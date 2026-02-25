Livorno. Incidente mortale nel porto. Sciopero immediato

Ieri pomeriggio un lavoratore di 31 anni, un pilota marittimo, è deceduto nel porto di Livorno. Ennesima tragedia nel nostro scalo che si va ad aggiungere alle decine di incidenti sul lavoro che vengono periodicamente segnalati.
USB ha proclamato sciopero immediato per tutto il personale portuale e marittimo. Uno sciopero di 24 ore che partirà dalla mezzanotte del 24 febbraio, alle 00 di oggi 25 febbraio.
Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali.
USB si stringe al dolore dei familiari, della moglie e dei colleghi del lavoratore deceduto.
Basta morti sul lavoro
