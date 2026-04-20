Hormuz, la denuncia dei sindacati dei trasporti marittimi e marinai

I media aziendali preferiscono parlare di Donald Trump con una frequenza giornaliera che ha da tempo superato quella di altri intrattenitori: la guerra tra USA e Israele contro l’Iran, il petrolio – dove coloro che hanno aiutato a mettere Trump alla Casa Bianca ottengono un ottimo ritorno sul loro investimento – il trasporto marittimo globale, e lo Stretto di Ormuz. Eppure, quasi nessuno menziona coloro che lavorano su tutte quelle navi mercantili in attesa di attraversare lo Stretto di Ormuz.

Guardando alle nazioni con la più grande flotta mercantile del mondo, spuntano paesi divertenti: la Liberia (un paese con praticamente nulla da esportare), e lo stesso vale per il secondo: Panama. Ancora più da ridere: le Isole Marshall (42.000 persone). Forse servono così tante navi portacontainer per esportare noci di cocco, pomodori, meloni, taro, frutti dell’albero del pane, frutta, maiali e polli.

Nella lista successiva c’è una città: Hong Kong, seguita da un’altra città: Singapore. La Cina è la prima nella lista con una reale necessità di trasporto marittimo. Dopo viene la piccola isola di Malta. Forse i suoi 520.000 abitanti hanno bisogno di tutte quelle navi portacontainer per esportare calcare e pastizzi maltesi. Dopo ci sono le Bahamas – un paradiso fiscale. Al nono posto c’è la Grecia, con 10 milioni di abitanti e un sacco di formaggio, ouzo e rebetiko da esportare. Infine, c’è il Giappone.

Com’è possibile? È possibile perché tutti questi paesi gestiscono quella che è nota come “bandiera di comodo” (FOC) – nota anche come “Navi della Vergogna” – sulle loro navi. In altre parole, per le aziende permette di risparmiare una quantità considerevole di tasse issare una bandiera divertente sulla propria nave – Liberia, Isole Marshall, Barbados, Antigua, Saint Kitts, Isole Cayman, Isole Cook, e così via.

Nel frattempo, i paesi con un reale bisogno di trasporto marittimo tendono a gestire i cosiddetti registri secondari. Sono FOC interne. È un po’ come registrare la propria auto in un paese losco: tasse quasi inesistenti, quasi nessun controllo tecnico, nessuna domanda scomoda.

Meglio di tutto, le FOC e il trasporto marittimo internazionale sono un perfetto esempio di come funzioni il capitalismo di stato. Enormi profitti sono realizzati dalle aziende, quasi nessuna tassa viene pagata, eppure, quando c’è una crisi in qualche parte del mondo, troppo spesso la marina finanziata dallo stato viene inviata a proteggere le navi commerciali. In altre parole, i profitti vanno alle aziende, e tutti gli altri costi – visti come esternalità – vengono scaricati sul contribuente che paga per proteggere il trasporto marittimo commerciale. È così che funziona il capitalismo sponsorizzato dallo stato.

Peggio ancora. Registrare la propria nave portacontainer da milioni di dollari sotto una FOC non solo fa risparmiare tasse, ma permette anche di sottopagare i propri marinai – o meglio, non pagarli affatto. Queste navi sono gestite da tre gruppi di persone: il capitano (spesso europeo), gli ufficiali (solitamente dell’Europa orientale), e infine i marinai, i pontiroli o i comuni di coperta. I filippini costituiscono quasi il 50%, gli indiani tra il 20 e il 25%, con il resto rappresentato da un misto di vietnamiti, indonesiani e cinesi.

Come sempre, in un mercato del lavoro gerarchico, quelli in fondo alla catena di comando soffrono di più. Le loro condizioni di lavoro e la loro paga riflettono veramente il termine “Navi della Vergogna”. Questo è il prezzo alto che paghiamo per le importazioni a buon mercato da Shein ad Alibaba, da Walmart ad Amazon, e così via.

Eppure, mentre spesso soffrono condizioni di lavoro orrende per una paga misera, l’attacco USA-israeliano all’Iran e al Libano non solo ha danneggiato il Medio Oriente; i marinai civili nello Stretto di Ormuz hanno quasi ricevuto la loro condanna a morte.

A combattere tutto ciò è la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti (ITF), con sede a Londra. L’ITF condanna i continui attacchi ai marittimi civili coinvolti nell’escalation della guerra contro l’Iran e il Medio Oriente. Per i media aziendali, contano le navi, il petrolio e il prezzo del petrolio – non le “risorse umane” (un altro tipo di materiale). Figuriamoci l’essere umano.

A proposito: dopo aver dichiarato che gli aiuti sono in arrivo per l’Iran, il mostro arancione alla Casa Bianca ora afferma: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Anche se potrebbe essere il tipico TACO di Trump – “Trump Tira Sempre Il Fiato” (Trump Always Chickens Out) – ha comunque amare conseguenze per i marittimi.

Con l’attacco di Donald Trump all’Iran, i lavoratori dell’industria navale globale si troveranno ancora una volta direttamente sulla linea del fuoco. Da quando gli Stati Uniti d’America e Israele hanno lanciato l’Operazione Epic Fury – un nome in codice per “uccisione” – contro l’Iran il 28 febbraio, il Supporto Marittimi dell’ITF ha ricevuto ogni giorno un gran numero di richieste da parte di marittimi in cerca di consigli e supporto. Tra le preoccupazioni più frequenti ci sono:

• la chiarificazione dei loro diritti;

• misure di protezione;

• domande di rimpatrio; e

• domande sul loro diritto di rifiutare l’ingresso nel territorio.

Nel frattempo, lo Stretto di Ormuz non è stato ancora dichiarato zona di guerra. Il risultato: più di 20.000 marinai su oltre 3.000 navi sono colpiti, con pochissimo preavviso dato a queste vittime di guerra. Il trasporto marittimo è di nuovo in modalità pandemia. Il traffico nello Stretto di Ormuz è quasi paralizzato.

Indipendentemente da come finirà o continuerà l’attacco illegale di Donald Trump contro l’Iran, le navi mercantili ancorate nel Golfo Persico hanno marinai che sono virtualmente intrappolati a bordo e rimarranno vittime – fino a nuovo ordine. L’ITF ha esortato i loro datori di lavoro a fornire forniture affidabili di cibo, acqua pulita, carburante e assistenza medica. Non è una richiesta oziosa. In un passato non troppo remoto, i marittimi sono morti di fame su queste Navi della Vergogna. Non è un’opzione; questi sono diritti fondamentali.

Allo stesso tempo, nessun marinaio dovrebbe essere costretto a rimanere in un’area di conflitto contro la sua volontà – i comuni di coperta sono per lo più uomini. Le condizioni sulle navi sono state storicamente, per usare le parole appropriate, spersonalizzanti e spesso disumane, nonostante le allucinazioni romantiche di Hollywood.

È diventato necessario per l’ONU istituire un’organizzazione marittima conosciuta come IMO. L’IMO afferma che 20.000 marinai colpiti dal blocco non hanno precedenti nella storia dalla Seconda Guerra Mondiale. Da decenni, un così alto numero di marinai non è mai rimasto intrappolato in una zona di guerra.

Oltre ai loro acuti bisogni fisici e psicologici, crescono le paure che la situazione possa scoraggiare i futuri marittimi. Alcuni paragonano la situazione attuale agli anni della pandemia. Allora – nonostante tutte le stupidaggini degli anti-vaccinisti come Trump e Robert F. Kennedy Jr. – c’era almeno la sensazione, qua e là, che qualcuno, da qualche parte, stesse cercando di salvare la vita dei marittimi.

Le restrizioni del COVID-19 erano dure, ma la loro intenzione era umana. L’attuale guerra potrebbe benissimo essere la destabilizzazione del trasporto marittimo globale da parte di Trump. In questo, i marittimi sono pressoché le vittime dimenticate dello Stretto di Ormuz. Eppure le persone in tutto il mondo temono per le catene di approvvigionamento, i combustibili fossili e i fertilizzanti. Nel frattempo, alcuni armatori festeggiano di aver sfidato le bombe iraniane.

In altre parole, gli armatori continuano a fare ciò che hanno sempre fatto: mercanteggiare con la vita dei marinai per un buon nolo, esortando i loro equipaggi ad attraversare volontariamente le zone di guerra. Nel frattempo, i governi continuano ad abbandonarli, ignorando le richieste dei sindacati. I marittimi sono in pericolo acuto, e sono già stati registrati attacchi alle navi mercantili, con conseguenti morti e feriti.

