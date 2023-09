Omicidio sul lavoro. Prosegue in tutta Italia la raccolta di firme sulla legge

La raccolta firme per la Legge di Iniziativa Popolare che introduce il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro prosegue con grande successo, sono già centinaia le firme raccolte online a poche ore dall’apertura della procedura, mentre in migliaia hanno firmato e stanno firmando ai banchetti organizzati nei posti di lavoro e nelle piazze di tutta Italia.

USB e Rete Iside, che fanno parte del comitato promotore della legge insieme ad altri soggetti politici e sociali, continuano la campagna e rilanciano: dopo le importanti iniziative di inizio settimana ci saranno ancora raccolte firme e banchetti in decine di posti di lavoro.

Ricordiamo inoltre che è possibile firmare online e contribuire con una donazione alle spese per la campagna.

Le iniziative di fronte ai posti di lavoro saranno ancora decine, segnaliamo il banchetto di fronte alla ditta L’Orditura SRL, dove perse la vita la giovane Luana D’Orazio.

Giovedì 7 sarà una giornata dedicata alla raccolta firme anche all’Ex Ilva di Taranto: i banchetti in Acciaierie D’Italia si terranno dalle ore 5:30 continuando nella mattinata. Ai cancelli dello stabilimento tarantino sarà presente anche Amedeo Zaccaria, padre di Francesco, operaio Ex Ilva ucciso sul lavoro a 29 anni a causa della scarsa manutenzione della gru su cui si trovava il 28 novembre 2012 e dalla quale fu scaraventato in mare. Come, purtroppo, in molti altri casi per risparmiare erano state rimosse misure di sicurezza che avrebbero potuto salvare la vita di Francesco.

Venerdì 8, invece, si terranno due importanti iniziative ai porti di Livorno e Trieste, al primo appuntamento al Varco Valessini alle ore 13:00, mentre nello scalo portuale triestino la raccolta durerà tutta la giornata, dalle ore 9:00. Sempre Venerdì si terrà anche un banchetto all’aeroporto di Malpensa, in occasione dello sciopero dei lavoratori del trasporto aereo, al Terminal 1 dalle 10:00 alle 13:00.

Le iniziative nelle varie città italiane per la raccolta firme della Legge di iniziativa popolare che introduce il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro

Piemonte

Torino: Venerdì 9, ITT NOVITEK, via delle Fabbriche 14 Palazzo Grosso, ore 14:00

Lombardia

Milano: Mercoledì 6, mercato di via Padova, 9:00 – 12:00

Giovedì 8, piazza XXIV Maggio, 18:30 – 21.30

Cremona: Sabato 9, mercato, 10:00 – 13:00

Varese: Venerdì 8, Malpensa, Terminal 1 in occasione dello sciopero del trasporto aereo dalle 10:00 alle 13:00

Sabato 9, Gallarate, via Pegoraro angolo via Riva dalle 18 alle 21

Friuli Venezia Giulia

Venerdì 8, Porto di Trieste, 9:00 – 19:00

Liguria

Genova: Mercoledì 6, ore 17:00, Piazza Montano

Venerdì 8, ore 9:00, Largo Gozzano

Emilia Romagna

Bologna Mercoledì 6, Università di Bologna, Piazza Scaravilli, 11:30 – 15:00

Giovedì 7, Toyota, Via Persicetana Vecchia 10, 7.00 – 9.00 / 11.30 – 14.00

Giovedì 7, Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus, 11.30 – 15.00

Venerdì 8, Circolo Giuseppe Dozza, Via San Felice 11/d, ore 11.00 – 14.30

Marche

Ascoli Piceno Giovedì 7 Via Cino del Duca (adiacente a Piazza del Popolo) 17.30 – 20.00.

Toscana

Pisa: Martedì 5, ore 12:00 – 14:00 – Geofor, via di Granuccio, 1

Venerdì 8, ore 12:00 – 14:00 – CNR Pisa – davanti all’auditorium- via Moruzzi, 1

Carrara: Giovedì 7, dalle ore 16:00 Lega dei Cavatori – Piazza Duomo

Prato : Mercoledì 6, Montemurlo, L’Orditura Srl, stabilimento dove ha perso la vita Luana D’Orazio

Firenze Giovedì 7, Nuovo Pignone, Via dei Perfetti Ricasoli 78

Livorno: Venerdì 8, 13:00 Porto, Varco Valessini

Lazio

Roma: Venerdì 8, Stazione Tiburtina, ore 10:00 -12:00

Nei giorni 8-9-10 a Metropoliz Museo dell’Altro e dell’Altrove, nella cornice della tre giorni “Reddito contro Rendita”

Frosinone: Giovedì 7, sede INAIL, Viale Guglielmo Marconi, ore17,00 – 19,00

Sabato 9, Piazza don Carlo Cervini, ore 17.00 – 19.00

Domenica 10, viale Europa, Sgurgola, ore 10.00 – 13.00

Abruzzo

Chieti Giovedì 7, Chieti, C.so Marrucino, 17:00 – 22:00

Pescara Mercoledì 6, Nave di Cascella, 17:00 – 22:0

Teramo Venerdì 8, C.so san Giorgio, 17:00 – 22:00

Sabato 9, C.so san Giorgio, 8:00 – 13:00

L’Aquila Mercoledì 6, Quattro Cantoni (incrocio C.so V. Emanuele – C.so Principe Umberto, 18:00-20:00

L’Aquila 9 settembre, Piazza Santa Margherita, 18:00-20:00.

Campania

Napoli Mercoledì 6, Ispettorato del Lavoro, 11:30

Giovedì 7, Porta Nolana, 11:00

Molise

Campobasso Mercoledì 6, Larino, piazza del Tribunale, 10:00 – 18:00

Isernia Giovedì 7, Piazza Mercato, 10:00 – 18:00

Puglia

Bari Giovedì 7, AQP Bari, Viale Vittorio Emanuele Orlando 5, 10:00 – 14:00

Venerdì 8, FAL Bari Viale Louis Pasteur 31, (Stazione Bari Scalo) 9:00 – 11:00

Taranto: Giovedì 7, Acciaierie d’Italia, Portineria A, STRADA STATALE 7 APPIA, 5:30 – 8:30

Giovedì 7, Acciaierie d’Italia, Portineria D, 5:30 – 8:30

Giovedì 7, Acciaierie d’Italia, Tubificio, 5:30 – 8:30

Giovedì 7, Acciaierie d’Italia, Portineria Imprese/Appalti, 5:30 – 8:30

Giovedì 7, Acciaierie d’Italia, Lavoratori ILVa in AS, 9:00 – 10:30

Calabria

Mercoledì 6, Porto di Gioia Tauro, 18:00 – 20:00

Giovedì 7, Hitachi Reggio Calabria, 13:00 – 16:00

Sicilia

Palermo Giovedì 7, Officina del Popolo, 17:00 – 19:00

Catania Giovedì 7, Tribunale, dalle h. 8.30

7 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO