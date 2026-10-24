Bolivia. Luisa Gonzales arrestata dal narco-governo di Noboa

La destra narco-dittatura sostenuta dagli Stati Uniti in Ecuador ha arrestato la candidata presidenziale Luisa González, del movimento correista di sinistra, con accuse fabbricate ad arte.

Questo è avvenuto dopo che il regime narco dell’Ecuador ha bandito il principale partito di opposizione di sinistra.

L’Ecuador è governato dal dittatore Daniel Noboa, figlio del miliardario oligarca più ricco del paese, e stretto alleato di Donald Trump.

È stato ammesso persino da alcuni organi di stampa occidentali mainstream che la famiglia Noboa è profondamente coinvolta nel traffico di cocaina e collabora strettamente con reti di criminalità organizzata.

Questo avviene a 5 mesi dalle prossime elezioni in Ecuador, e dopo il divieto dell’organizzazione politica “Rivoluzione Cittadina” e la persecuzione della maggioranza dei suoi dirigenti.

Ecco la democrazia liberale in azione quando si è di sinistra: o si vince, o si finisce morti o in prigione. Nessuna alternativa.

Evo Morales: “Esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro assoluto sostegno alla compagna Luisa González, ex candidata presidenziale dell’Ecuador, ingiustamente detenuta da stamattina presto. Luisa, Raúl Castro e molti altri compagni sono vittime di un piano regionale di persecuzione per eliminare i riferimenti di sinistra, criminalizzare i movimenti sociali e proscrivere le forze popolari.

Proprio come negli anni ’70, quando gli Stati Uniti hanno articolato le forze militari per perseguire la sinistra nel nome della lotta contro il comunismo, oggi utilizzano il pretesto del narcoterrorismo per coordinare la persecuzione giudiziaria e politica.

Cambiano i pretesti ma mantengono l’obiettivo: perseguire coloro che lottano per la sovranità per imporre governi sottomessi all’impero.“

24 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO