I lavoratori dell’Alitalia si prendono l’attenzione dovuta

Si erano convocati questa mattina in piazza della Repubblica per una nuova manifestazione, questa volta diretta al Ministero dell’Economia, ma polizia ha impedito il corteo. Avrebbero fatto passare solo una delegazione di sindacalisti.

Le lavoratrici e i lavoratori dell’Alitalia (continuiamo a chiamarla così piuttosto che con la mistificazione di ITA, ndr) non si sono però persi d’animo.

Hanno letteralmente occupato la stazione della metro Repubblica e poi l’hanno utilizzata per andare al Ministero per inchiodare il governo alle sue responsabilità sui quasi 8mila licenziamenti e lo smantellamento di fatto della compagnia di bandiera.

Si apprende intanto che nove lavoratori, che avevano preso parte al blocco della Roma-Fiumicino in prossimità dell’aeroporto il 24 settembre scorso nell’ambito dello sciopero dei lavoratori Alitalia, sono state denunciate dalla Digos in seguito all’analisi dei filmati del blocco sull’autostrada: quattro sono accusati del reato di resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, uno per resistenza a pubblico ufficiale e un sesto sia per resistenza che per blocco stradale.

Seguono aggiornamenti.

