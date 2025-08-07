Genova, 8 agosto, ore 8:00. Presidio a Ponte Etiopia

Così davvero non ci siamo. Siamo appena usciti da un incontro che, a nostro avviso, è stato utile e chiaro.

Proprio mentre discutevamo con le autorità, con fiducia e determinazione, insieme ai nostri compagni e compagne, a bordo della Barhi Yambu — attraccata da poco al terminal GMT e in attesa di caricare, forse, il cannone Oto Melara — i lavoratori saliti a bordo hanno trovato la nave carica come raramente accaduto: sistemi d’arma, esplosivi, munizioni.

A seguito delle foto e dei video scattati, gli ufficiali hanno fatto intervenire la Digos, già presente sul posto, per far cancellare i filmati. Ma non sono riusciti completamente nel loro intento.

Le parole iniziano a non bastare più.

Ci vediamo domani mattina, alle ore 8, in presidio a Ponte Etiopia.

Vedremo lì come andrà.

Se volevate farci arrabbiare, ci siete riusciti.

*****

Ancora armi a Genova

PRESIDIO A PONTE ETIOPIA ORE 8:00 Domani mattina, venerdì 8 agosto alle ore 8:00, Ponte Etiopia per un presidio L’Unione Sindacale di Base denuncia con fermezza la presenza, a bordo della nave Bahri Yanbu attualmente attraccata nel Porto di Genova, Ponte Eritrea, Terminal GMT di container contenenti esplosivi e mezzi militari chiaramente destinati a scenari di guerra.

Secondo le informazioni in nostro possesso, questi carichi risulterebbero privi della documentazione necessaria per il transito e lo stazionamento all’interno del porto, in violazione delle normative vigenti e dei protocolli di sicurezza.Questa situazione è gravissima e non può essere tollerata.

La mancanza di trasparenza e di controllo da parte delle autorità competenti espone i lavoratori portuali, la cittadinanza e l’intera città a rischi inaccettabili. Non è la prima volta che il Porto di Genova viene utilizzato come snodo per traffici di armamenti opachi, e non possiamo più assistere in silenzio a operazioni che mettono in discussione la legalità e la sicurezza del nostro territorio.

USB, insieme al CALP, chiede l’immediato intervento delle istituzioni competenti per verificare la natura del carico, accertare eventuali violazioni della Legge 185/90 e bloccare ogni operazione che non rispetti i requisiti di legge. Rinnoviamo inoltre la richiesta di istituire un Osservatorio permanente sugli armamenti, che garantisca accesso alle informazioni e responsabilità condivisa tra tutte le autorità coinvolte.

Il Porto di Genova non può essere complice di traffici bellici né terreno di ambiguità. Pretendiamo chiarezza, legalità e rispetto per chi lavora e vive in questa città Genova, 07 agosto 2025 Unione Sindacale di Base Mare e Porti Membro del WFTU/FSM

7 Agosto 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO