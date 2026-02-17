Real job, real contract: 28 febbraio, giornata nazionale di agitazione dei rider

L’inchiesta della Procura di Milano e il controllo giudiziario su Foodinho (Glovo) dicono con chiarezza ciò che viviamo ogni giorno sulla nostra pelle: non siamo lavoratori autonomi, non facciamo un “lavoretto”, non siamo imprenditori di noi stessi che guadagnano milioni.

Siamo lavoratori organizzati dall’azienda, controllati dall’algoritmo, sottoposti a penalizzazioni e disconnessioni, e pagati a cottimo.



Dietro la retorica delle partite IVA si è costruito un modello che scarica su di noi costi, rischi e responsabilità, mentre le piattaforme decidono turni, priorità, tempi e modalità di lavoro. L’inchiesta lo conferma: l’autonomia è una finzione, il potere è tutto nelle mani dell’azienda.



Per questo lanciamo per sabato 28 febbraio una giornata di agitazione dei rider di Glovo. Per trasformare questa inchiesta giudiziaria in una conquista concreta. Per fare pressione insieme, collettivamente, affinché venga riconosciuta la natura subordinata del nostro lavoro e si proceda all’assunzione diretta di tutti con l’applicazione integrale del CCNL Logistica.



Pretendiamo ciò che ci spetta come lavoratori subordinati: salario pieno, contributi, ferie, malattia, copertura Inail, sicurezza sul lavoro e mezzi a carico dell’azienda. E vogliamo che Glovo restituisca fino all’ultimo euro quanto risparmiato in questi anni sulla nostra pelle: contributi non versati, differenze salariali, costi e rischi scaricati sui rider.



La falsa partita IVA non è stata solo precarietà: è stata un modo per fare più profitti togliendo soldi a chi lavorava.



Real job, real contract significa questo: lavoro vero, contratto vero, per poter avere un contratto d’affitto, per un permesso di soggiorno di lunga durata, per il ricongiungimento familiare, per poter accedere al credito. Per non essere più lavoratori di serie B.

Sabato 28 febbraio tutti in piazza per farlo valere!

