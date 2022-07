Scattano gli scioperi spontanei nei magazzini della logistica

A seguito dell’operazione di polizia che da questa mattina ha colpito con misure cautelari sindacalisti attivi nel settore della Logistica, fra cui dirigenti dell’Unione Sindacale di Base che da anni lottano contro lo sfruttamento in quel settore, subito sono scattate le mobilitazioni e gli scioperi in solidarietà nei magazzini e negli hub della logistica in tutta Italia.

Di seguito foto e video.

19 Luglio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO