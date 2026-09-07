Il Bsw di Sarah Wagenknecht supera la soglia

Un “nuovo inizio politico“, lo ha definito Sahra Wagenknecht, fondatrice di BSW. “Si spera che ora nel parlamento regionale di Magdeburgo vi siano le maggioranze necessarie per un cambiamento nella politica energetica, la fine delle sanzioni contro la Russia, un miglioramento dell’istruzione e una riforma radicale del servizio pubblico radiotelevisivo”, ha detto Wagenknecht, che ha escluso una coalizione con l’AfD ma non una collaborazione con il partito.
Il comunicato del gruppo guidato da Sarah Wagenknecht:
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“Siamo dentro!”
Sassonia-Anhalt ottiene un partito pacifista coerente, che non partecipa al teatro firewall nel parlamento statale e dialoga oggettivamente con tutte le parti per migliorare la vita dei cittadini! Per l’energia accessibile, contro il riarmo, le scuole in degrado e i tagli alle pensioni!
Questa è la nostra missione. Questa è democrazia!
Siamo stati combattuti da tutti: gli affermati in politica e nei media, che volevano mantenere in carica il perdente elettorale Schulze (CDU), e l’AfD, che temeva il suo disincanto in Sassonia-Anhalt, così come per i colpi incrociati dalla Turingia. Ma gli elettori in Sassonia-Anhalt erano più saggi.
Ora è chiaro: tutti i distretti elettorali sono stati contati, come BSW arriviamo al 5,3 percento! Un grande grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra campagna elettorale. Senza di te, questo successo non sarebbe stato possibile. Buon inizio di settimana!
Il voto per fasce di età: confronto tra Linke e BSW
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5 Commenti
Enrico
non mi sembra ci sia da entusiamarsi. Non è altro che il.corrispettivo del nostro marco rizzo! tra l’altro, guarda caso, ha pure detto che darà il suo voto per far governare l’afd!
Redazione Roma
Le sue sono due affermazioni tutte ancora da dimostrare. Al momento ragionamo sui dati e sui fatti. BSW è l’unico partito che ha eroso consensi a Afd e pertanto – e per ora – non gli consente di avere la maggioranza. La Linke, al contrario, ha perso il 2,4% in elezioni che hanno visto un aumento rilevante della partecipazione (il 75%, venti anni fa aveva votato il 44%).
Paolo DP
non sono i simili di marco rizzo, capiscono che non si puo’ fare la sinistra al caviale, da noi AVS.
I Verdi per ora migliorano ma sono anche loro guerrafondai.
sono 4 i temi da portare in italia:
– no alla guerra, spese militari al 1%, fuori dalla nato e niente armi a banderisti e sionisti
-no grandi opere inutili
-salario minimo e ripristino art 18
-cancellazione delle leggi autoritarie e repressive
Roberto
L’importante è che il blocco di potere centrista abbia perso. Tra Die Linke, wokista e russofoba e BSW, è meglio mille volte BSW
Marco Bersani
quale sarebbe la buona notizia? i rossobruni entrano in parlamento? contenti voi…