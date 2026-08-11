L’Iran ha cambiato la domanda. Washington non ha risposta

Per più di tre decenni, gli Stati Uniti hanno trattato la diplomazia mediorientale come un esercizio di dettatura delle condizioni per gli altri. La strategia regionale emergente dell’Iran sta sfidando questo privilegio.

La prova immediata è nello Stretto di Hormuz. Iran e Oman stanno negoziando un accordo in base al quale Teheran potrebbe sovrintendere alle navi in entrata nel Golfo, mentre Mascate gestirebbe il traffico in uscita.

La proposta rimane ancora indefinita, ma rappresenta qualcosa di più grande di un semplice accordo marittimo: l’Iran sta tentando di spostare l’agenda diplomatica dalla ristretta questione della sua conformità nucleare verso l’architettura più ampia della sicurezza del Golfo.

Dalla fine della Guerra Fredda, la diplomazia statunitense in Medio Oriente è spesso partita da una conclusione: Washington definisce la crisi, identifica le parti accettabili e stabilisce i confini dell’accordo finale.

La negoziazione diventa quindi meno una discussione sull’ordine politico e più un processo attraverso il quale si chiede agli stati più deboli di accettarlo. Gli accordi prodotti sotto questo sistema non erano letteralmente documenti di resa.

Eppure, spesso portavano con sé la logica politica della resa: una parte manteneva il potere di decidere cosa costituisse conformità, mentre l’altra era tenuta a dimostrare la propria idoneità per ottenere sollievo economico, riconoscimento politico o un’autonomia limitata.

Iraq e Palestina



L’Iraq è stato l’esempio più lampante. Dopo la Guerra del Golfo del 1991, sanzioni estese devastarono una società già provata. Il programma “Oil-for-Food” delle Nazioni Unite, istituito con la Risoluzione 986 del Consiglio di Sicurezza nel 1995, consentiva all’Iraq di vendere quantità limitate di petrolio, mentre i proventi passavano attraverso un sistema di deposito controllato dall’ONU per pagare beni umanitari.

Fu presentato come un sollievo, ma il suo messaggio più profondo era inequivocabile: l’Iraq poteva accedere alla propria risorsa principale solo all’interno di una struttura progettata e supervisionata dall’esterno.

La sovranità era diventata condizionata e la punizione – inclusi i bombardamenti puntuali da parte degli Stati Uniti – divenne comune.

Il processo di Oslo operò diversamente, ma rifletteva uno squilibrio simile. La Dichiarazione di Principi del 1993 fu negoziata direttamente da israeliani e palestinesi attraverso un canale norvegese e firmata a Washington. Portò al riconoscimento reciproco e creò istituzioni palestinesi provvisorie, ma l’accordo rimandò le questioni decisive (statalità, confini, Gerusalemme, rifugiati e insediamenti) lasciando la potenza occupante in controllo del territorio e dei fatti sul terreno.

Washington sponsorizzò un “processo di pace” senza correggere l’asimmetria che rendeva una pace giusta così sfuggente. L’occupazione israeliana di Gerusalemme Est, Gaza e della Cisgiordania divenne strutturalmente permanente.

In entrambi i casi, gli Stati Uniti e le istituzioni che dominavano esercitarono un potente privilegio: determinavano la domanda a cui tutti gli altri erano tenuti a rispondere.

Iran



Con l’Iran, quella domanda è stata per più di due decenni il fascicolo sulle armi nucleari. La preoccupazione non iniziò nel 2005 (la cronologia dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica fa risalire l’impegno intensivo al 2002 e 2003), ma il confronto si inasprì dopo il 2005, quando l’Iran riprese l’attività di conversione dell’uranio per l’energia nucleare e la disputa si spostò verso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

La leadership iraniana dichiarò di non essere interessata alle armi nucleari, ma fu ignorata. Da allora, quasi ogni discussione sull’Iran è stata organizzata attorno a livelli di arricchimento, centrifughe, ispezioni, tempo di “breakout” e alleggerimento delle sanzioni.

L’inquadramento del programma nucleare iraniano come questione di proliferazione nucleare fu politicamente conveniente per Washington. Ridusse un’ampia contesa sul programma di armi nucleari di Israele, le basi militari statunitensi, le sanzioni e il controllo marittimo a un test di conformità iraniana.

Gli Stati Uniti potevano mantenere un’enorme impronta militare in tutto il Golfo, presentando le capacità iraniane come l’unica fonte di instabilità.

L’Iran sta ora tentando di invertire questo dibattito. Attraverso la diplomazia che coinvolge Oman, Pakistan e altri stati regionali, la posizione di Teheran è che la questione nucleare non può essere separata dall’architettura della sicurezza regionale.

La domanda non è più semplicemente quali limiti l’Iran accetterà, ma anche quali limiti dovrebbero applicarsi alla presenza militare e al potere coercitivo degli Stati Uniti e dei loro alleati.

Questo è il motivo per cui la questione delle basi statunitensi nel Golfo è importante. Per Washington, quelle installazioni sono infrastrutture che proteggono alleati, forniture energetiche e navigazione. Dal punto di vista di Teheran, sono le posizioni avanzate di una potenza capace di attaccare l’Iran rimanendo al riparo da ritorsioni sul proprio territorio.

L’argomento iraniano è che nessun accordo duraturo può esigere un contenimento permanente di Teheran, trattando nel contempo la postura militare degli Stati Uniti in Asia Occidentale come qualcosa di non negoziabile.

La discussione emergente sullo Stretto di Hormuz rende concreta questa inversione. Iran e Oman hanno riferito di progressi su un nuovo accordo per il traffico marittimo attraverso il corso d’acqua. Secondo resoconti della proposta, l’Iran sovrintenderebbe al traffico in entrata nel Golfo e l’Oman alla corsia in uscita, con una qualche forma di pagamento per servizi di sicurezza o ambientali ancora in discussione.

Il piano non è definitivo e Washington si oppone a qualsiasi accordo che comprometta il libero passaggio o dia a Teheran il controllo sulle proprie acque territoriali. Ciononostante, il significato politico di questo accordo in discussione è considerevole.

Per decenni, gli Stati Uniti si sono presentati come il garante ultimo della navigazione nel Golfo. I colloqui Iran-Oman suggeriscono un principio alternativo: gli stati che confinano con un corso d’acqua strategico possono costruire da soli il proprio ordine operativo.

Questa possibilità espone anche una contraddizione nella politica delle sanzioni. Se le navi commerciali devono entrare nel Golfo attraverso un corridoio amministrato dall’Iran, gli armatori, gli assicuratori e le banche dovranno sapere se i servizi iraniani richiesti, i sistemi dati o le tariffe attivano le restrizioni statunitensi.

Il semplice attraversamento delle acque territoriali iraniane non violerebbe automaticamente ogni sanzione statunitense. Il problema legale non nascerebbe solo dal transito, ma dai pagamenti a entità iraniane, dall’uso di fornitori di servizi sanzionati, dall’esposizione assicurativa e dall’elaborazione dei dati delle navi attraverso un meccanismo amministrato dall’Iran.

Ma un sistema funzionante amministrato dall’Iran potrebbe costringere Washington a concedere licenze, tollerare transazioni strettamente definite o rischiare di ostacolare il commercio che dice di proteggere. Le sanzioni non sarebbero più uno strumento applicato in un vuoto politico; si scontrerebbero con i requisiti pratici del passaggio marittimo.

Cosa significhi questo per la più ampia politica delle sanzioni statunitensi diventerà più chiaro solo in seguito per assicuratori e compagnie di navigazione.

Il quadro regionale più ampio rafforza l’argomentazione iraniana. La riconciliazione del 2023 tra Iran e Arabia Saudita, mediata dalla Cina dopo colloqui preliminari ospitati da Iraq e Oman, ha ripristinato le relazioni diplomatiche tra i due principali rivali del Golfo.

Non ha risolto la loro competizione né cancellato i loro conflitti. Ma ha dimostrato che la de-escalation poteva essere prodotta da trattative regionali e mediazione non occidentale (in questo caso, in modo sostanziale, dalla Cina) piuttosto che da una campagna di bombardamenti statunitensi.

La mediazione del Pakistan e il crescente dialogo sulla sicurezza tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan puntano nella stessa direzione, anche se non devono essere scambiati per un blocco guidato dall’Iran. Questi stati hanno i loro interessi e, a volte, profondi sospetti nei confronti di Teheran.

Il loro significato sta altrove: i governi regionali stanno sperimentando accordi sovrapposti in cui Washington non è più l’unico convocatore, garante o autore. L’azione militare statunitense ha ripetutamente promesso deterrenza, producendo invece escalation, spostamenti di popolazione e nuovi risentimenti.

I bombardamenti possono distruggere impianti e comandanti, ma non possono creare un ordine regionale legittimo. Né un sistema può essere stabile quando uno stato (Israele) possiede armi nucleari non dichiarate, continua a occupare un popolo e a condurre un genocidio contro di esso (i palestinesi), e si sente incoraggiato ad attaccare i suoi vicini (Libano, Iran, Siria) quando vuole.

Le vere domande



La vera sfida che l’Iran ha posto a Washington è quindi concettuale. Chi definisce l’agenda? Chi decide quali armi, basi e alleanze sono destabilizzanti? Chi controlla le vie d’acqua attraverso cui passa la ricchezza della regione? E ogni accordo deve essere garantito dall’esterno, oppure le potenze regionali (con tutte le loro rivalità) possono costruire accordi applicabili tra di loro?

Il prossimo accordo mediorientale non sarà duraturo se assomiglierà a un documento di resa. Dovrà affrontare il contenimento nucleare, gli schieramenti militari stranieri, l’accesso marittimo, le sanzioni, i missili e la non aggressione reciproca come parti di un unico problema di sicurezza.

Il risultato dell’Iran non è quello di aver risolto il problema. È che, dopo decenni in cui è stato costretto a rispondere alla domanda di Washington, ha costretto la regione a considerarne una diversa.

La questione non è più solo ciò che l’Iran deve cedere. È ciò che ogni potenza (inclusi gli Stati Uniti) deve essere pronta a negoziare.

* da GlobeTrotter

11 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO