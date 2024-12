Referendum sul Contratto Funzioni Centrali del Pubblico Impiego

Da ieri pomeriggio e fino a sabato 21 dicembre, le lavoratrici e i lavoratori delle Funzioni Centrali della PA sono chiamati ad esprimersi sul contratto del loro comparto, sottoscritto in pre-intesa da una risicata maggioranza dei sindacati al tavolo di contrattazione composta da Cisl e sindacati autonomi.

Sebbene dall’abolizione della scala mobile i contratti del PI abbiano smesso di svolgere la loro principale funzione di miglioramento reale delle condizioni salariali, non era mai successo prima che gli aumenti non solo non coprissero l’inflazione ma che addirittura lasciassero sul terreno la perdita secca del 10% del potere d’acquisto degli stipendi.

Non c’è mai stata nessuna reale volontà di trattativa da parte di un governo che si è seduto al tavolo con risorse assolutamente insufficienti e non negoziabili e l’obiettivo di chiudere nel più breve tempo possibile e con qualunque maggioranza presente.

Gravi le responsabilità che pesano sulle spalle dei firmatari nella sottoscrizione, senza neanche la parvenza rituale di una protesta, di un contratto che sancisce l’impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici e lo svilimento della funzione che questi svolgono a garanzia e tutela dello stato sociale di questo Paese.

Ma anche un cambio di passo nelle relazioni sindacali, con una CISL sempre più subordinata e complice di questo governo e la miseria di sindacati autonomi pronti all’incasso per il servizio reso.

Il quadro è stato fin da subito chiaro e così le nostre scelte: dall’abbandono del tavolo l’8 ottobre, allo sciopero della categoria del 31 ottobre, fino allo sciopero generale del 13 dicembre.

Il problema dei salari è ormai esploso in maniera evidente in questo Paese persino quando il datore di lavoro è lo Stato. I primi a potere dire qualcosa sono adesso proprio quei dipendenti pubblici che da ieri pomeriggio stanno esprimendo il proprio dissenso e respingendo al mittente questo pessimo

