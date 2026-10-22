Brasile. Bolsonaro e Lula sono testa a testa, secondo i sondaggi

Diciannove giorni dopo che i sondaggi hanno negato quasi tutti i sondaggi, Flávio Bolsonaro ha poco più di un punto dal vantaggio che aveva preso al primo turno. Il senatore del Partito Liberale (PL) ha concluso il 4 ottobre con quasi due punti di vantaggio su Luiz Inácio Lula da Silva, che Datafolha aveva classificato primo il giorno prima, e da allora la distanza si è ridotta settimana dopo settimana fino a quando il secondo turno del 25 ottobre è rimasto in parità tecnica.

Dietro la media ci sono movimenti che cambiano a seconda di chi pone la domanda, e i sondaggisti che hanno ripetuto la loro misurazione dopo il 4 ottobre non raccontano la stessa storia.

Nel sondaggio di Datafolha, Lula ha continuato a rimanere bloccato sullo stesso numero ed è stato Flávio a cedere. Il sondaggio di PoderData/Aya ha mostrato il contrario, con il presidente in ascesa e il senatore fermo, mentre il sondaggio AtlasIntel/Bloomberg ha registrato entrambi contemporaneamente.

Con questi dati, ci sono due spiegazioni che non vengono escluse: che Lula abbia aggiunto elettori indecisi e elettori di altri candidati, oppure che Flávio Bolsonaro abbia raggiunto il suo tetto dopo i risultati del primo turno. Distinguere l’uno dall’altro richiederebbe più giri di quanti ne restino prima di domenica.

Il contesto del 2022

Qualsiasi lettura di questi dati comporta un precedente: quello dei due primi turni consecutivi in cui i sondaggi brasiliani hanno sottovalutato il bolsonarismo.

Nel 2022, Jair Bolsonaro ha chiuso il primo turno con cinque punti di distanza rispetto a Lula, molto più vicino di quanto i principali sondaggisti avessero previsto, e ha perso il ballottaggio con meno di due punti. Quest’anno la sorpresa è stata ancora più grande, con il figlio al primo posto che nessuna delle grandi aziende gli aveva assegnato.

Per questo motivo è consigliabile confrontare ogni sondaggista con se stesso piuttosto che aggiungere misure che combinano interviste telefoniche, faccia a faccia e su internet.

Fatto questo confronto, il vantaggio del senatore Bolsonaro è rientrato nelle quattro aziende che hanno ripetuto la domanda dopo il primo turno. Vox Brasil, l’unico che ha portato Lula in vantaggio, è stato lasciato solo di fronte a quindici sondaggi che vedono Flávio in vantaggio di misura, e PoderData ha registrato un pareggio che è stato spezzato nel turno successivo.

Fine della scala 6×1

Nei primi giorni del ballottaggio, la campagna del Partito dei Lavoratori (PT) era dedicata a ricordare i successi dei governi di Lula, una scommessa che la giornalista Vanessa Martina-Silva ritenne ragionevole sebbene meno redditizia del previsto. A metà ottobre, sono iniziati annunci concreti.

Mercoledì 14, il Senato ha approvato la fine della scala 6×1, il regime di sei giorni di lavoro per un giorno di riposo, e ha fissato due giorni di riposo retribuiti con una graduale riduzione della giornata lavorativa.

Il giorno dopo, Lula ha promesso un emendamento affinché gli autobus urbani non addebiteranno più tariffe nei fine settimana e nei giorni festivi a partire dal 2027, se vincerà le elezioni e otterrà i voti al Congresso. Negli stessi giorni offrì di estendere il programma Pé-de-Meia agli studenti universitari a partire da quell’anno.

Flávio, che il 6 ottobre aveva proposto il lavoro a ore come alternativa alla fine del 6×1, ha scelto un altro terreno, quello della Corte Suprema Federale (STF) e quello di suo padre.

Domenica 18, in viale Paulista, ha promesso di nominare quattro giudici della corte contrari all’aborto e alla liberalizzazione delle droghe, e ha annunciato che Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per aver guidato un complotto, gli avrebbe messo la fascia presidenziale.

L’ombra del padre aveva già gravato su Copacabana una settimana prima, durante il raduno del 12 ottobre che ha riempito sette isolati di viale Atlântica, dove un manifestante lo ha detto senza esitazione. “Abbiamo un candidato alla presidenza della Repubblica, Flávio Bolsonaro, che minaccia di cambiare la Costituzione. Suo padre cercò di compiere colpi di stato”, ha detto. Ha poi accusato il senatore di voler cedere terre rare agli Stati Uniti, di cui il Brasile possiede la seconda riserva più grande al mondo secondo l’United States Geological Survey.

Primo sondaggio dopo il dibattito

La notte del 18, Lula e Flávio si sono incontrati faccia a faccia per la prima volta nella campagna, e l’unico sondaggio pubblicato successivamente non ha mostrato cambiamenti.

Real Time Big Data ha mantenuto i voti validi per il senatore, anche se quattro dei suoi cinque giorni di interviste sono stati prima del dibattito e la società stessa ha parlato di un pareggio tecnico.

Al di fuori dei numeri, Martina-Silva ha indicato Lula come vincitore del dibattito, contrariamente a gran parte della stampa, e ha citato i focus group esaminati dal giornalista Thais Bilenky. Lì, gli indecisi vedevano un presidente fuori forma e facile da provocare, ma erano spaventati dall’aggressività del senatore. In un altro gruppo, la derisione fu ben accolta dai bolsonaristi senza ottenere nuovi voti. “L’intimidazione può rivoltarsi contro chi la esercita,” ha commentato..

La columnist punta sul legame emotivo che milioni di brasiliani hanno con Lula e che, secondo lei, resiste alle critiche verso il governo. Ha ricordato il caso di Juliette, vincitrice del Grande Fratello Brasile che il pubblico ha adottato quando l’ha vista umiliata, per avvertire che mettere al centro il presidente potrebbe suscitare solidarietà anche tra coloro che non avevano intenzione di votare per lui. A Copacabana, la giornalista Ana Melo, che ha partecipato alla marcia con parte della sua famiglia, ha parlato di quel legame a modo suo. “Per me, Lula rappresenta le richieste del popolo, la lotta contro le disuguaglianze sociali e la promozione dell’istruzione.”

La caccia agli assenti

Con più di nove elettori su dieci decisi, secondo Real Time Big Data, la scelta dipende da chi è rimasto a casa il 4 ottobre. Lula ha chiesto ai militanti di andare a cercarli al suo evento dell’11 a San Paulo, anche se lo stesso sondaggio aveva rilevato giorni prima che il 40% di quegli assenti non prevede di votare nemmeno il 25 ottobre.

La destra ha fatto lo stesso conto e, una settimana dopo, ha risposto alla manifestazione di San Paulo con il “Bloquinho do 22”, una parata nello stile delle compagnie da carnevale, una festa che in Brasile è solitamente associata alla cultura popolare e alla sinistra. “La disputa è molto equilibrata. Dobbiamo cercare alcuni indecisi e mostrare la nostra forza anche dalla destra,” ha detto un sostenitore del senatore, tra preghiere, inno nazionale e un missile gonfiabile con la leggenda “Trump bombarda il Brasile.”

Più di un terzo degli elettori scarta Lula, un altro terzo scarta Flávio e poco più di uno su quattro non ne vuole nessuno, quindi c’è poco margine per la persuasione.

Nordest versus Sud

Sulla mappa Big Data in tempo reale, Lula domina il Nordest e vince tra donne, la gente sopra i 60 anni, i cattolici e le famiglie più povere, mentre Flávio conquista il Sud e il Centro Ovest, prevale nel Sud-Est e aggiunge la maggioranza degli evangelici e di coloro che guadagnano più di cinque salari minimi. Il Nord, con il margine più breve, è l’unica regione in disputa.

Per raggiungere quegli elettori, la campagna di Lula ha suddiviso il suo messaggio in segmenti, dal lavoratore legato alla scala 6×1 all’utilizzatore dell’autobus. Quello di Flávio si basa su idee ampie come la famiglia o la patria, che raggiungono un elettorato con maggioranza bianca e classe medio-alta senza confinarsi in quei settori.

A San Pauolo, diversi di coloro che erano stati consultati da teleSUR non sapevano come spiegare il programma del candidato, e anche così non dubitavano del loro voto. “Ho dei valori. La ragione migliore per essere qui è la mia famiglia e la patria,” ha detto uno di loro.

Venerdì 23, su TV Globo, i candidati potrebbero vedersi per l’ultima volta prima di un elettorato che ha già finito di decidere. Dei cinque punti che Flávio aveva dopo il primo turno, adesso ne ha poco più di uno, meno del margine di errore di quasi tutti i sondaggi che cercano di anticipare cosa accadrà domenica.

22 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO