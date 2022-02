FSM: l’attacco russo deve cessare ora, sciogliere la Nato e avviare un dialogo reale

Nel 1999, nel cuore dell’Europa, la NATO, gli USA, l’UE e i loro alleati hanno bombardato la Jugoslavia. Oggi, nel 2022, la Russia attacca l’Ucraina in una guerra ingiusta e distruttiva.

Tuttavia, dove sono nascosti tutti coloro che nel 1991 cercavano di persuadere tutti i popoli che la dissoluzione dell’Unione Sovietica e i rovesciamenti nei paesi dell’Europa orientale avvenivano a favore della sicurezza internazionale e della pace globale?

La verità era diversa quando c’era l’Unione Sovietica, c’era un “contrappeso”, c’era un potere forte veramente a favore della pace e dell’amicizia tra i popoli. Dopo i rovesciamenti, l’equilibrio internazionale di potere è cambiato drasticamente. NATO, USA, UE hanno condotto guerre in Iraq, Afghanistan, Siria, Libia, Yemen, Armenia, ecc.

La vera conclusione è una e una sola. Il rovesciamento del socialismo nei paesi dell’Europa orientale ha causato solo afflizioni.

La Federazione Sindacale Mondiale esige la fine della guerra in Ucraina adesso. L’attacco russo deve cessare ora, la NATO deve essere sciolta ora e si deve avviare un dialogo reale.

Assicuriamo ai sindacati affiliati alla WFTU nel Donbass che sosteniamo gli sforzi per garantire il loro diritto a decidere da soli per il loro presente e il loro futuro. La Federazione sindacale era e rimane contro le pratiche fasciste del governo ucraino che è una marionetta degli USA e della NATO.

I popoli della Russia, dell’Ucraina e di tutti i paesi dovrebbero fare sforzi quotidiani per sviluppare la pace attraverso relazioni di amicizia e solidarietà. La nostra lotta comune contro le contraddizioni imperialiste deve e può fermare le guerre imperialiste.

In Europa due guerre, un risultato

25/02/2022 09:47

