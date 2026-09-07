Merz affonda nelle elezioni in Sassonia Anhalt

Nelle attesissime elezioni statali in Sassonia-Anhalt, la CDU del Primo Ministro Schulze ha subito una pesante sconfitta, secondo le proiezioni attuali.

Il partito di governo di lunga data ha più che dimezzato la sua quota di voti rispetto alle elezioni statali del 2021, con solo circa il 17,5 percento.

Il co-governante FDP è stato espulso dal parlamento statale con probabilmente solo il 2,5 percento. Il terzo partito di governo, l’SPD, che poche settimane fa era ancora al cinque percento nei sondaggi, si è salvato oltre il cinque percento con un previsto otto o nove percento. Il governo uscente viene quindi chiaramente estromesso dall’incarico.

Secondo le prime proiezioni, una maggioranza senza soluzione di equilibrio per l’AfD nel parlamento statale era improbabile, ma non completamente esclusa. Il partito ha presentato il candidato principale Ulrich Siegmund ed ha avuto circa il 44 percento dei voti; ha più che raddoppiato la sua quota di voti rispetto al 2021.

Sia Siegmund sia – con maggiore enfasi – i leader del partito Alice Weidel e Tino Chrupalla hanno immediatamente segnalato la loro disponibilità a dialogare dopo le prime proiezioni. Chrupalla ha parlato la sera sulla televisione ARD della disponibilità a “compromessi”.

Questo messaggio è rivolto principalmente alla CDU o ai singoli membri della CDU che potrebbero essere disposti a collaborare con l’AfD. Il Primo Ministro Schulze ha spiegato nelle sue apparizioni serali che la CDU avrebbe dovuto trovare un modo per affrontare il risultato elettorale. Non voleva parlare di un “giorno nero”. Il risultato è la “democrazia”. Si è congratulato con l’AfD per la vittoria elettorale.

Siegmund ha detto sulla ZDF riguardo alla CDU che non sapeva “se ci fossero singoli membri del parlamento che dicono: ‘Ora è finita, ora non sto più assecondando questo'”. Siegmund ha respinto un governo di minoranza dell’AfD senza una propria maggioranza nel parlamento statale. Non ci saranno “costellazioni con un governo di minoranza o cose del genere.” L’unico governo è l’obiettivo elettorale.

In linea di principio, l’AfD è aperta a una coalizione con un partito che voglia attuare una strada diversa nella politica migratoria ed energetica. Tuttavia, il partito non vuole “piegarsi in quattro per qualsiasi opzione di potere.”

In generale, l’AfD era di ottimo umore ieri sera. Il deputato del Bundestag Sebastian Münzenmaier ha detto che l’AfD era il futuro, la CDU era storia. Siegmund ha dichiarato con fermezza che in caso di “emergenza” ci sarebbero state nuove elezioni. Poi abbiamo solo il 50 o 55 percento,” ha detto la sera sulla ZDF.

Secondo le analisi degli elettori, l’AfD ha ottenuto ottimi risultati in tutte le fasce d’età. Secondo il rapporto, ha ricevuto la maggioranza assoluta dei voti tra gli elettori di età compresa tra i 35 e i 59 anni.

Il capo del gruppo parlamentare CDU/CSU al Bundestag, Thorsten Frei, ha visto “un punto di svolta per il nostro paese” in serata sulla ARD.

Non si è mai vissuta una situazione simile, cioè che un partito classificato come estremista di destra dall’Ufficio Statale per la Protezione della Costituzione abbia ottenuto la maggioranza.” Tuttavia, il risultato deve essere rispettato. Ora si vuole analizzare perché l’Unione non raggiunge il popolo con le sue politiche, ha detto Frei. Il leader dell’SPD e Ministro delle Finanze federali Lars Klingbeil ha lasciato intendere domenica le conseguenze per il corso del governo federale. Il risultato è “anche un segnale per Berlino”, ha detto sulla ZDF.

Un risultato sorprendentemente forte domenica è stato ottenuto dai Verdi, che pochi mesi fa erano ancora al tre percento nei sondaggi in Sassonia-Anhalt. Il previsto nove percento è il miglior risultato ottenuto dai Verdi nello stato dal 1990 e anche il primo guadagno per i Verdi in un’elezione statale dal 2023. Sia i Verdi che l’SPD hanno ovviamente beneficiato di una campagna volta ad aiutare entrambi i partiti a superare il cinque percento per ridurre la probabilità che l’AfD vinca la maggioranza dei seggi nel parlamento statale.

Per la Linke (il Partito di Sinistra), invece, il risultato è deludente. Con l’otto-nove percento previsto, la situazione sta peggiorando rispetto al 2021, quando la crisi del partito, considerata superata dalle elezioni federali del 2025, era già iniziata.

Alla fine, potrebbe persino finire appena dietro SPD e Verdi, anche se di recente era diventata la chiara terza forza più forte nei sondaggi. Le previsioni del Partito di Sinistra, per il proprio partito così come quelle per l’AfD e il BSW sono state osservate con visibile disappunto. La candidata principale Eva von Angern ha parlato sulla ARD di un “giorno nero per la Sassonia-Anhalt”. Ha immediatamente segnalato la sua disponibilità a eleggere un primo ministro della CDU alla carica.

Per la BSW (il partito di Sara Wagenknecht, ndr), la serata elettorale è stata ancora una volta molto tesa. Nelle proiezioni, il partito era poco sopra il cinque percento (ha preso il 5,3% e superato la soglia di sbarramento, ndr). È già chiaro che il partito era stato nuovamente valutato troppo in basso nei sondaggi prima delle elezioni. La maggior parte dei sondaggi aveva indicato che il partito avrebbe fallito con il tre o il quattro percento dei voti. La candidata principale Claudia Wittig ha confermato all’ARDche il BSW propone un “primo ministro apartitico”. Non voglio votare per il signor Siegmund e non voglio votare nemmeno per il signor Schulze, o forse anche meno,” ha detto. Nel caso di questioni individuali, il parlamento statale vuole “decidere sul merito”.

In Sassonia-Anhalt, dove la più bassa affluenza alle urne in un’elezione statale nella storia della Repubblica Federale di Germania è stata registrata nel 2006 con il 44,4 percento, circa il 75 percento degli elettori ha invece votato nel 2026, secondo le stime iniziali. L’AfD e i Verdi in particolare sembrano aver beneficiato della mobilitazione degli elettori.

A livello federale, il risultato elettorale sta mettendo pressione soprattutto sul cancelliere e leader della CDU Friedrich Merz. Durante la campagna elettorale, il cancelliere era stato quasi “nascosto” dalla CDU regionale. Tutti i sondaggi tra gli elettori mostrano infatti che il diffuso rifiuto delle politiche del governo federale e i catastrofici tassi di approvazione di Merz hanno personalmente avuto un ruolo significativo nel crollo della CDU in Sassonia-Anhalt.

Nei prossimi giorni, tuttavia, Schulze dovrà temere per la sua carica di leader statale della CDU. Si può presumere che i sostenitori della cooperazione con l’AfD, che hanno una notevole influenza nell’associazione statale CDU di Sassonia-Anhalt, agiranno nei prossimi giorni.

Sepp Müller, membro conservatore di destra della CDU al Bundestag per la Sassonia-Anhalt, non ha visto la performance della CDU come un mandato per formare un governo in serata. Alla domanda dell’agenzia DPA se non ci sarebbe stato allora più un “business as usual” con il Primo Ministro Schulze, Müller rispose: “Sven Schulze come Primo Ministro rimarrà in carica per il momento.” Alla domanda se Schulze sarebbe diventato in futuro un uomo dell’opposizione, Müller ha risposto: “Allora lo valuteremo.”

*Da Junge Welt

7 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO