Costi e perdite epocali dell’operazione Epic Fury

L’Ufficio dell’Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa Usa ha pubblicato lunedì il rapporto che prende in esame il periodo dal 28 febbraio al 30 giugno. Il documento dettaglia le spese per un totale di 22,3 miliardi di dollari (19,3 miliardi di euro) in munizioni utilizzate, 3,7 miliardi di dollari (3,2 miliardi di euro) in perdite di equipaggiamento e 7,4 miliardi di dollari (6,4 miliardi di euro) in altri costi aggiuntivi.

Il rapporto di 44 pagine mostra che i danni alle basi e alle attrezzature militari americane sono stati più estesi di quanto si sapesse in precedenza.

L’Operazione Epic Fury (Furia Epica) ha anche “causato carenze strategiche di inventario e rivelato rallentamenti nella base industriale per il rifornimento di munizioni“, afferma il rapporto.

Il Presidente Donald Trump e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno ripetutamente smentito le notizie secondo cui le scorte di munizioni americane si starebbero esaurendo. Trump ha affermato in un post su Truth Social il 6 agosto che gli Stati Uniti “hanno enormi quantità di ‘munizioni’, soprattutto di alcuni tipi“.

In un altro post circa un mese dopo, Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno “quantità praticamente illimitate di munizioni di media e alta qualità, molte più di quelle che potremmo mai usare per questa o per qualsiasi altra guerra. Stiamo accumulando scorte e ci stiamo preparando per qualsiasi contingenza che potrebbe verificarsi“.

Il 14 settembre, scrisse, gli Stati Uniti “stanno producendo più armi di qualità ed elitarie che in qualsiasi altro momento della nostra storia. Vengono consegnate quotidianamente alle nostre forze in Medio Oriente e altrove“.

Eppure, mentre Trump faceva queste dichiarazioni, i vari rami delle forze armate statunitensi hanno firmato costosi contratti per incrementare la produzione di missili Patriot, THAAD e Tomahawk. La Marina statunitense ha firmato contratti per l’acquisto di missili ipersonici Blackbeard e di ulteriori siluri Mark 48. E l’Esercito statunitense ha firmato un contratto per l’acquisto di ulteriori fucili di precisione M110.

Militari uccisi nell’operazione epic fury

Sette militari sono stati uccisi in azione e sette in “eventi non ostili” dal 28 febbraio al 30 giugno. Altri quattro militari sono stati uccisi a luglio, portando il numero totale di militari caduti nel conflitto a 18. Altri 417 militari sono rimasti feriti durante il periodo di quattro mesi.

Basi militari danneggiate o distrutte nell’operazione epic fury

“Gli attacchi iraniani hanno danneggiato e distrutto centinaia di edifici e strutture nelle basi statunitensi in Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman e Giordania“, afferma il rapporto.

La Marina statunitense aveva minimizzato i danni all’attività di supporto navale Bahrein, affermando che gli attacchi con droni e missili iraniani del 28 febbraio non avevano interferito con le operazioni militari. L’entità dei danni è diventata più chiara di recente, quando il Segretario della Marina ad interim Hung Cao ha dichiarato che l’esercito iraniano ha “fatto saltare in aria” l’attività di supporto navale in Bahrein. Il Capo delle Operazioni Navali, Ammiraglio Daryl Caudle, ha affermato che la Marina non sarà in grado di utilizzare la base “a breve“.

Il rapporto dell’Ispettore Generale non specifica i danni stimati alle basi, né i costi previsti o le tempistiche per la ricostruzione.

Velivoli militari persi nell’operazione Epic Fury

Più di 20 velivoli con equipaggio e più di 30 sistemi aerei senza pilota sono andati persi nell’Operazione Epic Fury tra il 28 febbraio e il 30 giugno.

Numero di velivoli persi e modalità di perdita:

F-15E Strike Eagle 4: 3 distrutti da fuoco amico, 1 distrutto da fuoco nemico.

F-35A Lightning II: 1 Danneggiato da fuoco nemico.

A-10 Thunderbolt II: 1 Distrutto, sganciato a causa di danni al ritorno da una missione di Ricerca e Soccorso.

KC-135 Stratotanker: 7 velivoli, 1 distrutto e 1 danneggiato in una collisione sull’Iraq, 5 danneggiati o distrutti da munizioni nemiche a terra in Arabia Saudita.

E-3 Sentry: 1 Danneggiato da munizioni nemiche a terra in Arabia Saudita.

HH-60W Jolly Green II: 1 Danneggiato durante operazioni di Ricerca e Soccorso.

MQ-4C Triton: 1 presumibilmente precipitato

AH-6 Little Bird: 4 distrutti dalle forze statunitensi in quanto irrecuperabile durante operazioni di Ricerca e Soccorso.

AH-64 Apache: 1 abbattuto sullo Stretto di Hormuz.

MH-60 Seahawk: 1 precipitato sul Mar Arabico.

MQ-9 Reaper: 30 distrutti “in varie circostanze“.

Venerdì, Teheran ha affermato di aver danneggiato diversi altri velivoli militari statunitensi presso la base aerea di Muwaffaq Salti, in Giordania. Sebbene un funzionario statunitense abbia confermato ai media che circa otto F-15 hanno subito lievi danni che sono stati riparati, la Casa Bianca ha contestato le affermazioni, con Trump che ha dichiarato: “Nessun danno, niente di niente“.

Il Presidente ha anche respinto una notizia di domenica secondo cui la Cina avrebbe fornito all’Iran immagini satellitari della base militare statunitense in Giordania poco prima che tre militari americani venissero uccisi in un attacco missilistico. Trump dovrebbe incontrare il Presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine del mese.

Danneggiamenti alle sedi diplomatiche nell’operazione Epic Fury

Secondo il rapporto dell’Ispettore Generale, le sedi diplomatiche statunitensi in Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno subito danni materiali per un valore di circa 184 milioni di dollari (159,4 milioni di euro) a causa di attacchi missilistici e con droni iraniani.

Le sedi statunitensi in Iraq sono state le più colpite; Il rapporto rileva che le forze statunitensi hanno subito “600 attacchi” dal 28 febbraio al 30 giugno. Il nuovo complesso del Consolato Generale degli Stati Uniti a Erbil ha subito danni a diversi edifici. Anche l’Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad e il Complesso di Supporto Diplomatico di Baghdad sono stati danneggiati, sebbene quest’ultimo edificio fosse in fase di chiusura prima dell’Operazione Epic Fury. Il danno totale stimato alle strutture diplomatiche americane in Iraq ammonta a 157,3 milioni di dollari (136,3 milioni di euro).

L’Ambasciata degli Stati Uniti a Kuwait City ha subito danni per un valore di 14,75 milioni di dollari (12,8 milioni di euro).

L’Ambasciata degli Stati Uniti a Riad ha subito danni per un valore di 11,5 milioni di dollari (10 milioni di euro).

Il Consolato Generale degli Stati Uniti a Dubai ha subito danni a un edificio di servizio, stimati in 125.000 dollari (108.300 euro).

Dall’operazione Epic Fury all’operazione “economic fury”

Le principali operazioni di combattimento dell’Operazione Epic Fury sono proseguite fino al 7 aprile, data in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco.

A ciò ha fatto seguito il lancio dell’Operazione Economic Fury (ora denominata Operazione Isolamento Economico), che mira a soffocare i finanziamenti all’Iran e ai suoi alleati bloccando le vendite di petrolio, congelando le criptovalute legate al Regime, smantellando le reti bancarie ombra e inasprendo le sanzioni.

L’operazione economica è stata accompagnata dal blocco statunitense dello Stretto di Hormuz, iniziato il 13 aprile e proseguito fino al 17 giugno, data in cui Trump ha firmato un Memorandum d’Intesa con l’Iran. Tuttavia, l’8 luglio, il Presidente ha dichiarato concluso il Memorandum d’Intesa, appena un giorno dopo l’inizio degli “attacchi difensivi” da parte degli Stati Uniti.

Trump ha affermato che il conflitto con l’Iran, che continua a minimizzare, si concluderà dopo le elezioni di medio termine di novembre.

* Peter Suciu ha collaborato con decine di giornali, riviste e siti web nel corso di una carriera trentennale nel giornalismo. Scrive regolarmente di equipaggiamento militare, storia delle armi da fuoco, sicurezza informatica, politica e affari internazionali, collabora anche con Forbes e Clearance Jobs. – Traduzione: La Zona Grigia – Fonte: https://nationalinterest.org/…/operation-epic-fury…

18 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO