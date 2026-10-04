L’Occidente vuole che Netanyahu se ne vada, per silenziare il genocidio

La visita lampo di Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti la scorsa settimana per intervenire all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata un’ulteriore prova che il primo ministro israeliano è ormai un paria universale.

Viene abbandonato persino dai suoi alleati più stretti.

Non sorprende forse che 77 nazioni, tra cui alcuni stati europei, abbiano abbandonato l’aula per protestare contro il fatto che a un sospettato di crimini di guerra ricercato dalla Corte penale internazionale (CPI) fosse stata data la possibilità di parlare sul palcoscenico più importante del mondo.

Molto più degno di nota è ciò che è accaduto – o meglio, non è accaduto – lontano dal podio. Netanyahu ha trascorso solo otto ore negli Stati Uniti prima di tornare in Israele. È difficile credere che sia stata una sua scelta.

Gli è stato negato il suo consueto momento di gloria con Donald Trump alla Casa Bianca, e non è riuscito nemmeno a ottenere un incontro con il Segretario di Stato Marco Rubio.

Non ha ricevuto alcun invito a parlare al Congresso degli Stati Uniti, e con esso le solite scene di legislatori che celebrano con entusiasmo la sua istigazione anti-palestinese.

L’ex ambasciatore israeliano a Washington, Michael Oren, ha dichiarato a Reuters: “Non ricordo un’occasione in cui il primo ministro sia venuto negli Stati Uniti senza incontrare il presidente”.

L’ostracismo nei confronti di Netanyahu contrastava nettamente con l’accoglienza riservata a Xi Jinping. Il leader cinese è stato accolto personalmente all’aeroporto da Trump con un tappeto rosso e un sorvolo militare.

Avvertenze ignorate

La visita di Netanyahu all’ONU è stata sfruttata da entrambe le parti – dai funzionari israeliani e dai leader occidentali – per promuovere i propri obiettivi distinti e contrastanti.

Manca un mese alle elezioni generali, in cui Netanyahu si troverà ad affrontare una competizione serrata e, per la prima volta, i suoi fallimenti nel prevenire l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 saranno oggetto di un’attenta analisi.

Secondo un numero crescente di recenti rapporti, sarebbe stato avvertito dai leader egiziani e del Golfo di un evento di grande portata – un “terremoto” – proveniente da Gaza nei giorni e nelle settimane precedenti lo sfondamento di Hamas, ma non avrebbe agito.

Netanyahu aveva programmato il suo discorso all’ONU in prima serata in Israele, per attirare il maggior numero possibile di spettatori nazionali. Ha colto l’occasione per definire gli altri leader mondiali “codardi morali” e “ipocriti”.

Come fa notare l’analista israeliano Jonathan Ofir, Netanyahu ha anche sfruttato la piattaforma delle Nazioni Unite per introdurre di nascosto una frase biblica in ebraico, pensata, per gli ascoltatori in patria, come un messaggio in codice: un incitamento a Israele a perpetrare il genocidio fino alla fine.

L’obiettivo di Netanyahu era dimostrare agli elettori di essere ancora una figura di spicco sulla scena internazionale e di essere l’unico in grado di proteggere Israele da un mondo presumibilmente intriso di sentimenti “antisemiti” e anti-israeliani.

I leader occidentali, al contrario, desiderano dimostrare esattamente l’opposto, sperando di spingere Netanyahu a lasciare l’incarico suggerendo agli israeliani che il loro leader è ormai una forza esaurita, che si è spinto troppo oltre.

È ora di sbarazzarsi di lui.

Potrebbe non essere una questione semplice. Netanyahu è il grande sopravvissuto politico, avendo ricoperto la carica di primo ministro del suo paese per quasi vent’anni, un record, persino più a lungo del padre fondatore di Israele, David Ben Gurion. Ha sfruttato questo tempo per aizzare gran parte della società israeliana verso un fervore ultranazionalista e genocida sempre maggiore.

Responsabilità politica

L’attuale antipatia nei confronti di Netanyahu nelle capitali occidentali non si basa certamente su alcuna valutazione etica delle recenti azioni di Israele: tre anni di sanguinosa violenza a Gaza; la violenta espansione degli insediamenti ebraici e la pulizia etnica nella Cisgiordania occupata; i bombardamenti e la pulizia etnica del Libano meridionale; e il ruolo di primo piano del leader israeliano, insieme agli Stati Uniti, nel lancio di una guerra catastrofica contro l’Iran, le cui conseguenze hanno destabilizzato l’economia globale.

Washington, con l’appoggio dei suoi stati clienti europei, è stata un’ardente complice di questi crimini, fornendo munizioni, informazioni e influenza diplomatica per aiutare Israele a perpetrarli.

Ma Netanyahu ora sembra essere un peso politico, persino per Trump.

Il presidente americano, in picchiata nei sondaggi , ha bisogno di un capro espiatorio, e il primo ministro israeliano sembra l’unico adatto al ruolo.

L’antagonismo è, in parte, personale.

Numerosi rapporti recenti indicano che Netanyahu ha fatto di tutto per convincere Trump, contro il parere dei suoi generali, a lanciare una guerra non provocata e illegale contro l’Iran .

La promessa di una vittoria decisiva convinse Trump di potersi assicurare un posto nei libri di storia come il presidente che “ha rimodellato il Medio Oriente”. Una volta eliminato l’Iran dalla scena, gli Stati Uniti avrebbero goduto di un controllo incontrastato sul petrolio della regione.

E tutto ciò sarebbe presumibilmente avvenuto settimane dopo che Trump aveva consolidato il suo controllo sul petrolio venezuelano, in seguito a un’operazione illegale all’inizio dell’anno per rapire il presidente Nicolás Maduro.

Con la sconfitta dell’Iran e la sottomissione del Venezuela, la rivale economica Cina si troverebbe totalmente dipendente dagli Stati Uniti per l’accesso al principale motore dell’economia globale. Trump potrebbe evitare uno scontro militare diretto con Pechino, piegandola semplicemente minacciando di interrompere le forniture di petrolio.

Ma, ovviamente, nulla di tutto ciò si è avverato.

Washington è ora impegnata in una guerra persa in partenza con l’Iran, che ha chiarito a Teheran la portata del suo potere sullo Stretto di Hormuz e del potere parallelo di Ansar Allah, i suoi alleati in Yemen, sullo Stretto di Bab al-Mandab. Insieme, possono infliggere danni incalcolabili all’economia mondiale.

L’impennata dei prezzi della benzina presso i distributori statunitensi rischia di essere un fattore determinante nel crollo del voto repubblicano alle elezioni di medio termine di novembre e nella probabile perdita di entrambe le Camere a favore dei Democratici, trasformando Trump in un presidente uscente.

Nel frattempo, la guerra ha insegnato agli stati clienti di Washington nel Golfo che sono estremamente vulnerabili a qualsiasi rappresaglia da parte di Teheran e dello Yemen, un fatto che viene loro ricordato ogni volta che Trump ordina un’altra sconsiderata serie di attacchi contro l’Iran.

Nonostante la sua potenza militare, Washington ha dimostrato di non essere in grado di difendere i suoi alleati del Golfo.

Di fronte a una resa dei conti

Ma Netanyahu non dovrà rendere conto delle sue azioni solo per il suo ruolo nell’organizzazione di una disastrosa guerra contro l’Iran.

Nonostante i migliori sforzi compiuti dalla classe politica e mediatica occidentale negli ultimi tre anni, la realtà della distruzione di Gaza da parte di Israele – e l’uccisione e il ferimento di decine di migliaia di bambini palestinesi – è diventata sempre più difficile da nascondere o giustificare.

Anche tra quella parte dell’opinione pubblica poco interessata agli affari internazionali, la verità sta gradualmente prendendo piede, favorita dalle battaglie che si sono svolte negli spazi culturali mainstream e che si sono schierate in modo decisivo contro Israele.

NAZA , un nuovo documentario su Gaza realizzato da cineasti israeliani, ha ricevuto una standing ovation da record di 25 minuti al Festival del Cinema di Venezia dello scorso mese. Nel film, soldati e ufficiali dell’intelligence israeliani, rimasti anonimi, documentano nel dettaglio come hanno orchestrato il genocidio nella piccola enclave. La sua disponibilità in streaming gratuita è prevista per novembre.

La nazionale irlandese, costretta a giocare contro Israele nella UEFA Nations League lo scorso fine settimana, non ha nascosto il proprio disappunto. I giocatori hanno indossato fasce nere al braccio in segno di solidarietà con le vittime israeliane a Gaza e si sono rifiutati di stringere la mano agli avversari. Il capitano irlandese Dara O’Shea si è impegnato a devolvere il suo compenso per la partita a cause umanitarie a Gaza.

La superstar della musica Ed Sheeran si è ritrovata inaspettatamente dipinta come il cattivo per non aver difeso il suo artista di supporto, il rapper Macklemore, in seguito ai commenti di quest’ultimo contro il genocidio a Gaza.

Come prevedibile, di fronte alle minacce dei proprietari degli stadi filo-israeliani di annullare il tour, Sheeran ha ceduto e ha escluso Macklemore dalla tournée. Ma Sheeran sta subendo le conseguenze di una diffusa ondata di critiche che lo ha chiaramente colto di sorpresa.

E importanti politici britannici, come l’ex primo ministro Keir Starmer e i ministri degli esteri David Cameron e David Lammy, si trovano per la prima volta ad affrontare un serio esame critico da parte dei media tradizionali per la loro condotta nei confronti di Gaza.

La scorsa settimana, un documentario di Channel 4, intitolato “I segreti della Gran Bretagna a Gaza smascherati” , ha rivelato che i funzionari britannici avevano imposto una metodologia profondamente viziata, apparentemente per poter ignorare le crescenti prove di crimini di guerra sistematici israeliani a Gaza.

Di conseguenza, sono riusciti a sottrarsi ai loro obblighi legali di intraprendere azioni contro Israele, tra cui la cessazione della vendita di armi.

Ondata di repulsione

Le capitali occidentali si stanno finalmente rendendo conto che questa crescente ondata di indignazione per il genocidio di Gaza non può essere arginata.

Negli Stati Uniti, dove i legami con Israele vengono invariabilmente descritti dai politici come “indissolubili”, il 62% degli intervistati da Pew a luglio ha dichiarato di avere un’opinione negativa del governo di Netanyahu.

Nel frattempo, un sondaggio del mese scorso ha rilevato che il 60% degli ebrei americani desidera che il primo ministro israeliano venga destituito alle prossime elezioni.

Come ha osservato il quotidiano israeliano Haaretz: “Trump è ben consapevole del costante e vertiginoso calo del sostegno a Israele tra gli americani”.

Ecco perché lui e altri politici occidentali sono disperati nel voler ridefinire la discussione. Puntare il dito contro Netanyahu per le atrocità israeliane a Gaza non li scagiona, perché è fin troppo evidente la loro collaborazione in ogni fase del processo.

I leader occidentali, invece, vogliono spostare l’attenzione sulla Cisgiordania, dove il loro ruolo è più facilmente occultabile e le violazioni della legge da parte di Netahyahu sono inequivocabili.

Dall’ottobre 2023, lui, insieme al suo ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che si autodefinisce fascista, ha concesso maggiore libertà sia alle violente milizie di coloni ebrei sia all’esercito israeliano di terrorizzare le famiglie palestinesi e costringerle ad abbandonare le proprie terre in preparazione all’annessione della Cisgiordania.

Nella nuova narrativa, dettata da interessi personali, dell’Occidente, Netanyahu non è un paria perché è ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, in particolare per aver causato la fame della popolazione di Gaza.

Né perché la Corte Internazionale di Giustizia sta attualmente indagando sul suo governo per accuse “plausibili” di genocidio nell’enclave.

Né perché il suo governo ha supervisionato l’uccisione di oltre 21.000 bambini in quel luogo, e molto probabilmente di molti di più.

