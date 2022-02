La Federazione sindacale di Lugansk ringrazia USB per il sostegno al Donbass

Cari amici! Cari compagni!

La Federazione Sindacale della Repubblica Popolare di Lugansk a nome dei sindacati vi esprime una sincera gratitudine per il sostegno ai cittadini del Donbass.

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha firmato i decreti che riconoscono la sovranità, l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk.

Abbiamo aspettato questo momento per otto anni; è il doppio del tempo che il popolo sovietico ha aspettato la vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Le nostre speranze e i nostri sogni si sono avverati quando la Repubblica Popolare di Lugansk è stata riconosciuta dal più potente e grande paese – la Federazione Russa! Il riconoscimento del Donbass significa la speranza di un futuro migliore per decine di milioni di persone.

Purtroppo la reazione di Kiev al riconoscimento è stata l’intensificazione dei bombardamenti sui nostri territori. Ha intrapreso la strada dello spargimento di sangue, della violenza e dell’illegalità.

L’Ucraina non riconosce nessun’altra soluzione al conflitto nel Donbass se non quella militare. Per evitare vittime civili e prevenire un disastro umanitario nel Donbass, la Russia ci sta aiutando a respingere l’aggressione delle forze armate ucraine.

Ora il sostegno di altri paesi, della comunità sindacale internazionale è molto importante per noi.

Grazie per aver mostrato la vostra solidarietà, per averci offerto il vostro aiuto in tempi difficili.

Insieme siamo forti, insieme supereremo tutto!