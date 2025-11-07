Francesca Albanese a sostegno allo sciopero generale ed alla manifestazione nazionale di 28 e 29 novembre

L’Unione Sindacale di Base ringrazia Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, per il video di sostegno allo sciopero generale e alla manifestazione nazionale a Roma previsti i prossimi 28 e 29 novembre.

Saremo In piazza il 28 e 29 novembre insieme contro la finanziaria di guerra del Governo e fermare la corsa al riarmo: per fermare le guerre ed il genocidio in Palestina si comincia da qui.

Oltre a Francesca Albanese hanno annunciato la propria presenza in piazza Greta Thumberg, Thiago Avila e altri ospiti internazionali.

