Yemen. L’offensiva lampo ha visto Ansarallah prendere il controllo di Bab al-Mandab

Il 9 agosto, il portavoce della Resistenza Nazionale yemenita, il maggior generale Sadiq al-Duwaid, ha cercato di placare i timori scoppiati in seguito all’attacco di Ansarallah al porto di Mokha, che aveva coinvolto un’ondata di missili, droni e imbarcazioni cariche di esplosivo, bloccando le operazioni in uno dei porti chiave del paese.

La Resistenza Nazionale, una delle forze affiliate più forti del governo yemenita sostenuto dall’Arabia Saudita, era stata considerata dagli analisti come una delle formazioni meglio equipaggiate e meglio organizzate che operavano con quel governo, funzionando all’interno di una propria struttura di comando indipendente.

Avevano ricevuto ingenti forniture di tecnologia militare moderna dagli Emirati Arabi Uniti, gestivano un proprio programma di droni armati e avevano contribuito a invertire la tendenza contro le precedenti avanzate di Ansarallah a Ta’iz e Hodeidah, quando la guerra civile yemenita infuriava al suo apice.

Secondo al-Duwaid, qualsiasi tentativo di Ansarallah di avanzare sulla costa occidentale dello Yemen era destinato a fallire, con la strategia militare di Ansarallah che manifestava uno “stato di confusione” in contrasto con le forze sulla costa occidentale, che avevano già delineato un “piano di schieramento militare ben ponderato“.

Qualsiasi nuova escalation non sarebbe passata “inosservata“, e al-Duwaid avrebbe inoltre affermato che “queste sono le ultime avventure degli Houthi“.

Quasi esattamente un mese dopo, l’intera città di Mokha, e con essa quasi tutta la costa occidentale yemenita e le isole appena al largo delle sue coste, sarebbe passata sotto il controllo del movimento Houthi.

La Resistenza Nazionale, un tempo considerata un’oasi organizzata in un mare di caos strutturale all’interno delle forze del governo yemenita riconosciuto dall’ONU, si era frantumata dopo una settimana di combattimenti. Al-Duwaid, ammettendo il 13 settembre la massiccia sconfitta subita dalla sua coalizione in battaglia, ha affermato che più di 500 dei suoi uomini erano stati uccisi nell’arco dell’ultimo mese.

La notizia della sconfitta ha causato sgomento nei ranghi del governo sostenuto dall’Arabia Saudita, alimentando accuse di negligenza, della necessità di una responsabilità sistematica, mentre si diffondevano video di combattenti filogovernativi, fuggiti da Mokha, che si imbattevano in combattenti adirati di un contingente filogovernativo separato, che li deridevano e chiedevano loro di consegnare le armi.

La CNN ha riferito che dopo la presa della costa occidentale, la maggior parte del personale incaricato di proteggere quella costa in realtà non era mai esistito, un’altra voce nel fenomeno dei “nomi fantasma”: uomini che ricevevano pagamenti corrotti di stipendi senza mai presentarsi in servizio. I presunti ranghi massicci di cui si vantavano erano, in realtà, solo il 20% di quanto dichiarato.

La notizia della caduta di Mokha era stata invece accolta con esultanza e celebrazioni pubbliche nelle parti dello Yemen controllate da Ansarallah e in Iran, con servizi giornalistici ampiamente diffusi sulla cattura di un arsenale vertiginoso degli ultimi modelli di veicoli militari degli Emirati, disposti ordinatamente nei campi militari sequestrati come in attesa che i combattenti di Ansarallah li prelevassero dai combattenti in fuga.

Anche nei ranghi di Ansarallah sono cadute centinaia di persone, con funzionari dell’ufficio politico e poeti famosi che pubblicavano post sulla morte di membri delle loro famiglie allargate al fronte, ma il Bab al-Mandab, lo stretto che avevano cercato di chiudere per anni in vari confronti militari, era ora saldamente nelle loro mani.

Era una dimostrazione di rinnovata potenza militare che il Washington Institute, filo-israeliano, ha definito un “profondo cambiamento nell’equilibrio di potere in Yemen“. L’ex comandante delle forze di difesa aerea dell’IDF Zvika Haimovich ha espresso ulteriori preoccupazioni, ovvero che questa avanzata potrebbe “alimentare la macchina houthi nel suo cammino verso la conquista di tutto lo Yemen“.

La mobilitazione yemenita per Gaza, intervenendo per conto dei palestinesi della Striscia mentre questi affrontavano una campagna genocida da parte di Israele, ha prodotto dividendi immensi per Ansarallah.

Pur non essendo stata in grado di controllare il resto del paese, ha visto il proprio potere regionale aumentare sostanzialmente, giungendo a scontri diretti sia con gli Stati Uniti che con Israele, entrambi i quali alla fine non sono stati in grado di fermare del tutto il loro intervento militare.

Lo Yemen sotto il controllo di Ansarallah è diventato una delle poche nazioni a sviluppare missili ipersonici, una tecnologia che ha regolarmente utilizzato per attaccare il territorio israeliano, e ha subito una significativa espansione del proprio arsenale di missili balistici e droni, quest’ultimo avendo dimostrato la capacità di colpire Tel Aviv.

18 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO