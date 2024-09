Vendita ex Ilva. Usb: “no alla frammentazione”

Ora che si è chiusa la fase preliminare della bando di gara per l’ex Ilva, ci teniamo a ribadire ancora con maggiore forza che va salvaguardata l’unità del gruppo Acciaierie D’Italia; dunque invitiamo il Governo, ed in particolare il ministro Urso, a prediligere le manifestazioni di interesse pervenute da investitori interessati all’asset produttivo completo.

La vertenza va affrontata in una logica di insieme, senza alcuna forma di “spezzatino”, che tenga dentro il piano industriale complessivo di tutti gli stabilimenti.

Questo andrebbe a garantire una uniformità di trattamento di tutti i dipendenti, di cui chiediamo la tutela occupazionale senza se e senza ma.

Chiaro che, nella trattativa, devono essere considerati anche i lavoratori Ilva in As. Siamo infatti decisamente preoccupati per l’assenza di confronti e quindi di notizie con riferimento alle sorti di questa platea di lavoratori, per i quali, nelle prossime ore, faremo partire una richiesta di incontro specifica al Governo.

* Esecutivo Confederale Usb – USB Taranto

23 Settembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO