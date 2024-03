Storia di classe. La svendita dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

Il #24marzo 2002 la #Cgil di Sergio Cofferati riempiva il Circo Massimo “contro l’attacco del governo Berlusconi e di Confindustria all’articolo 18“.

Dal 13 giugno 2004 Sergio Cofferati andrà a fare il “sindaco-sceriffo” del #PD a Bologna, carica che manterrà fino al 21 giugno 2009. Dal 2009 al 2019 verrà poi eletto membro del Parlamento europeo sempre nelle liste del Partito Democratico.

Intanto, il governo guidato dal Partito Democratico di Matteo #Renzi approva il Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23 entrato poi in vigore in data 8 ottobre 2016 e, tristemente, noto come “Jobs Act”.

Quella norma sciagurata cancella l’articolo 18 dallo statuto dei lavoratori, ovvero, il divieto di licenziamento senza giusta causa e la possibilità di rivolgersi ad un giudice terzo per chiedere il reintegro sul posto di lavoro.

Ora unite i puntini.