Né perché continua a violare un finto “cessate il fuoco”, nel quale Israele ha ucciso più di 1.400 palestinesi intrappolati tra le rovine della loro enclave da quando i combattimenti sarebbero dovuti cessare. Altri 4.900 residenti di Gaza sono rimasti mutilati nello stesso periodo.

No, Netanyahu non è un emarginato agli occhi dei leader occidentali a causa di nessuno di questi crimini efferati, crimini nei quali sono stati pienamente complici.

La sua colpa – quella su cui ora sono determinati a concentrare l’attenzione – è il ruolo svolto da Netanyahu dall’ottobre 2023 nell’intensificare la costruzione e l’espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania per espellere i palestinesi dalle loro terre.

Ma questa narrazione funziona solo se i politici e i media occidentali ignorano volutamente il contesto: ovvero che per oltre mezzo secolo tutti i governi israeliani hanno promosso l’espansione degli insediamenti, con l’obiettivo di attuare una pulizia etnica nei confronti della popolazione palestinese.

Netanyahu non è un caso isolato in questo. Ha semplicemente sfruttato l’opportunità di accelerare le espulsioni dalla Cisgiordania, facendo leva sulla solidarietà internazionale dopo l’attacco di un solo giorno perpetrato da Hamas nell’ottobre del 2023.

‘Pulizia etnica’

La spiegazione più plausibile del perché la Gran Bretagna e altri 11 Stati occidentali, tra cui Francia e Canada, abbiano dichiarato il mese scorso l’intenzione di imporre sanzioni agli insediamenti in Cisgiordania è che, per la prima volta, avevano ricevuto segnali dall’amministrazione Trump che indicavano l’assenza di gravi ripercussioni in tal senso.

Il nuovo governo britannico guidato da Andy Burnham ha persino osato definire “pulizia etnica” ciò che Israele ha fatto ai palestinesi della Cisgiordania. Significativamente, e paradossalmente, il Regno Unito ha evitato di usare il termine per descrivere la ben più sfacciata pulizia etnica perpetrata da Israele a Gaza, una campagna di espulsioni fin troppo chiaramente agevolata dai bombardamenti e dalla logistica occidentali.

Secondo alcune fonti, i funzionari guidati da Mike Huckabee, l’ambasciatore statunitense in Israele noto per le sue posizioni fortemente partigiane, avrebbero redatto una dura replica in preparazione all’annuncio delle sanzioni da parte del Regno Unito. Nella lettera, Londra veniva accusata di replicare il “manuale del movimento antisemita di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS)”.

Quella linea d’attacco prevedibile, favorita dai gruppi di pressione israeliani, è stata presumibilmente la ragione per cui Ed Miliband, il ministro degli esteri britannico, si è spinto a tali estremi per prendere pubblicamente le distanze dal movimento BDS con la sua nuova politica.

In realtà, però, non si è concretizzato alcun attacco da parte dell’amministrazione Trump. Al contrario, Marco Rubio, omologo statunitense di Miliband, ha dichiarato innocuamente: “Al momento non ho commenti da fare in merito [alla politica sulle sanzioni]”.

Il giorno successivo, Trump sembrò prendere tempo con una risposta insolitamente evasiva : “Voglio scoprire perché all’improvviso è successo questo [l’annuncio delle sanzioni contro il Regno Unito]”.

Trump e Rubio non hanno aggiunto altro di sostanziale sulla questione.

Poi c’è la recente ondata di notizie mediatiche che suggeriscono che Netanyahu personalmente non abbia dato ascolto ai molteplici avvertimenti provenienti da Egitto ed Emirati Arabi Uniti, secondo i quali un attacco senza precedenti da Gaza era imminente nei giorni precedenti la rivolta di Hamas del 7 ottobre 2023.

Netanyahu ha chiesto ad Abu Dhabi di smentire le fughe di notizie, ma finora non ha fornito alcun aiuto in tal senso.

I due paesi, tra gli stati clienti più vicini a Washington nella regione, sono sempre sembrati ansiosi di evitare di sfidare apertamente un Trump notoriamente vendicativo.

Teatro della distrazione

Nel suo discorso alle Nazioni Unite, Burnham ha evidenziato il dilemma che i governi occidentali si trovano ad affrontare: “Viviamo in un’epoca di scarsa fiducia nella politica. Se continuassimo a parlare della soluzione dei due Stati, senza però dare seguito a queste parole con i fatti, la fiducia calerebbe ulteriormente, e i nostri nemici cercherebbero di sfruttare l’alienazione che ne deriverebbe”.

Burnham sembra ignaro della realtà: uno dei motivi per cui la fiducia è così bassa è che una successione di governi britannici non solo ha collaborato al genocidio di Gaza, ma ha anche arrestato i critici del genocidio accusandoli di essere sostenitori del terrorismo.

Miliband ha dimostrato proprio quel tipo di ipocrisia che, secondo Burnham, sta allontanando l’opinione pubblica, quando questa settimana, durante la conferenza del Partito Laburista, ha dichiarato – tra gli applausi – che “milioni di persone in questo Paese”, contrarie al genocidio, “avevano ragione”.

Il giorno precedente, decine di manifestanti erano stati arrestati fuori dal luogo della conferenza per aver esposto in silenzio cartelli con la scritta: “Mi oppongo al genocidio. Sostengo Palestine Action”.

Burnham e Miliband vorrebbero la botte piena e la moglie ubriaca. Nessuno dei due ha dato alcun segno di voler abrogare la decisione del precedente governo di applicare le leggi antiterrorismo contro chiunque esponga un cartello del genere, o abbia “ragione”, come ora ammette Miliband.

Ciò in cui sono impegnati i leader occidentali è qui il cinico teatro della distrazione.

Le dichiarazioni “Avevi ragione” e “Comprendiamo il tuo dolore”, le promesse di sanzioni e gli appelli urgenti per la soluzione dei due Stati, non sono altro che una dimostrazione di buonismo. Sono concepite per deviare l’indignazione pubblica per le atrocità commesse da Israele dalla complicità delle capitali occidentali e indirizzarla esclusivamente contro Netanyahu.

La nuova interpretazione suggerisce che i fanatici religiosi armati negli insediamenti della Cisgiordania, che da oltre mezzo secolo – sotto i successivi governi israeliani – sono diventati sempre più violenti e potenti politicamente, siano una creazione esclusiva di Netanyahu.

La nuova interpretazione sostiene che la crescente sicurezza di questi autori di pogrom, che da tempo collaborano a stretto contatto con l’esercito israeliano, non abbia nulla a che vedere con il sostegno incondizionato che l’Occidente ha fornito a Israele nel corso di molti decenni.

Tutto come al solito

Nel tentativo di assolversi, tuttavia, i leader occidentali stanno necessariamente creando una nuova menzogna per ingannare il loro pubblico: una menzogna che suggerisce che i “terroristi coloni” siano una sorta di milizia personale di Netanyahu, la cui sopravvivenza dipende dal suo mandato di primo ministro.

L’implicazione di questa nuova narrazione è che, qualora Netanyahu venisse estromesso dal potere, emergerebbe una leadership più empatica, che le potenze occidentali potrebbero coltivare per raggiungere la pace con i palestinesi.

Sono tutte sciocchezze sui brevetti.

Come l’opinione pubblica israeliana, anche i leader di tutto lo stretto spettro politico sionista e suprematista etnico di Israele condividevano la logica genocida che ha portato avanti la distruzione di Gaza negli ultimi tre anni.

Nessuno dissentì. Tutti si impegnarono nell’incitamento al genocidio.

Non c’è speranza che si raggiunga la pace con i palestinesi sotto occupazione illegale quando i leader israeliani non permettono nemmeno ai propri “cittadini” palestinesi – una minoranza fortemente oppressa che rappresenta un quinto della popolazione israeliana – di avere voce in capitolo nelle elezioni generali del mese prossimo.

La commissione elettorale centrale, un organismo politico i cui membri provengono dai principali partiti israeliani, ha votato per escludere dalla competizione elettorale tutte e quattro le fazioni che rappresentano la minoranza palestinese.

Chiunque vinca le elezioni del mese prossimo, che sia Netanyahu di nuovo o uno dei suoi rivali, manterrà il Paese sulla stessa strada di supremazia etnica che Israele percorre da decenni. Trump, Burnham, Macron e altri leader occidentali lo sanno bene.

Vogliono che Netanyahu si tolga di mezzo non per un vero cambiamento, ma semplicemente per poter tornare alla normalità pre-genocidio di Gaza: un ritmo più lento e graduale verso lo sterminio del popolo palestinese.

Vogliono poter ridefinire il genocidio di Gaza come la follia storica di un singolo uomo, una tragica catastrofe irreversibile ma mitigabile con la sua scomparsa.

Vogliono che guardiamo risolutamente avanti, verso gli affari immobiliari e una lontana soluzione a due Stati, non indietro: al loro ruolo attivo nel radere al suolo le case di oltre due milioni di persone, perlopiù con munizioni statunitensi che hanno sprigionato una forza esplosiva otto volte superiore a quella delle bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki.

L’amministrazione Trump ha già autorizzato la spedizione di un gran numero di queste megabombe per rifornire le scorte israeliane, ancor prima che si conosca l’esito delle elezioni israeliane.

È significativo notare che la stessa amministrazione Trump che ha permesso a Netanyahu, sospettato di crimini di guerra, di recarsi alle Nazioni Unite a New York, ha impedito al presunto leader palestinese, Mahmoud Abbas, di fare lo stesso.

Nell’annunciare la sua nuova politica di sanzioni contro gli insediamenti illegali israeliani, Miliband ha tenuto a sottolineare che non avrebbe in alcun modo intaccato la condivisione di informazioni di intelligence con Israele, quel tipo di coordinamento che ha visto gli aerei britannici condurre operazioni di sorveglianza su Gaza durante il genocidio.

E sebbene Miliband avesse promesso un “doppio blocco contro le esportazioni di armi” verso Israele nell’ambito del pacchetto di sanzioni del Regno Unito, in pratica da allora non è stata revocata o sospesa nemmeno una singola licenza di esportazione di armi esistente.

Credibilità in declino

La lotta attuale non è contro uno stato israeliano genocida o per un illusorio stato palestinese, tanto meno per la giustizia per il popolo palestinese, incessantemente vessato.

Si tratta di attuare un riassetto in cui l’Occidente riporti al potere la vecchia guardia israeliana.

I leader occidentali sono rimasti imbarazzati dalle farneticazioni del governo di Netanyahu. Questa settimana Smotrich ha esortato Israele a scatenare le sue politiche genocidarie contro Gaza anche in Cisgiordania, presumibilmente usando proprio le bombe che Trump sta per inviare loro.

Ha dichiarato ai media israeliani: “Dovremmo fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza”.

I leader occidentali temono le conseguenze che ciò avrebbe sulla loro già precaria credibilità. E hanno alleati in Israele, tra l’opposizione, la cui visione – almeno per il momento – non coincide con quella di Smotrich di una distruzione della Cisgiordania in stile Gaza.

Piuttosto, la loro visione è quella di proseguire sulla traiettoria attuale, trasformando gradualmente i piccoli ghetti palestinesi sopravvissuti in Cisgiordania, intrappolati in un mare di insediamenti ebraici illegali, in mini-campi di concentramento: piccole repliche di Gaza prima della sua distruzione.

Queste sono le visioni contrastanti tra gli israeliani riguardo alla Cisgiordania: la reclusione assoluta dei palestinesi in una serie di gabbie contro il loro sterminio.

Questo è ciò che è veramente in gioco, nient’altro, nella lotta dell’Occidente per spodestare Netanyahu e difendere la sua leggendaria soluzione a due Stati.

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Jonathan Cook è autore di tre libri sul conflitto israelo-palestinese e vincitore del Premio Speciale Martha Gellhorn per il giornalismo.

da Middle East Eye

4 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO