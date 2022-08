Perché la Flat Tax è una fregatura per i lavoratori

Maria fa la commessa part time presso il supermercato di un’azienda della Grande distribuzione. Maria non fa il Part Time per scelta, il suo è un Part Time involontario, assunta così per esigenze organizzative, che lei ha accettato perché ha bisogno di lavorare.

Quello da lavoro dipendente è il suo unico reddito ed è di 15.000 euro all’anno. Maria ha una tassazione sul reddito del 23% con una detrazione da lavoro dipendente di 1.880 euro, per cui applicando il 23% ai 15.000 euro si avrà una tassazione (IRPEF) di 3.450 euro a questi dobbiamo sottrarre le detrazioni di 1.880, avremmo così 3.450 – 1.880 = 1.570 euro la tassazione sul reddito di Maria.

Cosa succede a Maria in caso di Flat Tax al 15%? (Versione Lega).

La Flat Tax, cioè la Tassa Piatta come la chiamerebbero quelli di FdI, in quanto tale – cioè “piatta” – non prevede detrazioni, quindi Maria al suo reddito di 15.000 euro si vedrebbe applicare il 15% di tassazione ma senza più detrazioni cioè 2.250 euro, 680 euro in più rispetto a quella attuale.

Poi c’è Antonio, dirigente della stessa azienda di Maria. Antonio ha un reddito da lavoro dipendente di 75.000 e con il sistema attuale paga 25.150 euro di IRPEF, con la Flat Tax la sua trattenuta IRPEF diventerà di 11.250 euro, cioè una riduzione di 13.900 euro.

Ecco la Flat Tax, Maria commessa Part Time ci rimetterà 680 euro, Antonio dirigente ci guadagnerà 13.900 euro. Non c’è equità ma uno spropositato sbilanciamento in favore dei redditi più alti, senza considerare poi le conseguenze sulla spesa sociale in seguito alle minori entrate.

*da Facebook

