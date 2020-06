Napoli. Martedi tutti in tribunale contro il licenziamento di Giuliano

Giuliano Granato, operaio licenziato è uno dei coordinatori nazionali di Potere al Popolo, e per anni si è occupato dei diritti dei lavoratori nella Camera Popolare del Lavoro – Napoli.

Giuliano è, anzi era, un giovane lavoratore di una delle tante fabbriche di Arzano, ma a maggio del 2019 l’azienda per cui lavorava, la Klevers, decide di licenziarlo a causa della sua attività di RSA (Rappresentante Sindacale Aziendale) dell’USB, mascherando il motivo del licenziamento con un sempre valido “calo di fatturato”.

Ma Giuliano non è solo, perché dal giorno del suo licenziamento in tutt’Italia è sbocciata la solidarietà!

La lotta adesso è arrivata nelle aule di Tribunale: martedi mattina, alle ore 9.30, saremo tutte e tutti in presidio al Tribunale di Napoli Nord ad Aversa! Raccontiamo la storia di Giuliano, continuiamo a lottare contro il suo ingiusto licenziamento, sosteniamo i diritti di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici!

