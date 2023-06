I lavoratori del trasporto aereo manifestano oggi a Roma, per il lavoro e per il reddito

I lavoratori Alitalia, ITA, Swissport e Atitech manifestano oggi giovedì 15 giugno alle 10 in piazza Santi Apostoli a Roma con l’Usb, per ricordare al governo e alla politica che gli impegni vanno mantenuti e che non si può fare finta di nulla davanti ai circa 3500 lavoratori rimasti fuori dal perimetro ITA.

Le richieste sono quelle già ribadite in più occasioni e continueremo a ripeterle per ricordare alla classe politica e a quella prenditoriale che migliaia di lavoratori rimangono in attesa di risposte.

Vogliamo:

– il diritto al lavoro e al reddito per tutti i cassintegrati Alitalia;

– il ripristino dell’integrazione del salario all’80%;

– l’estensione della Cigs fino al termine del piano ITA;

– l’annullamento di ogni ipotesi di licenziamento;

– il ritiro della richiesta INPS di restituzione degli ammortizzatori sociali.

15 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO