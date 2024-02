Infortunato sul lavoro al Festival di San Remo, ferito un operaio

Legge omicidio sul lavoro: consegna firme il 20 febbraio

Anche il Festival della canzone italiana di San Remo, purtroppo, colpito dagli infortuni sul lavoro: un operaio questa mattina è precipitato da un’impalcatura, Alberto Banchieri cui diamo massima solidarietà e auguriamo una pronta e completa guarigione. L’operaio dalle prime ricostruzioni pare sia caduto da sei metri di altezza, mentre smontava con i suoi colleghi un maxischermo.

Una vera e propria mattanza, fra infortuni anche gravi e decessi sul lavoro, quella che vivono tutti i giorni lavoratrici e lavoratori nel nostro Paese. Proprio ieri era andata in onda la lodevole iniziativa di Paolo Jannacci e Stefano Massini, che hanno avuto il merito di sollevare il tema di fronte al grande pubblico portando sul palco dell’Ariston la canzone intitolata “L’uomo nel lampo”.

Unione Sindacale di Base e Rete Iside, da tempo, portano avanti la campagna per una legge che introduca il reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro. Questo percorso è diventato negli scorsi mesi una legge di iniziativa popolare, con il sostegno di tanti singoli e di più forze politiche e sociali, il prossimo 20 febbraio consegneremo le migliaia di firme raccolte al Senato. Cogliamo l’occasione per ringraziare lo stesso Stefano Massini che nei mesi scorsi ci ha inviato un video di sostegno in cui ha invitato a firmare la LIP.

