingere di aver scelto di rallentare per un servizio fotografico tramite intermediari omaniti a Teheran.

Axios può riciclare le stesse fonti per tutto il fine settimana riguardo a una “via d’uscita” e a un possibile accordo per la riapertura di Hormuz, ma la vera aritmetica è scritta nei contenitori vuoti dei missili intercettori PAC-3 MSE e THAAD già utilizzati.

Tra la fase iniziale dell’Operazione Epic Fury e l’ultima campagna di due settimane, condotta giorno e notte, gli Stati Uniti hanno lanciato circa 1.500 missili intercettori Patriot, più della metà delle scorte dichiarate prima della guerra, pari a 2.300.

La linea di produzione della Lockheed, anche dopo gli esorbitanti contratti di emergenza, procede ancora a rilento con 620 missili all’anno, condivisi con ogni “alleato” disperato e allo sbando, dall’Ucraina al Golfo.

Sono stati effettivamente consegnati solo 172 esemplari di ricambio. L’aumento promesso è pura fantasia e non si concretizzerà prima della fine del decennio; il ripristino dei depositi di munizioni prebellici è previsto per la metà del 2029, a meno che non si verifichino altri problemi nel frattempo.

La situazione del THAAD è ancora più critica: più della metà dei circa 360 intercettori è già andata perduta, la produzione è ancora ferma a 96 unità all’anno, non sono previste consegne negli Stati Uniti per tutto il 2026 e un orizzonte di rifornimento realistico è fissato alla fine del 2029.

Ogni Patriot costa dai 4 ai 5 milioni di dollari, ogni THAAD dai 12 ai 15. L’Impero sta bruciando in poche settimane la capacità produttiva di 18 mesi, solo per non riuscire a fermare i droni e i missili balistici iraniani che costano una frazione di quella cifra. Si tratta di una demolizione controllata della stessa riserva di munizioni di cui il Pentagono ha bisogno per qualsiasi guerra futura.

Secondo quanto riportato dalle Guardie Rivoluzionarie iraniane e dal Tehran Times, ondate successive delle operazioni Nasr-2 e Thunderbolt avrebbero già colpito batterie Patriot, radar collegati al sistema THAAD e infrastrutture di supporto in Bahrein, Kuwait e Giordania.

Affermano che le reti radar sono state neutralizzate, i sistemi Patriot disattivati, il personale americano ucciso e lo Stretto di Hormuz rimane sotto il controllo iraniano grazie a colpi di avvertimento, intercettazioni di navi e al semplice fatto che il traffico marittimo è crollato.

Valutazioni parallele stimano che la flotta di lanciatori mobili e l’inventario missilistico iraniani rimanenti si attestino a circa il 70% dei livelli prebellici, con quasi il 90% delle infrastrutture sotterranee lungo le vie di accesso a Hormuz ripristinate parzialmente o completamente operative, e questo prima ancora di considerare l’ingresso dello Yemen nel conflitto. Gli attacchi notturni dell’Impero colpiscono obiettivi vuoti o infrastrutture civili; la rete sotterranea iraniana si ricarica e continua a sparare.

Il risultato è una classica guerra di logoramento che la base industriale degli Stati Uniti è strutturalmente incapace di vincere. Ogni ulteriore notte di bombardamenti non fa che accelerare il ritiro delle truppe, mentre Teheran continua a imporre costi misurati in intercettori multimilionari contro proiettili letali economici e prodotti in serie.

Nel frattempo, il secondo fronte è già aperto e sanguinante. Missili yemeniti hanno colpito petroliere legate all’Arabia Saudita e, secondo alcune fonti, anche una raffineria; la risposta saudita a Hodeidah non fa che aggravare le conseguenze di una chiusura totale del Mar Rosso/Bab el-Mandab, che si aggiunge alla quasi totale paralisi del porto di Hormuz.

Il Brent ha chiuso venerdì a 96,78 dollari, dopo aver superato i 100 dollari, e le previsioni delle banche d’investimento di Goldman Sachs, RBC e JPMorgan indicano già un possibile superamento dei 130 dollari se entrambi i punti strategici dovessero rimanere bloccati.

Una VLCC battente bandiera di Hong Kong ha già invertito la rotta e ha optato per la lunga rotta del Capo. I progetti per aggirare gli oleodotti e i nuovi porti del Golfo esistono solo sulla carta, nessuno di essi può sostituire i barili fisici che non vengono più trasportati. Il canale dell’Oman e le voci di un accordo nel fine settimana sono solo una messa in scena utile.

La dura verità è che gli Stati Uniti hanno già speso gran parte delle loro riserve di munizioni per difendere una presenza eccessiva che non può essere sostenuta senza smantellare ogni altro teatro operativo.

La pausa è il riconoscimento, per quanto tardivo, che l’Impero sta esaurendo le armi necessarie per mantenere viva la finzione del dominio militare.

* dall’omonimo Substack

3 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO