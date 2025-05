Stop appalti. Lunedi 19 sciopero della logistica e presidio al tribunale di Milano

L’USB del settore Logistica ha lanciato una giornata di sciopero per lunedì 19 maggio, con presidio di fronte al tribunale di Milano dalle ore 10:30: fermiamo il sistema criminogeno degli appalti e dei subappalti. Tutti i più grandi competitor della logistica sono finiti sotto la lente della magistratura, negli ultimi anni, con il motivo dell’eccessivo ricorso ad appalti al ribasso che ledono i diritti di lavoratrici e lavoratori.

L’eccessivo ricorso alle esternalizzazioni nel settore della logistica ha generato un sistema in cui, ad ogni cambio appalto, lavoratori e lavoratrici si trovano di fronte al rischio concreto di perdere stipendi, ferie maturate, TFR ed i vari istituti contrattuali loro spettanti.

Precarietà e sfruttamento sono il minimo comun denominatore di questo sistema, tra lavoro nero e ricatto salariale. Ma non solo: gli appalti, come spesso riscontrato dalla magistratura, non sono altro che un sistema di scatole cinesi, dietro il quale si celano evasione fiscale e contributiva, fino ad arrivare perfino a casi di riciclaggio.

Tutto questo deve finire: USB Logistica sarà in sciopero lunedì 19 maggio, con un presidio al tribunale di Milano alle ore 10:30. Diciamo basta con il sistema degli appalti: dignità per chi lavora nella logistica!

