Solidarietà ad Aboubakar Soumahoro contro le minacce di razzisti e fascisti

Alle minacce di razzisti e fascisti contro il nostro dirigente Aboubakar Soumahoro risponderemo con le mobilitazioni di massa afferma in un comunicato l’Usb.



L’Unione Sindacale di Base denuncia le pesanti minacce, pubblicate sul gruppo facebook “Matteo Salvini e Giorgia Meloni per una Italia sicura e stabile”, contro il dirigente sindacale dell’Usb Aboubakar Soumahoro, da sempre impegnato contro il razzismo e nella denuncia delle condizioni schiavistiche in cui sono costretti a lavorare centinaia di migliaia di braccianti italiani e immigrati nelle campagne del nostro paese, senza differenze tra nord e sud.

Le minacce comparse su questo gruppo facebook testimoniano l’arroganza e l’idiozia dei razzisti, dei fascisti e dei sovranisti d’accatto. “A questi beceri figuri sapremo rispondere nei modi e nei termini dovuti con le mobilitazioni di massa antirazziste e antifasciste”.

Le minacce e gli insulti ad Abou arrivano nei giorni dell’anniversario dell’uccisione di Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista Usb. Soumaila è stato commemorato martedì 2 giugno con una cerimonia a San Calogero (Vibo Valentia), proprio nel punto in cui due anni fa fu ucciso dalle fucilate di Antonio Pontoriero.

Una delegazione del Coordinamento lavoratori agricoli USB ha deposto un mazzo di fiori sul luogo dell’omicidio, nell’ex fornace La Tranquilla, discarica clandestina per i rifiuti tossici.

La cerimonia era stata chiusa proprio da Aboubakar Soumahoro “Se schiavitù vuol dire privazione della libera affermazione dell’essere umano, allora in Italia ci sono elementi di schiavitù” – ha detto Abou – “Per la promessa che abbiamo fatto alla madre di Soumaila Sacko quando abbiamo riportato il suo corpo in Mali (non fermatevi, non fermiamoci, perché la memoria di nostro figlio va tutelata, perché le sue battaglie non muoiano con lui, ci disse); per il giuramento che abbiamo fatto di non abbandonare la lotta iniziata da suo figlio; perché non accada ad altri quello che è successo a lui; per Soumaila e tutti gli altri invisibili, noi presto porteremo i nostri stivali a Roma, per far vedere al governo il fango della nostra miseria”.

