Le fabbriche dell’automotive riaprono in ordine sparso

La Fca in Italia e in Europa riapre oggi i suoi stabilimenti. In Italia riaprono: Melfi, Pomigliano, Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena, in Serbia: Kragujevac, in Polonia: Tychy

Le fabbriche della Fca invece negli Stati Uniti e in Canada resteranno chiuse fino al 14 aprile per il coronavirus.

Sempre negli Usa La Ford farà ripartire la produzione “in alcuni impianti chiave”. In una nota, la casa automobilistica ha specificato che introdurrà delle misure di sicurezza aggiuntive per proteggere i lavoratori quando queste fabbriche riapriranno: l’intenzione è far ripartire la produzione il 6 aprile nell’impianto di Hermosillo, in Messico, e una settimana dopo, il 14 aprile, in quattro impianti statunitensi. La scorsa settimana, la Ford aveva annunciato la chiusura di tutti gli impianti per due settimane, a causa del coronavirus.

Tornando in Italia si segnala che la Magneti Marelli ha esteso al 3 aprile la sospensione della produzione nelle sue fabbriche per l’emergenza coronavirus. Lo comunica la società, sottolineando che “in relazione alla sospensione temporanea delle attività produttive nella maggioranza degli stabilimenti europei, annunciata il 19 marzo, questa misura sarà estesa anche nel corso della prossima settimana, fino al 3 aprile”.

La Ferrari prevede invece di riaprire la produzione il 14 aprile, a condizione che sia garantita la continuità della catena di fornitura. A fronte della grande incertezza e dell’imprevedibilità causata dal Covid-19, la società “sta adottando tutte le misure più appropriate per assicurare il benessere e la salute dei suoi dipendenti, nell’interesse di tutti i suoi azionisti”.

La Fca si è dunque sbrigata a far ripartire la produzione in Italia e in Europa, prima ancora che negli Stati Uniti. Vedremo come reagiranno gli operai.

27 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO