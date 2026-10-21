Ucraina ai titoli di coda, l’Unione Europea barcolla

Qualcosa si muove nella direzione di porre fine alla guerra in Ucraina. Non è detto che arrivi al traguardo, ma si muove…

Il fatto accertato più evidente è la denuncia quotidiana che Zelenskij fa dopo ogni bombardamento: “i nostri alleati non ci hanno avvertito e dato il tempo di lanciare l’allarme”, ossia far scendere nei rifugi la popolazione e soprattutto i vertici di Kiev.

“Gli alleati” in questione sono però uno solo: gli Stati Uniti. Il sistema di assistenza e sorveglianza satellitare è Starlink, che è indispensabile sia per guidare gli attacchi in profondità dei droni ucraini, sia per segnalare quelli russi in arrivo.

Elon Musk ha mandato a quel paese Zelenskij ricordando che la gestione di quella parte della sua rete satellitare è stata ceduta per ovvi motivi al Pentagono (si chiama ora StarShield) e che comunque l’ex attore al comando è ora che si faccia da parte, lasciando il posto a qualcuno disposto a trattare.

Discorso simile fa ogni giorno anche Trump, dunque c’è poco da indovinare. Quando il mandante di un conflitto rivede i suoi progetti, per l’esecutore materiale non ci sono altre scelte che obbedire. Anche perché l’illusione che l’Europa – cioè: Gran Bretagna, Francia e Germania – potessero davvero sostituire Washington sul piano militare ed economico, si è rivelata per quel che era.

Che gli Stati Uniti in versione Obama-Biden siano stati “il mandante” della crisi ucraina fin da prima del Majdan (2014) è accertato da anni. Che abbiano cambiato idea solo con la seconda presidenza Trump, anche. Sottolineiamo “con la seconda”, perché dal 2016 al 2020 nulla era cambiato nella strategia Usa di espansione della Nato ad Est.

Quella strategia era stata più o meno entusiasticamente accettata dai paesi europei, i più scervellati tra i quali già sognavano “una Russia più piccola, più debole, divisa in tanti Stati” (come ripetuto pochi giorni fa da Kaja Kallas, che ormai non si rende più conto della gravità autolesionista di quel che dice). E’ una federazione, del resto, non il monolite dipinto dalla propaganda “europeista”.

Il cambiamento strategico ha portato gli Usa a muovere guerra unilaterale all’Iran, seguendo i raptus suprematisti israeliani, il che ha però gettato l’intero pianeta in una crisi energetica senza pari, che andrebbe risolta prima di far collassare intere economie.

Trump ha sicuramente una visione più ristretta degli interessi statunitensi, perché minore è la capacità egemonica sul resto del mondo. Ma soprattutto ha il problema urgente di far scendere rapidamente il prezzo dei carburanti nel suo paese, conditio sine qua non per portare a termine il suo mandato senza dover contrattare giorno per giorno con l’opposizione.

Non potendo disporre l’apertura di Hormuz e neanche quella di Bab el Mandab (lato Yemen, in mano agli Houthi), non resta che chiudere il conflitto ucraino e ricominciare a far circolare petrolio greggio e soprattutto diesel già raffinato proveniente dalla Russia.

L’unica cosa sul piano militare che ancora riusciva al regime di Kiev, però, era proprio il bombardamento con droni di raffinerie e depositi russi, ma grazie alla “guida” satellitare statunitense. Sei volte è arrivato da Washington il consiglio-ordine di non farlo più (per far scendere il prezzo del gasolio negli Usa, non per altro), e sei volte l’ex comico ha tirato innanz, spinto-sostenuto dal gruppo dei volenterosi imbecilli europei.

A quel punto i satelliti si sono quasi spenti, Kiev con controlla più né gli attacchi e meno ancora le difese, così ora si dice disposta a trattare.

Al di là dei ristretti orizzonti locali, però, la questione ucraina è ormai un problema mondiale strettamente connesso – causa petrolio e suoi derivati – con la crisi mediorientale. O si continuano queste guerre, e cade gran parte dell’economia globale, oppure si prova a darci un taglio.

Il campo di gioco riguarda non a caso i tre giocatori principali: Washington, Mosca e Pechino. Con la Casa Bianca così poco interessata tener conto di altri interessi da costringere i russi – i russi! – a ricordare che qualsiasi eventuale accordo deve comprendere gli ucraini, altrimenti è fuffa.

Oslo non ha ancora dato il Nobel a Trump, ma in questi giorni è tornata al centro di un tourbillon di incontri diplomatici. Protagonisti, per forza di cose, gli immobiliaristi di famiglia prestati alla politica estera: Witkoff e Kushner (il genero ultrasionista di Trump, che però segue “da remoto”). Subito dopo si sposterà a Mosca e sottoporrà a Putin un abbozzo di road map per chiudere quattro anni e mezzo di guerra.

Significativamente, però, il ministro degli esteri russo Lavrov è volato a Tehran per sottoporre all’omologo Araghci le idee per gestire il futuro del Golfo Persico e di Hormuz in modo congiunto, con Pechino garante e architetto dell’iniziativa.

La pace arriverebbe in quel caso quasi di certo, ma per gli Usa sarebbe anche la certificazione di una sconfitta strategica di proporzioni colossali. Del resto, se non sei più il padrone del mondo – e gli altri te lo fanno notare, nonché pesare – devi accettare di perdere qualcosa da qualche parte (puntando, purtroppo, a riprendersi l’intera America Latina, oltre che la Groenlandia con placet europeo).

Quali possano essere i contenuti del “piano” che Witkoff presenterà a Putin è ovviamente impossibile da sapere. Ma razionalmente ci sono alcuni punti che ci devono essere per forza, se si vuole concludere una accordo che stia in piedi, almeno per diversi anni.

Il primo riguarda un’intesa almeno di massima sull’assetto di sicurezza per tutti – Russia compresa – in Europa. Se non una “nuova Yalta” (1944), qualcosa che gli somigli molto. Il che implicherebbe, come minimo, il congelamento sine die dei mega-progetti di riarmo che stanno già ora – quando sono ancora allo stadio larvale – destabilizzando gli equilibri sociali europei.

Il secondo, ma centrale, è il posto e la dimensione della futura Ucraina. I confini stabiliti dalla guerra, al momento in cui le armi cesseranno di sparare, saranno difficilmente negoziabili ma anche difficili da “riconoscere ufficialmente”. La “soluzione coreana” – le due metà del Paese non hanno mai nemmeno firmato un trattato di pace, ma convivono in relativa tranquillità tra perenni tensioni – sembrerebbe ad un certo punto l’unica praticabile.

La ricostruzione del paese, per quanto “ridotto” territorialmente (e sperando che Polonia ed altri confinanti non accampino pretese), richiederà almeno un migliaio di miliardi e venti anni di lavori. Blackrock e altri fondi americani si sono già fatti avanti, ma naturalmente andranno concertati dei limiti ai “comportamenti” Usa, anche sul piano finanziario, evitando così di porre le premesse per nuove crisi.

Le garanzie da offrire alla Russia, su cui il Cremlino insisteva da almeno un decennio prima dello scoppio della guerra aperta, sono praticamente tutte in capo agli Stati Uniti. Stavolta, al contrario di Gorbacev, nessuno a Mosca si accontenterà di promesse verbali…

Sciolti, almeno parzialmente, questi nodi, il traffico di petrolio, gas e prodotti raffinati potrebbe tornare il ponte reale con gli interessi europei, facendo ovviamente tabula rasa non solo dei “discorsi” guerrafondai e “sanzionatori” che oggi dominano a Bruxelles e dintorni, ma soprattutto di buona parte della classe dirigente dell’Unione Europea, che si è dimostrata totalmente incapace di affrontare la realtà con un po’ di raziocinio.

Ma questo, ovviamente, è un compito che si devono assumere fin da subito i popoli europei. Questi idioti hanno fatto fin troppi danni, e sono disposti – si vedano le mosse di Parigi e Roma, tra coprifuoco e impiego dell’esercito – pure al golpe militare pur di non andarsene…

21 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO