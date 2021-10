Roma. Manifestazione sindacale vietata dalla Questura

La Questura di Roma ha vietato la manifestazione convocata per questa mattina a piazza Santi Apostoli. L’Usb annuncia ricorso al Tar.



La Questura di Roma ha vietato la manifestazione indetta per venerdì mattina in piazza Santi Apostoli dall’Unione Sindacale di Base contro i dpcm che rendono obbligatorio il green pass per i lavoratori.

La notifica scritta della Questura a USB è arrivata in extremis nel pomeriggio di oggi, dopo una telefonata informale che mercoledì mattina aveva di fatto vietato la manifestazione, prevista in forma statica. Un vero e priorio sfregio alla Carta Costituzionale e ai diritti del cittadino.

Dopo un successivo via libera, e la nuova convocazione da parte di USB della manifestazione, è arrivato l’ordine scritto della questura, riassumibile in, buoni e zitti. Nelle motivazioni della Questura c’è scritto che visti i temi del presidio, cioè i servizi pubblici messi in pericolo dai dpcm e la richiesta di tamponi gratuiti per i lavoratori, c’era il rischio di un afflusso maggiore e imprevedibile rispetto alle presenze annunciate da USB. Di qui il divieto.

USB protesta contro questo ennesimo atto d’imperio, denuncia il clima in cui vengono adottate queste decisioni senza precedenti, annuncia ricorso d’urgenza al Tar contro il provvedimento.

22 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO