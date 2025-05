1° maggio per il salario, contro la guerra. USB in piazza a Napoli, Bergamo, Cosenza e Bologna

Il 1° maggio dell’USB sarà dedicato alla lotta per il salario e contro le politiche di guerra del Governo Meloni: il lavoro nel nostro Paese è sempre più povero, ma per rilanciare il nostro tessuto industriale ed economico si punta al riarmo. Una scelta che per noi è inaccettabile!

USB per il prossimo 1° maggio organizza quattro iniziative:

Napoli, dalle 10 a Porta Capuana

Cosenza, dalle 10 a piazza Kennedy

Bergamo, ore 10 corteo da via Tasso

Bologna, dalle 16.30 al Parco della Zucca

1 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO