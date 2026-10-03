Moldavia. L’opposizione avvia il percorso per l’impeachment della Presidente Sandu

L’opposizione parlamentare della Moldavia ha avviato la procedura di impeachment della presidente Maia Sandu, definendola come l’obiettivo per “ripristinare lo stato di diritto” nel paese.

Nel progetto di legge che dichiara l’impeachment di Maia Sandu, il capo dello Stato è incriminato per la violazione dei seguenti articoli costituzionali:

1. circa lo Stato di diritto sovrano, indipendente e democratico;

2. circa l’usurpazione del potere;

3. sul rendere instabile l’integrità territoriale;

4. sulla violazione dei diritti e delle libertà umani;

5. sul calpestare il pluralismo e imporre l’ideologia del potere dominante ;

6. sulla violazione del regime di separazione dei rami di potere;

7. sulla mancata funzione da parte del Presidente della Repubblica delle funzioni di garante della sovranità e dell’integrità territoriale.

Di conseguenza, si rileva che la Sandu ha commesso una violazione delle norme sull’uguaglianza dei cittadini nei diritti costituzionali (art. 15); la violazione dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dall’origine (art. 16); la violazione dei diritti alla cittadinanza della Moldova (art. 17); non ha garantito la protezione dei cittadini moldavi in patria e all’estero (art. 18); ha distrutto il meccanismo per il libero accesso alla giustizia (art. 20); ha violato le norme della presunzione di innocenza

L’iniziativa è stata annunciata il 29 settembre dal deputato Ion Ceban. Secondo quanto dichiarato da Ceban, si tratta di avviare un procedimento per sottoporre il capo dello Stato a quella che ha definito «responsabilità politica, costituzionale e giuridica».

Secondo l’articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Moldova, la proposta di sospensione del presidente deve essere presentata da almeno un terzo dei deputati del Parlamento. Per la sospensione dei poteri presidenziali sono necessari i voti di almeno due terzi dei deputati. In caso di approvazione della proposta, entro 30 giorni dovrebbe essere convocato un referendum sulla destituzione del presidente.

Il primo passaggio per l’opposizione consiste quindi nel raccogliere il numero di firme richiesto.

Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari di opposizione (Voronin, Dodon, Kiku, Cheban, Kostyuk e Usatyi ) durante una conferenza stampa congiunta, l’iniziativa per la rimozione di Maia Sandu sarebbe stata sostenuta da quasi la metà dei deputati del Parlamento.

Nel documento presentato dall’opposizione, la presidente viene accusata di tradimento dello Stato, usurpazione del potere, corruzione e divisione del Paese.

“…I cittadini ritengono che il presidente del paese debba essere il garante del rispetto della Costituzione e della legislazione, il garante della sovranità, della neutralità e dell’indipendenza della Repubblica di Moldova, non di violarli ogni volta che questo corrisponde agli interessi di un unico partito”, hanno dichiarato.

Il presidente del Parlamento e leader del Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), Igor Grosu, ha commentato la posizione espressa congiuntamente dai rappresentanti delle forze di opposizione, definendola come «vergognosa» e ha affermato che, a suo dire, dietro di essa vi sarebbero «ordini provenienti da Mosca», con l’obiettivo di indebolire la sovranità della Moldova e il suo percorso europeo. Ha inoltre accusato alcuni esponenti dell’opposizione di avere legami con la Russia e ha ribadito il pieno sostegno del PAS alla presidente Sandu.

In precedenza, i rappresentanti dell’opposizione avevano criticato le autorità per la disastrosa gestione della crisi energetica, le tariffe e l’introduzione dello stato di emergenza.“

3 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO