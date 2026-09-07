Il Bsw di Sarah Wagenknecht supera la soglia

Un “nuovo inizio politico“, lo ha definito Sahra Wagenknecht, fondatrice di BSW. “Si spera che ora nel parlamento regionale di Magdeburgo vi siano le maggioranze necessarie per un cambiamento nella politica energetica, la fine delle sanzioni contro la Russia, un miglioramento dell’istruzione e una riforma radicale del servizio pubblico radiotelevisivo”, ha detto Wagenknecht, che ha escluso una coalizione con l’AfD ma non una collaborazione con il partito.

Il comunicato del gruppo guidato da Sarah Wagenknecht:

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“Siamo dentro!”

Sassonia-Anhalt ottiene un partito pacifista coerente, che non partecipa al teatro firewall nel parlamento statale e dialoga oggettivamente con tutte le parti per migliorare la vita dei cittadini! Per l’energia accessibile, contro il riarmo, le scuole in degrado e i tagli alle pensioni!

Questa è la nostra missione. Questa è democrazia!

Siamo stati combattuti da tutti: gli affermati in politica e nei media, che volevano mantenere in carica il perdente elettorale Schulze (CDU), e l’AfD, che temeva il suo disincanto in Sassonia-Anhalt, così come per i colpi incrociati dalla Turingia. Ma gli elettori in Sassonia-Anhalt erano più saggi.

Ora è chiaro: tutti i distretti elettorali sono stati contati, come BSW arriviamo al 5,3 percento! Un grande grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra campagna elettorale. Senza di te, questo successo non sarebbe stato possibile. Buon inizio di settimana!

Il voto per fasce di età: confronto tra Linke e BSW

7 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO