Il 18 maggio è sciopero dei lavoratori delle cooperative e imprese sociali

Lunedi 18 maggio sciopereranno le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali presenti nel settore socio-sanitario, educativo, assistenziale e di tutto quel mondo di imprese “sociali” che caratterizzano il cosiddetto terzo settore.

In questo settore siamo di fronte a una grave insufficienza delle risorse per il mantenimento e il potenziamento dei servizi e per il miglioramento delle condizioni di lavoro, mentre allo stesso tempo aumentano le spese militari che ridurranno ulteriormente le spese sociali.

Le proposte di legge su reinternalizzazione dei servizi, stabilizzazione e riconoscimento delle professionalità hanno subito un inaccettabile arretramento.

Anche il disegno di legge sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità non prevede l’immissione nei ruoli della pubblica istruzione e apre alla dequalificazione del lavoro e dei servizi.

L’USB per lunedi 18 gennaio ha proclamato lo sciopero con queste rivendicazioni:

• Piano e legge nazionale per la reinternalizzazione dei servizi di welfare

• Ammortizzatori sociali stabili e strutturali

• Forti aumenti salariali e apertura del tavolo per il rinnovo del contratto nazionale

• Eliminazione delle norme che permettono l’elusione dell’orario di lavoro, con pieno riconoscimento dell’orario effettivo

• Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riconoscimento del lavoro usurante

• Contro la riduzione dei fondi al welfare, la privatizzazione dello Stato sociale e le spese militari

14 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO