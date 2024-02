Bologna. Domani presidio alla Rai, “radio televisione israeliana”

Potere al Popolo aderisce al presidio sotto la sede Rai di Bologna alle ore 17 di giovedì 15/02. Il presidio è chiamato dopo l’intervento censoria dell’AD dell’azienda pubblica rispetto alle dichiarazioni di alcuni artisti in gara al Festival di Sanremo contro il genocidio in corso in Palestine, e in seguito agli atteggiamenti repressivi delle forze dell’ordine che in analoghi presidi hanno manganellato ed eseguito identificazioni di massa.

Testo del comunicato completo:

Giovedì 15 febbraio alle 17 saremo anche noi in presidio sotto la sede Rai in Viale Aldo Moro. Dopo lo spettacolo indecente del comunicato dell’amministratore Delegato della tv pubblica, letto letteralmente a testa basta da Mara Venier per sostenere Israele e ripetere la vulgata per cui la storia inizia il 7 Ottobre, per cui la Resistenza palestinese è derubricata a terrorismo, per cui si cancellano 75 anni di occupazione e colonialismo, per cui si cancellano 30mila palestinesi morti negli ultimi 4 mesi, milioni di sfollati, il tentativo di espellere definitivamente i gazawi oltre il valico di Gaza, una guerra genocida riconosciuta addirittura dalla Corte dell’Aia.

E dopo anche la farsa della Schlein che si accorda con la Meloni sulla “azione diplomatica” nel giorno in cui la polizia di Piantedosi si accoda ai desideri del governo di Tel Aviv spaccando teste e facendo identificazioni di massa ai presidi sotto la Rai a Napoli e Torino

Saremo sotto la Rai contro la repressione e la censura perché è inaccettabile che il servizio pubblico sia diventato al servizio dell’esercito israeliano. Saremo in piazza come siamo stati in piazza in questi quattro mesi e nei 75 anni precedenti, fino alla Liberazione!

Per permettere la migliore riuscita, l’assemblea al limitrofo parco Don Bosco è anticipata alle 15.

14 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO