Marghera. Esplosione in fabbrica chimica. Operai feriti, abitanti chiusi dentro casa

Una enorme nube nerissima da ore si è alzata questa mattina dalla 3V Sigma, una fabbrica di produzioni chimiche a Marghera, e si sta spostando verso Padova.

Le autorità hanno fatto subito scattare il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche e la stessa amministrazione comunale ha invitato la popolazione locale a chiudersi in casa e a tenere le finestre chiuse.

Al momento sappiamo che ci sono almeno due lavoratori feriti di cui uno in condizioni gravi. Sono anni che le condizioni di lavoro di quella fabbrica vengono denunciate per irregolarità negli stoccaggi. Lo scorso luglio c’era stato uno sciopero di 12 ore per chiedere più sicurezza, per riparare le linee antincendio una volta al mese, e parti dell’impianto neppure risultavano illuminate.

Siamo di fronte all’ennesimo disastro ambientale e attentato alla salute dei lavoratori, ora basta.

