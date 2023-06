Vigilanza privata. Dopo 7 anni contratto con elemosina da 0,28 centesimi l’ora!

Sono stati necessari oltre sette anni di contrattazione e decine di incontri per partorire un rinnovo contrattuale che assomiglia più ad un’elemosina che ad un vero adeguamento contrattuale. D’altronde, non ci aspettavamo altro dai sindacati Cgil Cisl Uil che da troppi anni ci hanno abituato a rinnovi contrattuali al ribasso e al mero accompagnamento delle decisioni padronali.

È successo anche questa volta: 140 euro è ‘’aumento determinato dopo anni di contrattazione. In realtà, sono solo 120 se si considera che saranno sottratti i 20 euro di vacanza contrattuale non più dovuta; 120 euro lordi che saranno erogati in ben 5 tranches e in 4 anni. Ben 0,28 centesimi di aumento orario!

Un risultato a dir poco ridicolo e, allo stesso tempo, scandaloso. Un aumento che non consente di recuperare nemmeno la perdita del potere d’acquisto determinato dal tasso d’inflazione (ormai al 12%) che divora il misero salario previsto dal CCNL.

Quello che risulta altrettanto sconcertante sono i comunicati apparsi nelle bacheche istituzionali dei sindacati della triplice che hanno esultato per questo osceno risultato. Un meschino tentativo di auto-celebrare il proprio fallimento agli occhi di migliaia di lavoratori che da giugno 2023 (entrata in vigore dell’ipotesi di accordo) dovranno fare i conti – ancora una volta e per molti anni – con una contrattazione priva di tutele e che nega loro un equo compenso.

No, non è un risultato accettabile e non assicura alcun significativo aumento salariale, contrariamente a quanto sbandierato nelle pagine internet dei firmatari. È proprio la logica del “meno peggio”, ormai cara a queste organizzazioni, che ha condotto il settore al collasso.

Questo accordo è l’ennesimo contratto che regala ai padroni la possibilità di continuare a sfruttare 100.000 lavoratori e lavoratrici del settore.

È giunto il momento di scegliere da quale parte stare e di dire basta a questi sindacati che da trent’anni mortificano il lavoro. È giunto il momento di sottrarre la contrattazione ai sindacati confindustriali che proclamano la lotta in difesa dei lavoratori, salvo proseguire con blande manifestazioni auto-rappresentative e prive di incisività che conducono soltanto allo sfacelo contrattuale.

Nelle prossime giornate avvieremo alcune iniziative per aprire una discussione e un confronto con lavoratori e delegati sul contratto appena sottoscritto e sulle possibili alternative.

Costruiamo una proposta alternativa a questo contratto. Facciamolo insieme.

USB Unione Sindacale di Base

Coordinamento Vigilanza Privata

*****

Rinnovato il peggior Ccnl d’Italia: 28 cent in più l’ora

Leonardo Bison

E’ arrivata la sera del 30 maggio la notizia del raggiunto accordo per il rinnovo del contratto collettivo vigilanza privata e servizi fiduciari, scaduto da 8 anni.

Contratto ormai noto per le sue retribuzioni al di sotto della soglia di povertà – come sancito anche da diversi tribunali – fino a 4,60 euro lordi orari, e applicato ormai, nonostante il mancato rinnovo, a oltre centomila persone in Italia, anche per via del fatto che, a differenza di molti contratti “poveri”, è stato firmato nel 2013 anche da Cgil e Cisl. Formalmente, insomma, non è un contratto “pirata”.

Il rinnovo era atteso, dunque, ma il contenuto ha fatto arrabbiare i più: solo pochi spiccioli di aumento (140 euro lordi spalmati in 4 anni), e solo per il livello più diffuso, partendo da una base di 650 euro netti mensili. E 400 euro una tantum per le guardie giurate (la vigilanza, se armata, è pagata meglio nel contratto).

Nel 2013 la firma del Ccnl servì, si disse, per consentire “’emersione di un settore privo di regolamentazione” col reciproco impegno ad aumentare le tabelle salariali dei livelli più bassi.

Non è andata così, e il contratto nel frattempo si è diffuso a macchia d’olio nelle università, negli nei musei, nei ministeri, con forzature atte ad applicarlo ad attività che poco hanno a che fare con la vigilanza non armata, in sostituzione del già povero contratto Multiservizi (7eurolordi orari).

Dal 2018 è ormai la regola che i Tar, quando interpellati, giudichino contrari all’articolo 36 della Costituzione i tre livelli più bassi del contratto (D, E, F), che valgono rispettivamente 930, 876 e 797 curo lordi al mese (la quattordicesima, peraltro, non è prevista),

Che la trattativa non fosse facile era noto. Tra 2022 e 2023 si erano succedute manifestazioni e scioperi, per sbloccare un’intesa che le associazioni datoriali tenevano in stallo: l’11 gennaio scorso si era giunti all’ennesima rottura del tavolo di trattativa, cui seguirrono presidi e scioperi in tutto il paese ma soprattutto, a marzo, una class action di Filcams Cgil e Fisascat Cisl per ottenere la disapplicazione delle tabelle retributive più basse del contratto, e un esposto a tutte le procure d’Italia di Uiltucs con lo stesso intento.

Stupisce allora che la bozza di accordo firmata martedì da Cgjl, Cisl, Uil e “padroni” – Anivip, Assiv, Univ, Legacoop, Agci, Confcooperative – preveda solo un aumento di 140 curo in 4 anni per il livello D (il più diffuso), la cancellazione del solo livello F, e nessun aumento per il livello E.

Seguirà naturalmente una contrattazione di secondo livello, ma i tratti dell’accordo sono chiari.

Per i sindacati firmatari la proposta “assicura incrementi salariali significativi e miglioramenti normativi per le lavoratrici e i lavoratori del settore”.

Ma le proteste di questi mesi non avevano certo come obiettivo i pochi euro ottenuti, specie con l’inflazione di questi ultimi due anni, Insomma, i lavoratori non hanno gradito e in poche ore i profili social dei sindacati sono stati sommersi da critiche: “140 euro? Solo di scioperi ne abbiamo persi al meno 200, vergognatevi!” scrive più d’uno.

I commenti al post sull’accordo sono stati blocati nei social di Filcams, Fisascat e Uiltucs, mentre i sindacati che non hanno mai firmato il contratto attaccano.

“Ci aspettavamo un accordo al ribasso, dato il contesto. Ma così poco ha sorpreso anche noi”, dice Vincenzo Lauricella di Usb Vigilanza Privata. “Come si può celebrare un aumento di 0,28 centesimi orari?’

“Contratti simili non vanno discussì, vanno disdetti” rincara Marco Zanotto di Ad] Cobas.

Tra i lavoratori prevale lo sconforto. “A Roma abbiamo fatto 8 scioperi in 8 anni”racconta Marco, che è passato suo malgrado ai servizi fiduciari con l’ultimo appalto, due anni fa. “Io credo che ci saranno tantissime disdette dal sindacato, Non riu sciamo a spegarcelo”.

Contattati dal Fatto, isindacati firmatari non hanno risposto sui criteri che hanno portato alla firma. Ma se questo è l’accordo dopo anni di trattative, appare evidente una volta di più come la contrattazione collettiva, senza una legge sul salario minimo, non sia più in grado in Italia di garantire retribuzioni minime dignitose.

* da Il Fatto Quotidiano

2 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO