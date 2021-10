Alitalia-ITA, verso il 15 ottobre: assemblee aperte e presidio permanente

Per questi motivi, riteniamo che nei prossimi giorni l’aeroporto di Fiumicino debba diventare il centro di attenzione per tutti coloro che lavorano o hanno lavorato in Alitalia e per tutti coloro che tengono al rispetto delle leggi a partire dal patrimonio che l’articolo 2112 rappresenta per tutti coloro i quali non accettano licenziamenti nel terzo mercato europeo, non tollerano alcun tipo di discriminazioni, difendono il contratto nazionale e pensano che un’azienda pubblica non può proporre salari e contratti inferiori al livello di Ryanair.