I membri dell’equipaggio sono costretti a firmare dichiarazioni in cui affermano di accettare volontariamente i rischi, essendone pienamente consapevoli. Gli armatori sanno di poterla fare franca. Come e dove dovresti sbarcare? Queste navi non fanno scalo nei porti e non possono partire fino all’arrivo di un equipaggio sostitutivo. Quindi i marittimi sono costretti a restare.

Dieci marinai si erano rifiutati di salpare – la loro condanna a morte – su una sola petroliera nel Golfo. A giudicare dalla consistenza abituale dell’equipaggio, tra 15 e 25 persone, è un numero alto. Se le operazioni militari di Donald Trump fossero ufficialmente dichiarate per quello che sono – una guerra – i membri dell’equipaggio dovrebbero essere evacuati se lo desiderano. I sindacati hanno finora tentato senza successo di far intervenire l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) affinché il Golfo Persico fosse ufficialmente dichiarato zona di guerra.

Navigare attraverso lo Stretto di Ormuz è pericoloso per la vita. Un armatore greco ha comunque inviato navi attraverso lo stretto – nonostante le proteste dei sindacati dei marittimi. I marinai hanno manifestato al Pireo in solidarietà con i loro colleghi bloccati nel Golfo Persico e nel Golfo dell’Oman. I lavoratori hanno protestato contro il passaggio continuo di petroliere e gasiere greche. I due principali sindacati greci dei marittimi – Pemen e Stefenson – hanno chiesto questo.

Come così spesso nel capitalismo – alcuni lo chiamano necrocapitalismo, un sistema che trae profitto dalla morte – questo è affare con le crociere della morte. Mentre queste superpetroliere guadagnano milioni, i marittimi sono una merce usa e getta. Gli armatori che sfidano le minacce nel Golfo Persico realizzano profitti immensi attraverso manovre rischiose. Capitalismo, puro e semplice. Eppure c’è resistenza tra i marinai a queste missioni pericolose – ed è in crescita.

Per questi viaggi della morte, gli armatori guadagnano centinaia di migliaia di dollari al giorno. Durante l’attraversamento dello stretto, le navi spengono i loro sistemi di localizzazione, rendendosi più difficili da individuare per gli attaccanti – ma anche più difficili da trovare per gli alleati e i soccorritori. Queste navi rimangono visibili solo tramite radar o a occhio nudo.

Non sorprende che molti marittimi si sentano abbandonati sia dai politici che dagli armatori. La loro accusa: enormi profitti dell’industria sono realizzati a rischio della vita dei marinai.

I governi devono agire ora per proteggere i marittimi. L’ITF ha chiesto un intervento immediato dopo una riunione d’emergenza presso l’Organizzazione Marittima Internazionale. Il mondo ha riconosciuto il pericolo affrontato dai marittimi vicino allo Stretto di Ormuz – ora i governi devono agire. Eppure i media aziendali passano ore interminabili ad analizzare ogni piccolo movimento di Donald Trump. I marittimi non sono notizie.

Per le migliaia di marinai ancora intrappolati in questa regione, che affrontano minacce alla loro vita ogni giorno, ciò che conta ora sono misure urgenti e pratiche per proteggere la loro sicurezza, salute e dignità. L’ITF ha evidenziato la realtà che affrontano: minacce dirette alla vita, sistemi di navigazione interrotti, accesso limitato a cibo, acqua, carburante e cure mediche, e severe restrizioni ai cambi di equipaggio e al rimpatrio. I marittimi sono lavoratori civili. Non sono parti in causa nella guerra di Donald Trump – e non devono mai essere trattati come sacrificabili.

* da Countercurrents – Thomas Klikauer è nato a metà strada tra il Castello di Frankenstein, il luogo dove Johannes Gutenberg inventò la stampa, e il garage di Karl Benz dove fu sviluppata la prima automobile. Educato alla TU Darmstadt, all’Università di Brema, alla Boston University e all’Università di Warwick, Thomas Klikauer insegna a studenti MBA e supervisiona dottorandi presso la Sydney Graduate School of Management (SGSM) della Western Sydney University, in Australia. Tra le sue 1.200 pubblicazioni ci sono 17 libri. Scrive per ZNet sui sindacati, per Cross Border Talks sul neonazismo e per Countercurrents su tutto ciò che è rilevante per la nostra sopravvivenza collettiva. La sua homepage è: klikauer.wordpress.com. Vive a Coogee, un sobborgo sulla spiaggia di Sydney.

20 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO