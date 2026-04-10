Milano. Lunedi processo a sindacalisti e studenti per la manifestazione sotto Assolombarda

Lunedì 13 alle 12.30 si svolgerà presso il Tribunale di Milano una conferenza stampa in concomitanza con la prima udienza del processo contro sette attivisti del Unione sindacale di Base, di Potere al popolo e Cambiare Rotta, per i fatti accaduti il 26 maggio 2023 durante lo sciopero generale indetto dal sindacato e la manifestazione conclusasi sotto la sede di Assolombarda in via Pantano a Milano.

Quel giorno con coraggio l’Unione Sindacale di Base aveva convocato un riuscito sciopero generale nazionale volto a denunciare le due facce dell’economia di guerra portata avanti dal governo Meloni in continuità con i governi precedenti: sia quella in Ucraina sia quella scatenata contro i lavoratori e le fasce più povere e deboli del nostro paese. Una situazione che si vedrà confermata da quanto avvenuto nei successivi tre anni, con la complicità del governo nel genocidio del popolo palestinese e l’aggravarsi delle misure economiche, sociali e repressive.

Il 26 maggio 2023 venne impedito alla manifestazione di avvicinarsi alla sede padronale dell’Assolombarda, l’associazione imprenditoriale che ferocemente professa la guerra ai lavoratori mentre piange miseria e pretende il dirottamento dei fondi pubblici per alimentare i profitti.

Già allora inoltre si denunciava anche l’attacco al diritto di sciopero e la deriva sempre più scopertamente autoritaria, la stessa che con queste denunce e le decine e decine di provvedimenti presi contro chi anima le lotte e il conflitto nel paese cerca di neutralizzare il conflitto stesso, l’organizzazione e l’opposizione sindacale e politica nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nelle scuole e università.

10 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO