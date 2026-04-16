Intimidazione alla Leonardo di Nola

Ieri mattina – durante un abituale volantinaggio all’ingresso della LEONARDO di Nola – un gruppo di attivisti sindacali USB e di lavoratori assieme ad altri militanti di Potere al Popolo, della Fiom e del Movimento 5 Stelle sono stati fermati ed identificati da una pattuglia dei Carabinieri.

Nonostante l’iniziativa di propaganda fosse stata precedentemente comunicata alla Direzione aziendale i militanti sindacali e politici e i lavoratori presenti hanno dovuto subire una pretestuosa identificazione da parte di un atto inopportuno delle forze dell’ordine.

Riteniamo che questo intervento – non a caso effettuato all’esterno di una azienda che è in prima piano nel settore delle produzioni belliche e degli armamenti – si configura di fatto come un monito verso chiunque mostra attenzione critica verso la LEONARDO.

L’Unione Sindacale di Base denuncia questo specifico episodio ed invita lavoratori e forze politiche e sociali a mobilitarsi a difesa dei diritti sociali e democratici nei posti di lavoro, nei territori e in tutta la società.

Nessuna intimidazione antisindacale deve passare!

Il diritto di Sciopero e le agibilità democratiche non si toccano!

.

.

16 Aprile 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO