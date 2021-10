Il Tribunale ratifica i licenziamenti alla Gianetti

Diversamente da quello di Firenze, il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso contro i licenziamenti alla Gianetti di Ceriano Laghetto.

La sentenza, è stata depositata ieri e lasciando di stucco i lavoratori che speravano molto nell’intervento del Tribunale per bloccare un’operazione contestata da più parti soprattutto per le modalità. La speranza era che il Tribunale di Monza si esprimesse come qualche settimana fa si è espresso quello di Firenze sulla vicenda Gkn di Campi Bisenzio, per alcuni aspetti molto simile a quella di Gianetti Fad Wheels.

Era il 3 luglio scorso, due giorni dopo lo sblocco dei licenziamenti deciso dal governo, quando di sabato mattina l’azienda aveva comunicato con una nota diffusa inizialmente via Internet la chiusura immediata dello stabilimento con la messa in ferie di dipendenti dello stabilimento di Ceriano Laghetto. Successivamente si è arrivati alla procedura di licenziamento per 152 lavoratori.

Da allora non c’è stata alcuna possibilità di trovare un accordo tra le parti e la negoziazione si è conclusa senza intesa, così che dal 20 settembre scorso i licenziamenti sono stati formalizzati con le lettere individuali inviate ai lavoratori, i quali sono in presidio permanente davanti alla fabbrica da luglio.

Il Tribunale di Monza nella sentenza, afferma che “l’azienda ha inoltrato il 3 luglio scorso alle sigle ricorrenti “compiuta comunicazione scritta di avvio della procedura di licenziamento collettivo da intendersi “preventiva” alla riduzione del personale, non già a qualunque altra comunicazione con i lavoratori”.

