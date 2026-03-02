Incidente mortale a Taranto, sciopero Usb in tutti i siti di Acciaierie d’Italia

Quello che è accaduto oggi a distanza di solo un mese e mezzo dall’ultimo incidente mortale nello stabilimento siderurgico tarantino, peraltro con evidenti elementi comuni, mostra la fatiscenza degli impianti sui quali non si interviene in maniera efficace da tempo ormai. Una situazione di estrema precarietà e quindi di insicurezza che espone quotidianamente a rischio la vita dei lavoratori che ancora si avvicendano nella fabbrica. Questa volta a perdere la vita è stato Loris Costantino, giovane operaio dell’appalto, anello debole della catena.

Nello stabilimento tarantino è già partita la protesta con lo sciopero che è scattato alle ore 12:00, vedi comunicato congiunto in allegato, ma sta montando anche negli altri impianti di Acciaierie d’Italia.

Per il protrarsi della gravità della situazione è indetto uno sciopero già a partire dalle 15.00 di oggi fino alle 7.00 di domani in tutti i siti del gruppo Adi, Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi. Più che mai opportuna la convocazione dell’incontro a Palazzo Chigi per giovedì prossimo.

