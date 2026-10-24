Palestina. Reazione militare palestinese, morti e feriti tra i soldati israeliani

L’esercito israeliano ha annunciato ieri che due soldati sono stati uccisi nella giornata di venerdi in una sparatoria ad Al Khalil, vicino a Hebron aggiornando i precedenti resoconti che riportavano che i soldati erano rimasti solo feriti durante lo scontro.

Altri tre soldati sono rimasti gravemente feriti e tre moderatamente feriti, secondo la dichiarazione dell’esercito riportata dall’agenzia turca Anadolu.

Le forze di occupazione israeliane hanno ucciso i due attaccanti palestinesi durante lo scontro di fuoco al posto di blocco Farsh al-Hawa vicino alla Route 35.

Lo scontro è durato più di 20 minuti, secondo i resoconti riportati da Quds News Network (QNN). Le prolungate sparatorie hanno complicato l’evacuazione dei soldati feriti, con le squadre di emergenza israeliane che hanno utilizzato un’ambulanza corazzata per raggiungerli.

L’esercito ha annunciato la chiusura totale di Hebron e di diverse città palestinesi circostanti.

Dopo la sparatoria e l’inasprimento delle misure militari israeliane, un palestinese è stato gravemente ferito dalle forze di occupazione israeliane a Dura, a sud-ovest di Hebron, secondo quanto riportato da QNN.

Fonti locali hanno riferito che le truppe sono entrate nella città e hanno istituito un posto di blocco militare nell’area centrale di Dur Al-Alam, limitando la mobilità dei palestinesi.

I soldati hanno poi sparato munizioni vere contro un veicolo, colpendo il conducente palestinese al petto. Un ambulanza lo ha trasferito in ospedale, dove le sue condizioni sono state descritte come critiche.

A Hebron, le forze di occupazione israeliane hanno arrestato tre palestinesi durante le incursioni nelle aree di Al-Jalda e Shaab Al-Malh.

Le truppe di occupazione hanno intoltre perquisito le case appartenenti alla famiglia Al-Ja’ba e hanno detenuto e aggredito residenti, secondo fonti locali citate da QNN, hanno inoltre continuato a chiudere le strade principali e secondarie e a inasprire le restrizioni ai posti di blocco, interrompendo l’accesso dei residenti ai luoghi di lavoro, alle scuole e ad altre destinazioni.

Il posto di blocco Farsh al-Hawa si trova all’ingresso nord-occidentale di Hebron, accanto alla Route 35 e alla rete stradale che serve gli insediamenti illegali di Telem e Adora.

Secondo QNN, il valico è diventato la via più importante per i palestinesi che entrano e escono da Hebron dopo che le forze di occupazione israeliane hanno chiuso altri ingressi della città dopo l’ottobre 2023.

Nel 2026, le autorità israeliane hanno spostato il cancello del posto di blocco circa 200 metri più all’interno della città e hanno rafforzato la posizione con sale di osservazione, barriere in cemento e telecamere di sorveglianza, ha riferito la testate.

Il posto di blocco collega Hebron con le città occidentali, tra cui Beit Kahil, Tarqumiya e Idhna, rendendo la sua chiusura un elemento significativo per la migrazione attraverso il governatorato.

Le ultime chiusure e raid avvengono quattro giorni prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre e in un contesto di continue operazioni militari israeliane e attacchi da parte di coloni ebrei israeliani illegali in tutta la Cisgiordania occupata.

24 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO